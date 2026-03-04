Din Dubai, soția lui Andrea Pirlo vorbește despre teroarea produsă de război: „Am fost trezită de un avion care zbura deasupra casei”

15:00

Doi dintre adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, ucis de prieteni, au fost trimiși în judecată, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală.