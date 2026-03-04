Zsolt Gogolak, hotelul Hampton by Hilton de la Târgu-Mureş: Noile curse de pe aeroport, dar şi autostrăzile vor aduce mai mulţi turişti

00:15

Bugetul pe acest an ar urma să fie baza relansării viitoare, repetă, până la saturaţie, responsabilii politici. Ar urma să fie un buget în care accentul cade pe investiţii, nu pe consum şi ar urma să însemne o schimbare de paradigmă, spune Alexandru Nazare, ministrul finanţelor. Dar nu este aşa. Un buget este construit pentru 12 luni, nu pentru 9 luni. În plus, neadoptarea lui vine cu câteva condiţionări sensibile. Care se referă, în primul rând, la cheltuieli.