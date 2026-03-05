Benzina și motorina continuă să se scumpească și în Oradea. Bolojan, întrebat dacă prețurile vor ajunge la 10 lei/litru: „Sper să nu se întâmple asta”

20:10

Copiii care urmează cursuri la Școala de Arte Francisc Hubic își vor arăta în martie talentul și în fața orădenilor, dar și în județ. Astfel, curioșii sunt invitați la spectacolul „Mărțișor muzical”, cu momente muzicale clasice și de folclor, la evenimentul „Primăvara în suflet” ce îmbină un concert și o expoziție, precum și la spectacolul de teatru „Scenele meșteșugarilor din Visul unei nopți de vară”. Toate evenimentele sunt cu intrare liberă. Vezi unde și când vor avea loc!