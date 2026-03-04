Agnieszka Gajewska, CEO-elect PwC CEE: Ce atrage investitorii în România? În primul rând, o creştere economică solidă, o locaţie strategică în UE, costuri competitive cu resursa umană, şi o îmbunătăţire a mediului de afaceri. VIDEO

Ziarul Financiar, 4 martie 2026 21:30

Agnieszka Gajewska, CEO-elect PwC CEE: Ce atrage investitorii în România? În primul rând, o creştere economică solidă, o locaţie strategică în UE, costuri competitive cu resursa umană, şi o îmbunătăţire a mediului de afaceri. VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
21:30
Agnieszka Gajewska, CEO-elect PwC CEE: Ce atrage investitorii în România? În primul rând, o creştere economică solidă, o locaţie strategică în UE, costuri competitive cu resursa umană, şi o îmbunătăţire a mediului de afaceri. VIDEO Ziarul Financiar
Acum 2 ore
20:45
Prima declaraţie a şefului OMV Petrom, cel mai mare jucător petrolier, despre creşterea preţului la benzină şi aprovizionarea cu petrol, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu. Christina Verchere, CEO: OMV Petrom nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea. Nu este vreo îndoială că putem vedea salturi de preţ Ziarul Financiar
20:45
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă când se va adopta bugetul, cum va evolua economia şi cum merg încasările la buget. „Sperăm că săptămâna viitoare să aprobăm în Guvern bugetul pe 2026. Avem o consolidare semnificativă de 1,4% din PIB. Este vorba de integrarea acestei corecţii într-un mod credibil pentru agenţii şi pentru Comisie, nu e deloc uşor” Ziarul Financiar
20:30
Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România: Executivii români se recalibrează şi se aliniază mai degrabă cu precauţia globală decât cu optimismul regional. Numai 25% dintre CEO din România sunt încrezători în creşterea companiei lor în următoarele 12 luni, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani Ziarul Financiar
Acum 4 ore
19:30
Mai mult de 32.000 de locuri de muncă sunt disponibile acum. Cine se angajează cel mai uşor în România Ziarul Financiar
19:30
Aurul urcă, petrolul arde, bursele tremură, în timp ce investitorii se refugiază din nou în active de criză, iar geopolitica revine în forţă pe Wall Street Ziarul Financiar
19:15
Acum la ZF IT Generation. Cum îmbină compania locală Altamira Software rolul de partener tehnologic pentru start-up-uri cu dezvoltarea de produse proprii? Cum funcţionează primul produs propriu lansat - asistentul AI MessageCraft, şi la ce nouă soluţie lucrează acum echipa? Detalii de la George Panainte, fondator Altamira Software Ziarul Financiar
19:15
Problema nu vine din asigurări, ci de la rachete şi drone Ziarul Financiar
18:45
Apple a lansat MacBook Neo, cel mai ieftin laptop din istoria companiei, la 600 de dolari în SUA şi 700 de euro în Europa, pentru a concura cu Chromebook-urile în şcoli şi cu PC-urile Windows la birou Ziarul Financiar
Anunţul marchează o schimbare de strategie pentru Apple, care nu a mai vândut un laptop nou sub 1.000 de dolari din 2019 (când a scos din gamă vechiul MacBook Air non-Retina). MacBook Neo vine cu un preţ cu circa 400 de dolari mai mic decât MacBook Air (1.100 de dolari), cel mai accesibil Mac de până acum.
18:30
Bursa de la Bucureşti urmează tendinţa europeană şi urcă miercuri cu 1,3%: Pentru moment, pieţele răsuflă uşurate după ce Trump a garantat siguranţa transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Creşteri pe Digi (2,8%), Premier Energy (3,7%), Banca Transilvania (2,4%) Ziarul Financiar
18:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 5 martie 2026, ora 09.30 cu Nicolae Pastor, CEO al Globinvest Ziarul Financiar
18:00
Investiţie de 33,7 mil. lei pentru modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport RATBV din Braşov Ziarul Financiar
18:00
Primăria Oradea a accesat un proiect european de peste 1,2 mil. euro pentru modernizarea Grădiniţei nr. 5 Ziarul Financiar
Acum 6 ore
17:45
România, invizibilă pe harta marilor investitori? De ce Polonia şi Ungaria atrag investitori şi ce putem învăţa de la ele? Alex Milcev, departamentul de asistenţă fiscală şi juridică, EY România: Avem nevoie de marketing mai bun pentru ţară VIDEO Ziarul Financiar
17:45
Cât plătesc bogaţii lumii să plece din Dubai? O familie poate ajunge să plătească până la 250.000 de dolari Ziarul Financiar
17:45
Banca Transilvania ajunge la o valoare a brandului de 1 mld. dolari şi rămâne cel mai valoros brand bancar românesc în clasamentul global Banking 500, unde ocupă locul 224 Ziarul Financiar
17:30
Liderii europeni încearcă să găsească măsuri pentru reducerea preţurilor la energie. Între timp, Italia vrea să renunţe la taxa pe carbon Ziarul Financiar
17:30
Mediul de afaceri româno-german trage un semnal de alarmă: România are nevoie de peste 1,2 mld. euro pe an pentru modernizarea reţelelor de energie Ziarul Financiar
17:30
Afacerile producătorului de prefabricate din beton Prebet Aiud au crescut cu 21,5% în 2025, ajungând la 69,6 mil. lei Ziarul Financiar
17:30
O asociere condusă de Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, modernizează 13 km din reţeaua de termoficare a municipiului Timişoara pentru 211,5 mil. lei Ziarul Financiar
17:30
Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) a finalizat anul 2025 cu venituri de 23 mil. lei şi profit brut de peste 5 mil. lei Ziarul Financiar
17:15
Astăzi, 4 martie, se fac 49 de ani de la cutremurul devastator din 1977, care a avut loc România. Prevenţia rămâne cel mai important scut de protecţie Ziarul Financiar
17:15
Primăria Capitalei se aşteaptă să încaseze peste 42,6 mil. lei în acest an din colectarea taxei turistice odată cu trecerea de la o cotă procentuală la o sumă fixă. Municipalitatea va încasa de aproape trei ori mai mult, va creşte în aceeaşi măsură şi promovarea? Ziarul Financiar
Turismul a contribuit cu 14,5 milioane de lei la bugetul Primăriei Capitalei în 2025, bani colectaţi din taxa turistică, potrivit informaţiilor furnizate de Primăria Municipiului Bucureşti.
17:00
Pe 4 martie 1977 se fac 49 de ani de la cutremurul devastator din România. Prevenţia rămâne cel mai important scut de protecţie Ziarul Financiar
17:00
Conflictul din Iran se extinde. O rachetă iraniană a fost interceptată de sistemele de apărare ale NATO, iar fragmente ale acesteia au căzut în Turcia. „NATO este ferm alături de toţi aliaţii săi” Ziarul Financiar
16:45
Prima reacţie a NATO după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia Ziarul Financiar
Un reprezentant al NATO a avut miercuri o primă reacţie oficială după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia. Este prima dată când Iranul lansează rachete spre un teritoriu al NATO, de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
16:30
Greutatea de a fi femeie: 96% dintre femeile din România spun că etapele biologice le influenţează greutatea, nu doar voinţa Ziarul Financiar
16:30
Analiză ZF. Un sendviş Big Mac de la McDonald’s a ajuns să coste 15,5 lei sau 3,56 dolari, cu peste 50% mai mult decât în 2019. Cum au evoluat preţurile în celelalte ţări? Ziarul Financiar
Un sendviş Big Mac de la McDonald’s a ajuns să cos­te în România, în martie 2026, 15,5 lei sau 3,56 do­lari. Preţul e cu peste 50% mai mare decât în 2019 (la început de an), înainte de pandemie, de războiul de graniţă şi înainte ca inflaţia să îşi facă de cap pe plan local, în Europa şi în întreaga lume.
16:30
Pe 4 martie 1997 se fac 49 de ani de la cutremurul devastator din România. Prevenţia rămâne cel mai important scut de protecţie Ziarul Financiar
16:15
ZF Live Daniel Jinga, Opera Naţională Bucureşti: Poate fi businessul cultural unul profitabil? Vânzarea biletelor generează 30% din bugetul Operei Naţionale. „În România, media de autofinanţare din bilete a unei instituţii de spectacole este de 3%, la nivel european este undeva la 15%“ Ziarul Financiar
Cultura, nu doar la nivel local, dar şi internaţional, se susţine, în prin­cipal, din subvenţiile statului. Puţine sunt exemplele de proiecte culturale care nu doar că reuşesc să se autosusţină, dar şi să facă profit. Totuşi, când e vorba de instituţiile din sfera culturală, acestea se susţin, în mare parte, din subvenţiile de la stat, însă investiţia statului în cultură reprezintă, de fapt, şi o investiţie în educaţie.
Acum 8 ore
15:15
Bursă. AAF: Fondurile de investiţii disponibile în România au ajuns la active de 67 mld. lei la finele lunii ianuarie, în creştere cu 7,4%. Intrări nete de 1,6 mld. lei Ziarul Financiar
15:15
(P) Cât costă cu adevărat o vacanţă în Thailanda? Ziarul Financiar
14:45
Grupul Alexandrion, cel mai mare jucător de pe piaţa băuturilor spirtoase din România, a avut venituri consolidate de 830 mil. lei în 2025: „Am avut o creştere de două cifre atât pe pieţele interne, cât şi pe cele externe” Ziarul Financiar
14:45
Adolfo Laurenti, Principal European Economist Visa Business and Economic Insights: Având în vedere contextul actual, oamenii percep şocul pe ca fiind pe termen scurt, ceea ce duce la utilizarea cardurilor de credit pentru a-şi menţine cheltuielile ca şi până acum Ziarul Financiar
14:30
Apar reacţiile: Carburanţii s-au scumpit cu 15 bani pe litru pe o zi pe alta. Motorina rămâne sub pragul de 9 lei, benzina trece de 8 lei Ziarul Financiar
14:30
Producătorul clujean de software Transart a finalizat anul 2025 cu afaceri de 7,15 mil. euro Ziarul Financiar
14:15
Călin Matei, CEO al Groupama:Anul 2026 va fi anul în care vom continua să investim. Mai mult de 10 mil. lei vor merge doar în investiţii în AI şi în trainingul şi dezvoltarea echipei Ziarul Financiar
Groupama Asigurări, cel mai mare asigurător de pe piaţa românească, are în plan să îşi continue investiţiile în 2026 şi peste 10 mil. lei vor merge doar în investiţii în AI şi în training-ul şi dezvoltarea echipei, susţine Călin Matei, CEO al Groupama.
14:15
Cursul valutar a rămas stabil miercuri, în pofida turbulenţelor de pe pieţele financiare internaţionale pe fondul războiului din Iran, dar Robor la 3 luni a crescut la 5,94% Ziarul Financiar
Acum 12 ore
13:45
Pawel Bochniarz, RadiX Ventures: Antreprenorii trebuie să fie curajoşi şi să testeze alte pieţe, există companii care au început să crească mult mai rapid după ce au ieşit pe alte pieţe Ziarul Financiar
13:45
Numărul ucrainenilor care folosesc serviciile prin satelit ale Starlink pe telefoanele lor mobile prin Kyivstar, cel mai mare operator mobil din Ucraina, se va dubla în 2026 la 12 milioane Ziarul Financiar
Numărul ucrainenilor care accesează internetul prin serviciul de satelit al SpaceX, Starlink, va ajunge probabil la circa 12 milioane până la sfârşitul anului 2026, de la 5 milioane de utilizatori în prezent, a declarat marţi la Mobile World Congress din Barcelona Kaan Terzioglu, CEO-ul grupului de telecomunicaţii VEON. Dacă estimarea se confirmă, ar însemna că aproape jumătate dintre clienţii Kyivstar - cel mai mare operator mobil din Ucraina, deţinut de VEON - vor folosi conectivitatea prin satelit.
13:45
Numărul insolvenţelor a crescut anul trecut cu 3,8%, fiind deschise 7.553 de proceduri noi, cele mai multe în comerţ şi reparaţii auto. Alina Popa, country manager Coface Romania: În 2026 ne aşteptăm la o deteriorare a comportamentului de plată şi o continuare a trendului de creştere a numărului de insolvenţe Ziarul Financiar
13:30
Carburanţii s-au scumpit cu 15 bani pe litru pe o zi pe alta. Motorina rămâne sub pragul de 9 lei, benzina trece de 8 lei Ziarul Financiar
13:15
Urmează Anuarul Top 1.000 Cele mai mari companii din România. Ce urmează pentru producătorul Ursus după ce a investit 70 mil. euro în cinci ani: abordăm perioada următoare cu un optimism moderat şi cu prudenţă Ziarul Financiar
Ursus Breweries, liderul pieţei de bere, a investit în perioada 2020–2025 aproximativ 70 de milioane de euro în România, alocând o mare parte dintre aceste resurse către modernizarea şi dezvoltarea operaţiunilor, au spus reprezentanţii companiei într-un răspuns acordat cu ocazia realizării anuarului Top 1.000 cele mai mari companii din România, care va fi lansat pe piaţă în perioada următoare.
13:15
Ce carte îţi recomandă Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare Ziarul Financiar
13:15
SpaceX schimbă numele serviciului de conectivitate prin satelit pentru telefoane în Starlink Mobile şi vizează sute de milioane de utilizatori cu o nouă constelaţie de 1.200 de sateliţi care va fi lansată din 2027 Ziarul Financiar
Compania SpaceX a lansat oficial la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona brandul Starlink Mobile, noul nume pentru serviciul de conectivitate satelit-către-telefon cunoscut anterior ca Direct to Cell. Anunţul vine în contextul în care compania lui Elon Musk se pregăteşte pentru un salt tehnologic major: o a doua generaţie de sateliţi care, conform SpaceX, va transforma serviciul dintr-o soluţie de urgenţă pentru zone fără acoperire celulară într-o alternativă de bandă largă directă pe smartphone-uri.
12:45
Creşte transparenţa salarială la joburile entry-level. eJobs.ro: 7 din 10 poziţii disponibile în platforma iajob au salariul afişat. Unde se câştigă cel mai bine Ziarul Financiar
12:45
Liviu Sav, co-fondator al platformei Bridge to Information: Analizele statistice şi sectoriale, în pericol de a nu mai putea fi realizate Ziarul Financiar
12:45
Prima ţară europeană de unde încep americanii să evacueze personalul, după războiul din Orientul Mijlociu: SUA a autorizat plecarea din Cipru a angajaţilor care nu au atribuţii esenţiale şi a membrilor familiilor acestora, din cauza riscurilor de securitate Ziarul Financiar
12:45
Războiul din Orientul Mijlociu se extinde pe pieţele financiare ale lumii: Bursele scad, aurul şi petrolul cresc, inflaţia revine. LIVE TEXT Ziarul Financiar
12:30
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.