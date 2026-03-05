Miliţii kurde din Irak ar fi lansat o ofensivă terestră în nord-vestul Iranului - presă / Informaţiile sunt infirmate

19:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. El a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.