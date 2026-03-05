Trump evaluează efortul de război împotriva Iranului cu nota 15 din 10

20:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, cel puţin el personal este de acord. El a mai afirmat că ceea ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector.