Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) a finalizat anul 2025 cu venituri de 23 mil. lei şi profit brut de peste 5 mil. lei
Ziarul Financiar, 4 martie 2026 17:30
Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) a finalizat anul 2025 cu venituri de 23 mil. lei şi profit brut de peste 5 mil. lei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
Acum 30 minute
17:15
17:15
Primăria Capitalei se aşteaptă să încaseze peste 42,6 mil. lei în acest an din colectarea taxei turistice odată cu trecerea de la o cotă procentuală la o sumă fixă. Municipalitatea va încasa de aproape trei ori mai mult, va creşte în aceeaşi măsură şi promovarea? # Ziarul Financiar
Turismul a contribuit cu 14,5 milioane de lei la bugetul Primăriei Capitalei în 2025, bani colectaţi din taxa turistică, potrivit informaţiilor furnizate de Primăria Municipiului Bucureşti.
Acum o oră
17:00
17:00
16:45
Prima reacţie a NATO după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia # Ziarul Financiar
Un reprezentant al NATO a avut miercuri o primă reacţie oficială după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia. Este prima dată când Iranul lansează rachete spre un teritoriu al NATO, de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
16:30
16:30
Analiză ZF. Un sendviş Big Mac de la McDonald’s a ajuns să coste 15,5 lei sau 3,56 dolari, cu peste 50% mai mult decât în 2019. Cum au evoluat preţurile în celelalte ţări? # Ziarul Financiar
Un sendviş Big Mac de la McDonald’s a ajuns să coste în România, în martie 2026, 15,5 lei sau 3,56 dolari. Preţul e cu peste 50% mai mare decât în 2019 (la început de an), înainte de pandemie, de războiul de graniţă şi înainte ca inflaţia să îşi facă de cap pe plan local, în Europa şi în întreaga lume.
16:30
16:15
ZF Live Daniel Jinga, Opera Naţională Bucureşti: Poate fi businessul cultural unul profitabil? Vânzarea biletelor generează 30% din bugetul Operei Naţionale. „În România, media de autofinanţare din bilete a unei instituţii de spectacole este de 3%, la nivel european este undeva la 15%“ # Ziarul Financiar
Cultura, nu doar la nivel local, dar şi internaţional, se susţine, în principal, din subvenţiile statului. Puţine sunt exemplele de proiecte culturale care nu doar că reuşesc să se autosusţină, dar şi să facă profit. Totuşi, când e vorba de instituţiile din sfera culturală, acestea se susţin, în mare parte, din subvenţiile de la stat, însă investiţia statului în cultură reprezintă, de fapt, şi o investiţie în educaţie.
Acum 4 ore
15:15
14:45
14:45
14:30
14:30
14:15
Călin Matei, CEO al Groupama:Anul 2026 va fi anul în care vom continua să investim. Mai mult de 10 mil. lei vor merge doar în investiţii în AI şi în trainingul şi dezvoltarea echipei # Ziarul Financiar
Groupama Asigurări, cel mai mare asigurător de pe piaţa românească, are în plan să îşi continue investiţiile în 2026 şi peste 10 mil. lei vor merge doar în investiţii în AI şi în training-ul şi dezvoltarea echipei, susţine Călin Matei, CEO al Groupama.
14:15
13:45
13:45
Numărul ucrainenilor care folosesc serviciile prin satelit ale Starlink pe telefoanele lor mobile prin Kyivstar, cel mai mare operator mobil din Ucraina, se va dubla în 2026 la 12 milioane # Ziarul Financiar
Numărul ucrainenilor care accesează internetul prin serviciul de satelit al SpaceX, Starlink, va ajunge probabil la circa 12 milioane până la sfârşitul anului 2026, de la 5 milioane de utilizatori în prezent, a declarat marţi la Mobile World Congress din Barcelona Kaan Terzioglu, CEO-ul grupului de telecomunicaţii VEON. Dacă estimarea se confirmă, ar însemna că aproape jumătate dintre clienţii Kyivstar - cel mai mare operator mobil din Ucraina, deţinut de VEON - vor folosi conectivitatea prin satelit.
13:45
Numărul insolvenţelor a crescut anul trecut cu 3,8%, fiind deschise 7.553 de proceduri noi, cele mai multe în comerţ şi reparaţii auto. Alina Popa, country manager Coface Romania: În 2026 ne aşteptăm la o deteriorare a comportamentului de plată şi o continuare a trendului de creştere a numărului de insolvenţe # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:30
13:15
Urmează Anuarul Top 1.000 Cele mai mari companii din România. Ce urmează pentru producătorul Ursus după ce a investit 70 mil. euro în cinci ani: abordăm perioada următoare cu un optimism moderat şi cu prudenţă # Ziarul Financiar
Ursus Breweries, liderul pieţei de bere, a investit în perioada 2020–2025 aproximativ 70 de milioane de euro în România, alocând o mare parte dintre aceste resurse către modernizarea şi dezvoltarea operaţiunilor, au spus reprezentanţii companiei într-un răspuns acordat cu ocazia realizării anuarului Top 1.000 cele mai mari companii din România, care va fi lansat pe piaţă în perioada următoare.
13:15
13:15
SpaceX schimbă numele serviciului de conectivitate prin satelit pentru telefoane în Starlink Mobile şi vizează sute de milioane de utilizatori cu o nouă constelaţie de 1.200 de sateliţi care va fi lansată din 2027 # Ziarul Financiar
Compania SpaceX a lansat oficial la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona brandul Starlink Mobile, noul nume pentru serviciul de conectivitate satelit-către-telefon cunoscut anterior ca Direct to Cell. Anunţul vine în contextul în care compania lui Elon Musk se pregăteşte pentru un salt tehnologic major: o a doua generaţie de sateliţi care, conform SpaceX, va transforma serviciul dintr-o soluţie de urgenţă pentru zone fără acoperire celulară într-o alternativă de bandă largă directă pe smartphone-uri.
12:45
12:45
12:45
12:45
12:30
12:15
12:15
12:15
12:00
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne nucleul strategiei europene, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga regiune. Pentru 2026 estimăm o creştere de 15-20% în Europa # Ziarul Financiar
Stefanini Group, companie braziliană de consultanţă IT cu venituri globale de aproximativ 1 miliard de dolari şi 35.000 de angajaţi în 41 de ţări, estimează o creştere de 15-20% în Europa în 2026, iar România rămâne principalul centru operaţional şi de livrare al regiunii, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga structură europeană.
12:00
12:00
11:45
Acum 8 ore
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
Farlei Kothe, CEO al Stefanini: România rămâne nucleul strategiei europene, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga regiune. Pentru 2026 estimăm o creştere de 15-20% în Europa # Ziarul Financiar
Stefanini Group, companie braziliană de consultanţă IT cu venituri globale de aproximativ 1 miliard de dolari şi 35.000 de angajaţi în 41 de ţări, estimează o creştere de 15-20% în Europa în 2026, iar România rămâne principalul centru operaţional şi de livrare al regiunii, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga structură europeană.
11:15
11:00
11:00
Fluxurile globale de aur şi argint, în pericol: Dubai este un hub major pentru transportul de lingouri, reprezentând aproximativ 20% din fluxurile globale de aur anul trecut, iar fluxurile sunt afectate puternic de război. Traderii avertizează că am putea avea o volatilitate şi mai mare a preţurilor, după un an cu fluctuaţii deja uriaşe # Ziarul Financiar
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.