Undă verde pentru consolidarea blocului din Rahova distrus de explozie. Vlad Popescu Piedone: „Am emis autorizația. Am cerut celeritate totală”
Adevarul.ro, 4 martie 2026 17:30
Primăria Sectorului 5 a anunțat miercuri, 4 martie, că a emis autorizația de construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a blocului din Rahova distrus de explozia din octombrie anul trecut.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
17:30
Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat. Fiul șefului LFP n-a făcut nicio zi de închisoare după ce a omorât un om # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu a fost implicat într-un grav accident de circulație în urmă aproximativ 7 ani.
17:30
Undă verde pentru consolidarea blocului din Rahova distrus de explozie. Vlad Popescu Piedone: „Am emis autorizația. Am cerut celeritate totală” # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 5 a anunțat miercuri, 4 martie, că a emis autorizația de construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a blocului din Rahova distrus de explozia din octombrie anul trecut.
17:30
Avertismentul unui medic iranian stabilit în România despre fiul lui Khamenei: „Este mai fanatic decât tatăl său” # Adevarul.ro
Un medic și activist iranian stabilit în România susține că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ar avea un rol esențial în mecanismele de putere de la Teheran.
17:30
Din Dubai, soția lui Andrea Pirlo vorbește despre teroarea produsă de război: „Am fost trezită de un avion care zbura deasupra casei” # Adevarul.ro
Valentina Baldini, soția lui Andrea Pirlo, fost mare fotbalist italian, acum antrenor în Dubai, a povestit orele tensionate pe care le-a trăit în Emiratele Arabe Unite în timpul atacului americano-israelian asupra Iranului.
Acum o oră
17:00
Pe fondul războiului în curs cu Iran și al sprijinului militar direct din partea Statele Unite, guvernul israelian pare hotărât să își redefinească poziția strategică în regiune, vizând simultan mai mulți adversari, scrie The New York Times.
17:00
Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a primit Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație și a anunțat că banii aferenţi acestuia vor fi donaţi Ucrainei, ca gest de „solidaritate cu cei care apără valorile democratice ale Europei”.
17:00
Rusia a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane # Adevarul.ro
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului.
17:00
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest. Cât plătește un cuplu de pensionari pentru o casă cu trei dormitoare, menajeră, șofer și grădinar # Adevarul.ro
Revista International Living a realizat un clasament al celor mai accesibile destinații pentru pensionari în 2026, bazat pe bugete reale și pe experiențele expatriaților deja stabiliți în aceste țări. Potrivit analizei realizate de sursa citată, o insulă din Asia se impune ca cea mai ieftină opțiune
17:00
Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului # Adevarul.ro
Bloggerii militari ruși au urmărit cu îngrijorare noile drone de atac unidirecționale ale armatei SUA, Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), după prima lor utilizare raportată în luptă împotriva Iranului în acest weekend, relatează Business Insider.
17:00
Iranul a publicat imagini cu un complex subteran de drone și rachete, în a cincea zi de război, relatează Daily Mail.
16:45
Cum să ții postul fără să te îngrași. Carmen Brumă: „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi” # Adevarul.ro
A doua săptămână din Postul Paștelui îi găsește pe mulți credincioși în căutarea unor soluții pentru a respecta restricțiile alimentare fără a acumula kilograme în plus.
16:45
76% dintre joburi, accesibile tuturor. Ce salariu are un curier sau un lucrător comercial # Adevarul.ro
Angajatorii care au scos în piață un volum mare de poziții pentru candidații fără studii superioare au crescut și nivelul de transparență salarială odată cu apropierea de momentul în care se va implementa directiva europeană potrivit căreia anunțurile de recrutare va trebui să aibă salariul afișat.
16:45
Critica închide uși, Gândirea Critică deschide minți: Cum transformăm „Ai greșit!” în „Ce putem înțelege din asta?” # Adevarul.ro
Există o confuzie pe care unii dintre noi o fac, fără să își dea seama: cred că a gândi critic înseamnă a critica. Că analiza este, de fapt, respingere. Că evaluarea înseamnă judecată. Iar greșeala se traduce prin pierderea valorii personale.
Acum 2 ore
16:30
Cancelarul Germaniei stă neputincios în timp ce Trump atacă aliații europeni în Biroul Oval. Abordarea conciliantă va produce rezultatele dorite ? # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a depus eforturi vizibile pentru a cultiva o relație funcțională cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea lor de marți din Biroul Oval a ridicat însă întrebări legate de limitele acestei strategii și de costurile politice asociate, scrie politico.eu.
16:30
Trafic blocat în centrul Capitalei, în zona Piața Romană, din cauza unui accident grav. Pieton resuscitat la faţa locului # Adevarul.ro
Traficul rutier pe bulevardul Gheorghe Magheru, în zona Piața Romană, este blocat după un accident grav, în timp ce echipajele de urgență încearcă să resusciteze o femeie lovită de un autoturism.
16:15
„Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump”. Hegseth susține că SUA l-au eliminat pe liderul celor care plănuiau asasinarea # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut că „America învinge” în cea de-a doua conferință de presă susținută la Pentagon de la lansarea, în weekend, a unei campanii militare masive a SUA și Israelului împotriva Iranului.
16:15
Avocatul Poporului analizează criticile privind Legea pensiilor și ia în calcul sesizarea CCR. La fel procedează și în cazul concedierilor în administrație # Adevarul.ro
După ce a primit un val de petiții privind Legea pensiilor și modul de recalculare a drepturilor aflate în plată, Avocatul Poporului analizează criticile de neconstituționalitate și ia în calcul sesizarea CCR, solicitată de petenți.
16:15
Cine este Valentin Jucan, propunerea CNA pentru președinția Consiliului Național al Audiovizualului # Adevarul.ro
Membrii CNA l-au propus în unanimitate pe vicepreședintele Valentin-Alexandru Jucan pentru funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, urmând ca Parlamentul să analizeze nominalizarea şi să confirme sau infirme numirea lui.
16:00
Criza din Iran ar putea decide alegerile din Ungaria. Viktor Orbán joacă „cartea energiei” în fața amenințării unui nou șoc petrolier # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a adus în prim-plan tema securității energetice în campania pentru alegerile din 12 aprilie, avertizând că războiul din Iran ar putea declanșa un nou șoc al prețurilor la energie, scrie politico.eu.
16:00
Iranul, deschis pentru posibile discuții de pace? Demersul agenților de Intelligence din Teheran către CIA # Adevarul.ro
Agenți ai serviciilor de informații iraniene ar fi transmis, pe canale indirecte, semnale de disponibilitate pentru discuții cu CIA în vederea încheierii războiului.
16:00
„Spunem nu războiului”. Premierul spaniol Pedro Sánchez, singurul lider european care îl contestă direct pe Trump # Adevarul.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump nu vor determina Madridul să sprijine ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.
Acum 4 ore
15:30
Reacția NATO după ce forțele sale au doborât o rachetă lansată de Iran spre Turcia. Ankara anunță că își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile # Adevarul.ro
NATO a condamnat ferm Iranul după ce o rachetă balistică lansată de Teheran și îndreptată spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată de sistemele de apărare ale Alianței, au transmis oficialii organizației.
15:30
Fabrică ilegală de țigări, descoperită la periferia Timișoarei. Cum era structurată reţeaua care alimenta piaţa neagră din vestul ţării # Adevarul.ro
Descoperire de amploare la periferia Timișoarei: o fabrică ilegală de țigarete funcționa la capacitate maximă, cu stocuri impresionante de tone de tutun și ambalaje concepute astfel încât să imite mărci cunoscute.
15:30
Nicușor Dan merge în vizită la Varșovia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Cu cine are programate întâlniri # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki.
15:15
De la revoluție la ruine: moartea lui Khamenei și prăbușirea unui regim (60 de secunde care au schimbat Orientul Mijlociu) # Adevarul.ro
Capacitatea Central Intelligence Agency și a Mossadului de a cunoaște cu precizie agenda și locația liderului suprem sugerează o breșă serioasă în sistemul iranian de contrainformații. Momentul inițial/esențial a fost eliminarea structurii guvernamentale iraniene.
15:15
Italia ia în considerare repornirea centralelor pe cărbune dacă războiul din Orient declanșează o criză energiei # Adevarul.ro
Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri, 4 martie, că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune dacă conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică.
15:00
Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei. Reacția Ankarei # Adevarul.ro
Ministerul turc al Apărării anunță miercuri, 4 martie, că o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO. Racheta a căzut în Siria, aproape de granița turcă.
15:00
MAE confirmă un zbor de repatriere din Egipt, pentru românii din Israel. Vor fi aduse acasă 174 de persoane, dintre care şi doi cetăţeni din Republica Moldova # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea unui zbor de repatriere din Egipt, organizat pentru românii din Israel, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.
15:00
Artist liric de renume mondial, George Petean și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 50 de ani și a celor 25 de la debutul pe faimoasa scenă a Ring-ului vienez chiar in loco, într-o nouă producție a operei „Luisa Miller” de Verdi.
15:00
Doi dintre adolescenții implicați în crima din Cenei au fost trimiși în judecată. Ce se întâmplă cu minorul de 13 ani care a luat parte la uciderea lui Mario # Adevarul.ro
Doi dintre adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, ucis de prieteni, au fost trimiși în judecată, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală.
14:45
Războiul din Orient lovește bursele și dobânzile. „Majorarea preţurilor la energie se poate transmite în întreaga economie” # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia se prelungeşte, a explicat miercuri Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.
14:30
Coaliția de guvernare a stabilit ca proiectul de buget pentru anul viitor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice și după avizarea în ședința de Guvern și în Consiliul Economic și Social, potrivit unor surse Adevărul.
14:30
„Ieșirea din comunism a școlii” - Măsuri urgente pe care expertul în Educație, Marian Staș, le cere noului ministru # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării are titular pe post, după aproape două luni de interimat. Profesorul universitar Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava, va avea de răspuns unor provocări majore venite din sistemul preuniversitar care se confruntă cu mari frământări.
14:30
Reacția Moscovei după ce o navă din „flotă fantomă” a Rusiei s-a scufundat în apele Libiei: „Acţiuni criminale, comise cu consimţământul autorităţilor ţărilor UE” # Adevarul.ro
Ministerul Transporturilor din Rusia a denunţat miercuri, 4 martie, un atac comis de drone navale ale Ucrainei în Marea Mediterană împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL), informează EFE, citată de Agerpres.
14:30
1.200 de angajați, concediați de cel mai mare combinat de produse chimice din România. Alți 5.500 vor fi afectați # Adevarul.ro
Cel mai mare combinat de produse chimice din România va aplica din aprilie 2026 un scenariu de supraviețuire care prevede oprirea unor secții energo-intensive, disponibilizarea a cel puțin 1.200 de salariaţi şi sistarea a două proiecte de investiţii.
14:30
În mod paradoxal, conflictul dintre guvernul Statelor Unite și unele dintre cele mai avansate companii de inteligență artificială n-a izbucnit în jurul Chinei, al competiției tehnologice globale sau al securității cibernetice.
14:15
Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc. Reacția Ankarei # Adevarul.ro
Ministerul turc al Apărării anunță miercuri, 4 martie, că o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO. Racheta a căzut în Siria, aproape de granița turcă.
14:15
Protest în fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Sute de angajați riscă să rămână fără loc de muncă # Adevarul.ro
Circa 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, miercuri dimineața, 4 martie, în fața sediului companiei din municipiul Târgu Jiu, a declarat președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldărușe.
14:00
Digitalizare la stat. Senatul a aprobat proiectul platformei unde instituțiile ar urma să comunice cu cetăţenii # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede înfiinţarea Serviciului Naţional de Comunicare Electronică pentru comunicarea electronică oficială a instituţiilor publice.
13:45
Garda Revoluționară Iraniană anunță „primii săi pași puternici” în război: Lansarea a peste 200 de drone spre mai multe state din Golf # Adevarul.ro
Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunțat miercuri, 4 martie, că a lansat 230 de drone asupra mai multor facilități unde sunt staționați militari americani în Orientul Mijlociu.
13:45
Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii la București, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru exclusivist, la Muzeul de Artă Recentă # Adevarul.ro
Muzeul de Artă Recentă din București a găzduit, în urmă cu câteva zile, un eveniment special. Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii la București, a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un decor rafinat.
13:45
Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată din cauza „volumului mare de solicitări de participare” # Adevarul.ro
Ceremonia de înmormântare a fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care era programată să aibă loc miercuri seară la Teheran, a fost amânată.
13:45
Mercenarul Horațiu Potra scapă de statutul de deținut periculos. Magistrații au decis ridicarea regimului de maximă siguranță # Adevarul.ro
Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță pentru mercenarul Horațiu Potra, după ce instanța a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar, potrivit TVR Info
Acum 6 ore
13:30
Aryna Sabalenka a fost cerută în căsătorie. Iubitul său a îngenuncheat la Indian Wells # Adevarul.ro
Georgios Frangulis este partenerul de mai multă vreme al tenismenei Aryna Sabalenka.
13:15
Evoluția divertismentului digital în România: de la știrile de ultima oră la platformele de analiză # Adevarul.ro
Peisajul media și de divertisment din România a suferit transformări radicale în ultimul deceniu. Dacă în trecut principala sursă de informare era limitată la jurnalele de știri televizate sau la presa scrisă de dimineață, astăzi asistăm la o convergență digitală fără precedent.
13:15
Navă iraniană, lovită într-un atac lansat dintr-un submarin în largul statului Sri Lanka. Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute # Adevarul.ro
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac submarin asupra unei nave iraniene în largul costei Sri Lankăi, produs miercuri, 4 martie.
13:15
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Dacă statele UE ar trece sub umbrela nucleară a Franței, asta ar însemna desființarea NATO” # Adevarul.ro
Traian Băsescu avertizează că propunerea Franței privind extinderea „umbrelei nucleare” asupra unor state europene reprezintă un risc major și ar putea duce la destrămarea NATO.
13:15
Republica Moldova anunță stare de alertă energetică pentru 60 de zile. Ce presupune măsura # Adevarul.ro
Guvernul Republicii Moldova a instituit miercuri, 4 martie, stare de alertă în domeniul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă și riscurile regionale.
13:15
Șoc la pompă în Germania: motorina sare de 2 euro, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru, ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil Clubul German.
13:15
Kylian Mbappé și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. O persoană dragă l-a încurajat să ia lecții de pilotaj # Adevarul.ro
Fotbalistul Kylian Mbappé pozează lângă un BMW i7 xDrive 60.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.