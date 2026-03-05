Explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit

20:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu mai puteau să lase ca toate impozitele pe proprietate să meargă către autorităţile locale, creşterea de impozit pe venit, datorită creşterii veniturilor, să meargă toate către autorităţile locale, TVA-ul să meargă tot către autorităţile locale, reducerea de cheltuieli să meargă tot către autorităţile locale, dar Guvernul în continuare, să dea banii care nu îi are pentru investiţii.