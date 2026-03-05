Mircea Lucescu a pierdut un om de bază pentru barajul cu Turcia. Are o singură soluție realistă de înlocuire
Adevarul.ro, 5 martie 2026 12:00
Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie, la Istanbul.
• • •
Acum 10 minute
12:00
SUA și state din Golful Persic discută achiziția de drone-interceptoare ucrainene. Pentagonul recunoaște că nu toate aparatele fără pilot pot fi interceptate # Adevarul.ro
Statele Unite și cel puțin un guvern din Golful Persic analizează posibilitatea de a cumpăra drone-interceptoare dezvoltate în Ucraina pentru a contracara atacurile cu drone iraniene. Informația a fost relatată de Financial Times, care citează oficiali și surse din industrie.
12:00
Kim Jong Un anunță că echipează marina cu arme nucleare: „O schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre” # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a susţinut că Phenianul îşi echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza săptămâna aceasta testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie, a relatat joi presa de stat, potrivit AFP, citată de Agerpres.
12:00
12:00
Călin Donca povestește despre zilele în care a rămas blocat în Dubai: „Din ce am observat la fața locului, realitatea este mult mai calmă” # Adevarul.ro
Afaceristul brașovean Călin Donca a povestit despre șederea sa în Dubai, unde s-a aflat în tranzit spre vacanța exotică din Zanzibar. Escala s-a prelungit după ce mai multe zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Donca se afla în Dubai alături de familie.
Acum 30 minute
11:45
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde: Un aeroport din Azerbaidjan, lovit cu drone și rachete dinspre Iran. Doi civili, răniți # Adevarul.ro
Un aeroport din Azerbaidjan a fost vizat joi, 5 martie, de un atac cu rachete și drone venite din direcția Iranului.
Acum o oră
11:30
Nicuşor Dan se întâlnește cu preşedintele polonez Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk la Varșovia # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează joi, 5 martie, o vizită la Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki.
11:15
Sondajul prin care americanii îi arată lui Trump într-un procent mare că dezaprobă intervenția militară din Iran # Adevarul.ro
Un val de opoziție publică a cuprins Statele Unite după atacurile lansate sâmbătă de SUA și Israel asupra Iranului. Trei sondaje realizate în primele zile de după operațiune arată că aproximativ 60% dintre americani dezaprobă intervenția militară.
11:15
Șeful NATO despre conflictul din Iran: „Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că că există un sprijin larg în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iranului.
Acum 2 ore
10:45
Iranul anunță că a atacat grupări kurde din Irak. Sunt considerate pe scară largă cea mai bine organizată facțiune a opoziției iraniene # Adevarul.ro
Iranul a anunțat joi, 5 martie, că a atacat grupări kurde din Irak „opuse revoluției”, în timp ce relatări din presă indică faptul că SUA ar analiza înarmarea unor miliții kurde pentru a se infiltra în Iran.
10:30
Administrația Trump susține că SUA au suficientă muniție „nu doar pentru a executa Operațiunea «Epic Fury»”: „Avem arsenale în locuri de care mulţi oameni din această lume nu ştiu” # Adevarul.ro
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat miercuri, 4 martie, că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului.
10:30
Modificări în domeniul jocurilor de noroc, fiscalităţii şi ocupării forţei de muncă, pe ordinea de zi a Guvernului. Executivul are în vedere prelungirea plafonării prețului la gaze # Adevarul.ro
Guvernul supune aprobării în ședința de joi, 5 martie, o serie de modificări importante în domeniul jocurilor de noroc, fiscalităţii şi ocupării forţei de muncă.
10:30
De ce se scumpește, de fapt, benzina? Motivele ascunse dincolo de războiul din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Prețul carburanților crește constant în România și, cel puțin deocamdată, motivul nu este conflictul din Orientul Mijlociu, după cum au afirmat experții în energie consultați de „Adevărul”, potrivit cărora este de așteptat ca, în maximum două săptămâni, prețul să ajungă la aproximativ 8,8 lei/l.
10:15
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70 # Adevarul.ro
Lipsa petrolului nu ucide pe nimeni. În schimb, lipsa apei potabile ar putea provoca moartea a zeci de milioane de oameni în doar câteva zile.
10:15
Al doilea avion cu români blocați în Dubai a sosit la București. Cât a plătit un român pe bilet ca să revină acasă # Adevarul.ro
Al doilea avion care transportă românii blocați în Dubai a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă joi, 5 martie. În continuare, mii de români sunt blocați în Emiratele Arabe.
Acum 4 ore
10:00
Percheziții în mai multe județe, într-o anchetă privind eutanasierea fără drept a câinilor fără stăpân. Cum a încasat ilegal un operator peste 100.000 de lei # Adevarul.ro
Polițiștii efectuează joi, 5 martie, 20 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, în două cauze penale privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Cercetările vizează și infracțiuni de înșelăciune, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
09:30
23 de zboruri anulate ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Românii blocați sunt disperați: „S-a suspendat și zborul programat pe 10 martie” # Adevarul.ro
Un val nou de anulări afectează traficul aerian de pe Aeroportul Henri Coandă, unde 23 de zboruri către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai nu vor mai opera joi, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
09:30
Unități speciale israeliene operează în Iran. Și kurzii din Irak ar fi lansat o incursiune terestră # Adevarul.ro
Șeful Forțelor Aeriene afirmă într-o scrisoare adresată personalului activ și rezerviștilor că „luptători din unitățile speciale ale Forțelor Aeriene desfășoară în prezent misiuni extraordinare care pot aprinde imaginația”.
09:15
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace între Iran ș SUA. „Americanii gestionează foarte prost situația” # Adevarul.ro
Rusia a anunțat joi, 5 martie, că este pregătită, dacă este necesar, să-și ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran și SUA.
09:15
Start fabulos pentru două românce la Indian Wells. Sorana Cîrstea strânge bani ca furnica pe final de carieră # Adevarul.ro
A început turneul californian de categoria WTA 1.000 de la Indian Wells.
09:00
Senatul SUA îi permite lui Trump să lovească Iranul. Reacții: „Americanii nu vor ca președintele să ne târască în războaie inutile” # Adevarul.ro
O rezoluție care viza limitarea puterilor președintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul SUA, pe fondul sprijinului puternic din partea majorității republicane pentru operațiunea americano-israeliană, transmite AFP
09:00
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă cu românii din zonele de conflict # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat miercuri discuții telefonice cu omologii săi din Arabia Saudită, Qatar și Sultanatul Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dificultăților întâmpinate de cetățenii români aflați în regiune.
08:45
Un oficial Hamas, ucis în urma unui atac israelian. Presa de stat libaneză susține că „o dronă inamică i-a vizat locuința” # Adevarul.ro
Presa de stat libaneză anunță joi, 5 martie, că un atac israelian a ucis un oficial Hamas. Este prima eliminare a unui membru al grupării palestiniene de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.
08:45
Joi, 5 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.
08:30
Mădălina Ghenea l-a uitat pe Grigor Dimitrov. Un tinerel s-a lipit de frumoasa din Slatina # Adevarul.ro
Actrița originară din Slatina a fost ultima dată într-o relație cu bulgarul Grigor Dimitrov.
08:15
Craiova a eliminat deținătoarea Cupei României. Meci cu prelungiri și patru goluri în Bănie # Adevarul.ro
În Cupa României la fotbal s-au disputat primele trei sferturi de finală.
Acum 6 ore
08:00
Răspunsul ambasadorului Ucrainei când a fost anunțat că s-a deschis o carte de condoleanțe pentru Ali Khamenei: „Avea pe mâini sângele a mii de ucraineni” # Adevarul.ro
Ambasada Iranului în Africa de Sud a informat Ambasada Ucrainei cu privire la deschiderea unei cărți de condoleanțe pentru Ayatollahul Ali Khamenei și ceilalți lideri iranieni uciși recent.
07:30
Kim Jong Un a asistat la testele unui distrugător și unei rachete de croazieră mare-sol, efectuate „cu succes” # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat săptămâna aceasta la testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie şi ale unei rachete de croazieră mare-sol, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, citate de AFP.
07:15
Marele Premiu al Australiei, prima cursă de Formula 1 din 2026. Programul competiției, echipele și favoritul surpriză # Adevarul.ro
Vânzări record de bilete la cursa care deschide al 77-lea sezon.
07:00
Guvernul Netanyahu spune că Israelul a făcut „progrese istorice” împreună cu SUA: Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în „noi buncăre subterane” # Adevarul.ro
Israelul a afirmat joi, 5 martie, că a făcut „progrese istorice” pentru protecţia sa datorită războiului purtat alături de Statele Unite împotriva Iranului, notează AFP.
06:45
Premierul canadian Mark Carney nu exclude participarea militară a țării sale la războiul din Orientul Mijlociu: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri” # Adevarul.ro
Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi, 5 martie, că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu.
06:30
„Explozie puternică” pe un petrolier ancorat în largul coastei Kuweitului. Nava pierde hidrocarburi # Adevarul.ro
Un petrolier ancorat în largul coastelor Kuweitului a suferit o „explozie puternică” şi pierde hidrocarburi după ce unul dintre tancurile sale a fost avariat, a indicat joi, 5 martie, agenţia britanică pentru siguranţă maritimă UKTMO.
06:30
România, în stare de „paralizie” față de noua inițiativă nucleară a Franței. Adevărul din spatele ofertei lui Macron # Adevarul.ro
Inițiativa președintelui Macron cu privire la așa-zisa extindere a umbrelei nucleare franceze nu presupune, de fapt, vreo garanție pentru țările partenere, deci nu poate înlocui protecția americană, explică experții consultați de „Adevărul”. Totuși, refuzul României de implicare ne va costa.
06:15
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană din taxele altora? # Adevarul.ro
Escaladarea conflictului din Iran a dat peste cap traficul aerian din Orientul Mijlociu și a lăsat mii de turiști români blocați în destinații precum EAU sau Israel. Mulți dintre cei care s-au întors cu curse speciale organizate de Tarom se plâng că și-au plătit biletele din fonduri proprii.
Acum 8 ore
05:30
Unde au greșit autoritățile în felul în care au gestionat comunicarea de criză privind situația din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a pus din nou la încercare capacitatea statului român de a comunica rapid și coerent în momente de tensiune internațională. În special, reacția Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost atent urmărită, în contextul în care mii de români
05:15
În ultimele luni, nervul vag a devenit un subiect extrem de discutat pe rețelele sociale. Influenceri din întreaga lume susțin că diverse trucuri simple — de la fredonat sau masaj la scufundări în apă rece — ar putea „stimula” acest nerv și ar aduce beneficii incredibile pentru sănătate.
05:00
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri” # Adevarul.ro
Cel mai complex nod de autostradă aflat în șantier în România prinde contur pe Valea Oltului, la Boița, locul unde vor fi conectate autostrăzile A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș.
04:30
De ce e nevoie de mai multe politici de sprijin pentru femeile care se apropie de menopauză. Medic: „Întregul organism este afectat" # Adevarul.ro
69% dintre femei au schimbări fiziologice și simptome de menopauză până la 47 de ani, în timp ce doar 5%, după 50 de ani. Asta arată un studiu realizat de Asociația ,,Sunt la menopauză" și CURS. Simptomele afectează atât viața socială, cât și pe cea profesională.
Acum 12 ore
04:00
O victorie inevitabilă a Rusiei este contrazisă de evoluția războiului. Câștiguri limitate și front stabilizat # Adevarul.ro
Nu există nimic inevitabil în victoria Rusiei în Ucraina, susține Lawrence Freedman, profesor emerit de studii de război la King's College London, într-un articol publicat de The New York Times.
03:30
Războiul care rescrie economia: Japonia este marea victimă, Rusia, marele câștigător. Ce bunuri și servicii se vor scumpi # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a creat o criză fără precedent, afectând comerțul mondial, blocajele apărute pe rutele de aprovizionare ducând, pe lângă întârzieri majore și pierderi considerabile, și la scumpiri ale unor produse fabricate din petrol, dar și la creșterea prețurilor pentru asigurări
03:15
Guvernele europene își consolidează măsurile de securitate după ce regimul iranian a avertizat că ar putea viza orașe europene în cazul în care statele de pe continent se alătură operațiunilor militare conduse de Donald Trump în Orientul Mijlociu.
02:30
La ora actuală, atenția noastră este asaltată în permanență. Notificări, apeluri, mesaje, solicitări care se suprapun. Iar concentrarea susținută a devenit un efort, nu o stare naturală.
02:15
Demonstrația de forță a lui Trump în Orientul Mijlociu riscă să vulnerabilizeze SUA în raport cu China # Adevarul.ro
Cea mai recentă escaladare din Orientul Mijlociu, declanșată de acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, creează riscuri pe termen lung pentru Beijing, dar oportunități pe termen lung, permițându-i să profite din nou de pârghia mineralelor critice în raport cu Washingtonul.
02:00
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev după ce Putin a eliberat doi prizonieri de război cu dublă cetățenie, ucraineană și maghiară # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat miercuri eliberarea a doi cetățeni maghiari care fuseseră capturați în timp ce serveau în armata Ucrainei, motivând că a luat această decizie în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
01:30
Bugetul 2026, între populism și realism. Ce se ascunde în spatele ajutoarelor de câteva sute de lei cerute de PSD # Adevarul.ro
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri pentru a finaliza discuțiile pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare în Parlament. Solicitările PSD privind pachetul de solidaritate au primit însă un răspuns parțial.
01:15
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman # Adevarul.ro
Aurel State a fost singurul român care a avut curajul să scrie despre ororile comunismului în plină epocă ceaușistă. Viața sa, un adevărat infern căruia puțini i-ar fi rezistat, poate deveni oricând subiect de scenariu de film sau roman dramatic. Un erou de care românii și-au bătut joc.
00:45
Globalizarea războiului cu drone. Expertiza Ucrainei împotriva atacurilor rusești, o resursă neașteptată în confruntarea militară din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Decizia administrației Trump de a lansa lovituri la scară largă împotriva Iranului pe 28 februarie a provocat mai mult decât o escaladare regională. A marcat revenirea la confruntarea militară directă în Orientul Mijlociu și a globalizat un nou model de conflict, bazat pe atacurile cu drone.
00:30
În ce orașe se mai găsesc apartamente ieftine cu două camere. Cel mai mic preț pentru o garsonieră este de 67.000 euro # Adevarul.ro
Apartamentele s-au scumpit cu 16%, în medie, la nivel național, existând însă mari diferențe de preț între marile orașe, spun specialiștii în imobiliare. Aceștia au dezvăluit și localitățile în care încă se mai găsesc apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000 - 110.000 euro.
00:15
5 martie, ziua în care au avut loc ultimele alegeri libere ce au deschis drumul regimului lui Hitler # Adevarul.ro
La 5 martie 1933, Partidul Nazist a obținut 43,9% la alegerile pentru Reichstag. Rezultatul i-a permis lui Adolf Hitler să promoveze Legea de abilitare și să elimine controlul parlamentar, deschizând drumul dictaturii în Germania.
00:00
Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: un bărbat rănit grav. 50 de locatari au fost evacuați # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit miercuri seara într-un apartament din municipiul Sibiu s-a soldat cu rănirea gravă a unui bărbat de 70 de ani și evacuarea a aproximativ 50 de locatari.
4 martie 2026
23:45
Un nou val de bombardamente israeliene asupra Teheranului. Trump: „Oricine pare că vrea să devină lider ajunge mort” # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat miercuri seara lansarea unui nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului.
