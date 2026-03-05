Mircea Lucescu a pierdut un om de bază pentru barajul cu Turcia. Are o singură soluție realistă de înlocuire

01:15

Aurel State a fost singurul român care a avut curajul să scrie despre ororile comunismului în plină epocă ceaușistă. Viața sa, un adevărat infern căruia puțini i-ar fi rezistat, poate deveni oricând subiect de scenariu de film sau roman dramatic. Un erou de care românii și-au bătut joc.