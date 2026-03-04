13:40

Noi restricții de circulație se impun pe DN1, din cauza lucrărilor la viitoarea Magistrală 6 – metroul de la Gara de Nord la Aeroporul Otopeni. De această dată, e vorba despre restricții care durează un […] Articolul Noi restricții de circulație pe DN1, pentru Șantierul M6, în dreptul viitoarei stații de metrou Paris. Afectează ambele sensuri: și spre, și dinspre București apare prima dată în B365.