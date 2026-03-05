Nicuşor Dan se întâlnește cu preşedintele polonez Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk la Varșovia

04:30

69% dintre femei au schimbări fiziologice și simptome de menopauză până la 47 de ani, în timp ce doar 5%, după 50 de ani. Asta arată un studiu realizat de Asociația ,,Sunt la menopauză" și CURS. Simptomele afectează atât viața socială, cât și pe cea profesională.