Au fost anunțate primele nume de la Festum Varadinum din Oradea: Hooligans, Dzsúdló și Mobilmánia

Prețurile carburanților au crescut și în Oradea, cu circa 15 bani, prețul unui litru de benzină standard ajungând la 8,13 lei la Petrom, iar cel al motorinei standard, la 8,43 lei. Scumpirile se resimt la nivel național, arată presa centrală, care subliniază că acestea sunt primele operate în România de la izbucnirea conflictului SUA–Israel vs. Iran.