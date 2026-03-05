Bolojan: Prețurile gazelor naturale nu vor crește pentru consumatorii casnici până în 2027

13:20

Femeia care a murit în accident produs marți după-amiază pe DN1, la ieșirea din Aușeu, era o cunoscută hairstylistă din Oradea. Olga Zamfir avea 55 de ani și administra salonul Chic by Olga, de pe Splaiul Crișanei. Când s-a produs tragedia, ea se întorcea dintr-o vacanță împreună cu fiica ei, care a împlinit luni 14 ani și care acum se află internată în stare gravă.