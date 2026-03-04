Afacerile producătorului de prefabricate din beton Prebet Aiud au crescut cu 21,5% în 2025, ajungând la 69,6 mil. lei

16:15

Cultura, nu doar la nivel local, dar şi internaţional, se susţine, în prin­cipal, din subvenţiile statului. Puţine sunt exemplele de proiecte culturale care nu doar că reuşesc să se autosusţină, dar şi să facă profit. Totuşi, când e vorba de instituţiile din sfera culturală, acestea se susţin, în mare parte, din subvenţiile de la stat, însă investiţia statului în cultură reprezintă, de fapt, şi o investiţie în educaţie.