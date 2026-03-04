Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului

12:45

Un avion de luptă al forțelor aeriene israeliene de tip F-35I „Adir” a doborât un aparat iranian YAK-130, în ceea ce reprezintă prima confruntare directă între avioane de vânătoare de la declanșarea actualului conflict. Anunțul a fost făcut, miercuri dimineață, de către armata israeliană.