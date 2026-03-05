Hotărâre de Guvern: 620 de milioane de lei, ajutor de stat dat fermierilor pentru motorină!
Agro-TV.ro, 5 martie 2026 18:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus joi în dezbatere publică, pe site-ul instituției, un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Noul act normativ prevede continuarea sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru motorina utilizată la efectuarea […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 15 minute
18:00
Hotărâre de Guvern: 620 de milioane de lei, ajutor de stat dat fermierilor pentru motorină! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus joi în dezbatere publică, pe site-ul instituției, un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Noul act normativ prevede continuarea sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru motorina utilizată la efectuarea […]
Acum 2 ore
17:10
Sclavie la o fermă de animale din Iași! Un minor și un adult, exploatați cu cruzime la doi pași de marginea orașului! # Agro-TV.ro
O anchetă de amploare a procurorilor DIICOT Iași scoate la iveală un nou caz de sclavie la o fermă de animale aflată chiar la marginea municipiului. Două persoane au fost reținute după ce, potrivit anchetatorilor, transformaseră ferma de animale într-un adevărat lagăr de muncă forțată, unde victimele – printre care și un copil de 15 […]
Acum 4 ore
15:40
Firmă agricolă, amendă uriașă de la Garda de Mediu pentru proasta gestionare a deșeurilor! # Agro-TV.ro
Fermierii trebuie să știe că nu mai e deloc de joacă cu Garda de Mediu, iar amenzile pot ajunge până la multe zeci de mii de lei. Garda de Mediu Buzău desfășoară o campanie de controale în rândul societăților agricole din județ, iar primele verificări arată că nu toți fermierii respectă legislația de mediu. În […]
Acum 6 ore
13:50
Polițiștii din județul Timiș au intrat în alertă după Poliția Orașului Făget a fost sesizată, miercuri, de un proprietar de oi că e posibil să fi avut o crimă la stâna pe care o deține pe un câmp din proximitatea localității Curtea, pe fondul unui conflict izbucnit între ciobani. „La data de 04 martie 2026, […]
Acum 8 ore
11:20
Sunt zilele Babelor și iată că, aidoma lor, vremea nu e lipsită de toane, avertizează meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o informare porivit căreia în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40-45 km/h, pe parcursul zilei de […]
Acum 12 ore
08:10
Cultivatorii de struguri de masă și hamei ar putea beneficia, luna aceasta, de o linie dedicată de finanțare pentru achiziția de utilaje și modernizarea fermelor, prin intervenția DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, inclusă în Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027. Spre deosebire de anii anteriori, când aceste culturi erau incluse în […]
06:30
DR-12: Finanțare pentru tinerii fermieri – Cine poate depune și ce documente trebuie pregătite # Agro-TV.ro
O nouă oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea fermelor ar putea fi lansată în curând prin intervenția DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, din cadrul Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027. Linia de finanțare vizează sprijinirea fermierilor aflați la început de drum, prin investiții de până la 200.000 de […]
Acum 24 ore
19:00
Pesticidele i-au adus față în față pe legumicultorii din Glodeanu Sărat și reprezentanții ANF # Agro-TV.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a demarat în această lună o serie de controale privind utilizarea pesticidelor. Îm acest context, directorul general al ANF, Romeo Șoldea, s-a întâlnit miercuri cu zeci de legumicultori din Glodeanu Sărat, județul Buzău) pentru a discuta despre folosirea responsabilă a pesticidelor și despre controalele aflate în desfășurare în această perioadă. În […]
Ieri
17:50
ALERTĂ ECOLOGICĂ în județul Neamț: Sute de pești morți în aval de Barajul Reconstrucția! # Agro-TV.ro
ALERTĂ ECOLOGICĂ. O sesizare prin numărul unic de urgență 112 a pus în alertă autoritățile din județul Neamț marți după-amiază. Pompierii și inspectorii sanitar-veterinari au intervenit de urgență după ce localnicii au observat un fenomen de mortalitate piscicolă masivă în zona municipiului Piatra-Neamț. Alarma s-a dat în jurul orei 17:40, vizând sectorul de râu situat […]
16:20
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) transmite că joi, 5 martie, va demara o campanie națională de informare privind cererile de plată pe 2026. Potrivit unui comuncat al APIA remis miercuri redacției AgroTV, depunerea cererilor de plată se va desfășura anul acesta în perioada 16 martie-5 iunie 2026. În acest sens, centrele județene și […]
16:00
Agricultura nu poate rămâne competitivă fără investiții majore în gestionarea apei și fără mecanisme europene predictibile de intervenție în crize. Acesta a fost mesajul central transmis de Forumul APPR la cea de-a 9-a ediție a Global Food Forum. În cadrul celei de-a 9-a ediții a Global Food Forum, organizată de Farm Europe, dezbaterile au reunit […]
14:00
Veste bună pentru producătorii români de alimente: ANSVSA – buletine de analiză recunoscute oriunde în lume! # Agro-TV.ro
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV), instituție aflată în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a demarat procesul de acreditare conform standardului internațional SR EN ISO/IEC 17043:2023, prin care va putea susține produsele alimentare românești cu buletine de analiză recunoscute oriunde în lume, se arată într-un comunicat al ANSVSA remis […]
13:00
În România, cazurile de pensionări ilegale la CAP-uri sunt mai dese decât ne-am închipui. Dacă la începutul anului DNA aducea în atenția publică finalizarea unui dosar cu zeci de pensionări ilegale la CAP-uri în județul Brăila, iată că de această dată vorbim de un caz similar în județul Arad. Secretarul Primăriei Ghioroc a fost timis […]
10:20
Oficiul Fitosanitar a transmis o informare oficială către producătorii și cumpărătorii de cartofi după ce în ultimul an au fost aduse în țară cantități semnificative de cartof provenit din comerțul intracomunitar. Autoritățile din județul Suceava atrag atenția că nerespectarea regulilor de trasabilitate și înregistrare poate duce la sancțiuni și chiar la interzicerea comercializării produselor. Potrivit […]
08:10
Fermierii care exploatează ferme de mici dimensiuni pot beneficia de o finanțare în valoare de 50.000 de euro prin intervenția DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, prevăzută în Planul Național Strategic PAC 2023‑2027. Potrivit consultantului în fonduri europene Cosmin Măglaș, această linie de finanțare este una dintre cele mai accesibile pentru micii fermieri, […]
06:30
România gestionează în prezent un număr mult mai mare de scheme de plată în sectorul agricol decât alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce aduce atât oportunități pentru fermieri, cât și o complexitate administrativă ridicată. Potrivit declarațiilor făcute de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la AGRO […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Măsuri drastice de război: S-au interzis exporturile de produse alimentare și agricole! # Agro-TV.ro
Ca urmare a războiului în desfășurare cu Israelul și Statele Unite, guvernul iranian a anunțat marți că interzice exporturile de produse alimentare și agricole, transmite AFP, citată de AGERPRES. „Exportarea oricăror produse alimentare și agricole este interzisă până la noi dispoziții. Guvernul dă prioritate aprovizionării populației cu bunuri esențiale”, se arată într-un comunicat al executivului […]
16:40
Atenție, Garda de Mediu ia fermele la puricat! Amendă de 17.500 de lei pentru o societate agricolă din Buzău # Agro-TV.ro
O societate agricolă din comuna Movila Banului, una dintre cele mai cunoscute zone legumicole din județul Buzău, a fost sancționată de comisarii de la Garda de Mediu – Comisariatul Județean Buzău în urma unui control planificat. Firma are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și oleaginoase, însă în timpul verificărilor au fost […]
15:30
Într-un moment în care fermierii români așteaptă finanțări care întârzie tot mai mult, iar programul Rabla pentru tractoare nu s-a mai organizat, piața utilajelor agricole trece printr-o schimbare interesantă. Tot mai mulți agricultori care intenționau să cumpere un tractor second hand descoperă acum o alternativă neașteptată: tractor Solis nou la același buget. Pare greu de […]
15:10
Peste 1000 de specialiști din țară și din străinătate au participat la Agri Trade Summit 2026, eveniment care a confirmat rolul tot mai important al României în stabilirea prețului grâului în regiune. Cezar Gheorghe, fondator AGRIColumn și inițiator al Agri Trade Summit, a transmis un mesaj clar comunității prezente: „Doresc să mulțumesc tuturor celor care […]
13:50
În contextul acordului cu Mercosur, Uniunea Europeană ar putea introduce un nou sprijin cuplat pentru venit, care să-i ajute pe producătorii europeni dintr-un sector destul de încercat în ultima vreme, anunță europarlamentarul Daniel Buda. „Având în vedere decizia Comisiei Europene privind aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur, am solicitat Comisiei explicații suplimentare cu privire la […]
11:50
Prefectul județului Vrancea a convocat în ședință extraordinară Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), după ce pesta porcină africană (PPA) a fost confirmată în cazul a doi mistreți identificați în zona comunelor Răcoasa și Străoane. Potrivit informațiilor transmise de Prefectura Vrancea, cazurile au fost confirmate la doi porci mistreți vânați în Fondul de vânătoare nr. 27 Mărăști, […]
10:10
Plățile în sectorul zootehnic sunt într-un stadiu avansat, potrivit declarațiilor făcute de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Oficialul a prezentat, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” de la AGRO TV, situația actualizată a autorizărilor la plată pentru principalele intervenții din sectorul zootehnic gestionate de Agenția de Plăți […]
09:00
Depunerea cererilor unice de plată pentru anul 2026 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va începe pe 16 martie și se va încheia la 30 mai, a anunțat Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la AGRO TV. Potrivit oficialului, calendarul este ușor întârziat față de […]
07:40
Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestrului III și trimestrului IV din 2025, depinde de aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026, a declarat secretarul de stat Emil Dumitru, la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”. Oficialul din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a precizat […]
06:30
Plățile pentru eco-schema PD-28 au fost accelerate, după ce bugetul alocat a fost suplimentat cu 90 de milioane de euro, a declarat Emil Dumitru, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” de la AGRO TV. Potrivit oficialului MADR, ministerul a făcut „tot ceea ce a ținut de noi” pentru ca fermierii să primească mai devreme banii […]
2 martie 2026
17:40
Fermierii care vor să obțină sprijinul de urgență de 2000 euro/ha pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025 mai au la dispoziție doar o săptămână, până pe 9 martie 2026 inclusiv, pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 66/2026, publicate în Monitorul Oficial nr. 104 de luni, […]
16:40
Se scumpește motorina! Ce înseamnă pentru fermieri majorarea anunțată de Ministerul Energiei # Agro-TV.ro
Ministrul Energiei a declarat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, este posibilă o scumpire a carburanților cu 3-5 bani pe litru în perioada următoare, însă a respins scenariile potrivit cărora benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru. Oficialul a subliniat că România dispune de stocuri suficiente, inclusiv de gaze naturale, pentru a […]
14:20
În contextul războiului din Orientul Mijlociu, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor, românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. Acesta a explicat că, în România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum, iar cum barilul de petrol […]
12:40
Peste 1.600 de proiecte au primit finanțări AFIR pentru înființarea sau dezvoltare de unități de procesare și depozitare din sectorul agroalimentar, a anunțat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Prezent la sfârșitul săptămânii trecute la Agri Trade Summit, la Romexpo, Adrian Chesnoiu a vorbit despre influențele geopolitice în agricultură și în […]
11:10
O nouă oportunitate apare pentru fermieri printr-un proiect de amploare care va acoperi întreg lanțul valoric de la depozitarea și uscarea cerealelor până la procesarea și comercializarea produselor finite. Dezvoltarea proiectului urmează în comuna Cojocna, județul Cluj. Investiția este finanțată integral fără a necesita cofinanțare din bugetul local. „Este un proiect pe care nu l-am […]
09:00
Microîntreprinderile din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pot accesa, în 2026, finanțări europene consistente pentru modernizare și dezvoltare, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Este vorba despre apelul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 2”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu un buget total de peste 20,3 milioane euro. Pentru mediul […]
07:40
Uniunea Europeană, prin vocea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat aplicarea provizorie a controversatului acord comercial cu blocul sud-american Mercosur – un tratat negociat timp de peste 25 de ani între UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) pentru crearea uneia dintre cele mai mari arii de liber schimb la […]
06:30
Prețul cerealelor prinde culoare – Cotații pentru grâu, orz și porumb în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Piața cerealelor începe să dea semne de revigorare în aceste zile, iar în Portul Constanța se văd deja primele mișcări mai consistente la grâu și orz. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, grâul „a căpătat un pic de culoare”, cererea pentru orz rămâne la cote ridicate, în timp ce porumbul este, deocamdată, […]
28 februarie 2026
11:10
Doi porci morți au fost descoperiți de autorități pe marginea drumului. În urma verificărilor, animalele au fost infectate cu virusul pestei pocine africane. Incidentul a avut loc pe marginea drum drumului dintre Șofronea și Sânpaul. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad (DSVSA Arad) a dispus mai multe măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii. […]
08:10
Fermierii nu mai au bani de îngrășăminte. ,,Este al treilea an de când lucrăm fără fosfor” # Agro-TV.ro
Fermierii duc o luptă tot mai grea cu prețurile la inputuri, lipsa finanțării și efectele secetei din ultimii ani. Într-un context în care costurile cresc, mulți agricultori spun că abia reușesc să își mențină culturile în viață. Un fermier din sudul țării care practică tehnologia no-till povestește că, deși la sfârșitul lunii februarie orzul arată bine ca […]
27 februarie 2026
16:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) analizează posibilitatea instituirii unei scheme de ajutor de minimis pentru sectorul acvaculturii, după întâlnirea de lucru organizată joi de Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul pentru Pescuit și Acvacultură (PAP) 2021–2027, la care a participat secretarul de stat Emil Dumitru, alături de reprezentanți ai ai organizațiilor […]
16:10
Combaterea buruienilor problemă rămâne una dintre principalele provocări tehnologice în cerealele păioase. Intervalul de aplicare și selectivitatea produselor utilizate sunt factori decisivi pentru eficiența intervenției. Soluția completă pentru controlul buruienilor graminee și cu frunză lată, inclusiv a celor problemă, din culturile de cereale păioase: grâu, grâu durum, grâu spelta, secară, triticale. Pachet tehnologic pentru 10 hectare, compus din: erbicidele Atevior® (3 […]
15:40
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance # Agro-TV.ro
Un nou sezon Life & Style cu Maria Andrei începe sambata, 28 februarie, de la 15.00, la Prima TV, cu energie, eleganță și povești care inspiră. Emisiunea revine cu o promisiune simplă: fiecare ediție va fi o invitație la descoperire, la călătorii care schimbă perspectiva și la întâlniri memorabile. Gazda emisiunii, Maria Andrei, pornește din […]
15:40
O nouă oportunitate pentru dezvolatarea tinerilor fermieri vine din partea BCR Social Finance în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Aceștia vor avea parte de mentorat gratuit si credite subvenționate. BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, lansează un program dedicat susținerii tinerilor antreprenori din agricultură și domeniul […]
15:20
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăiește în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante # Agro-TV.ro
România se confruntă cu una dintre cele mai dure realități sociale din Uniunea Europeană: copilăria trăită în sărăcie. În spatele cifrelor oficiale se află milioane de destine fragile – copii pentru care accesul la educație, hrană, îngrijire medicală sau siguranță nu este garantat. Datele recente arată o situație care nu mai poate fi ignorată: aproximativ […]
14:40
Tehnologie SF pusă în practică de chinezi: „Semințe de sol” care transformă nisipul deșertului în teren de plantat în 1-2 ani! # Agro-TV.ro
„Semințe de sol”, da, ai citit bine! Le „plantezi” pe nisip și, într-un an, doi, poți avea pe suprafața deșertului un sol tamna bun pentru plantat! O echipă de oameni de știință chinezi susține că a scurtat procesul de stabilizare a nisipului de la decenii la doar câțiva ani, deschizând noi speranțe în lupta împotriva […]
11:30
Meteorologii descriu luna martie ca fiind una ce se caracterizează printr-o vreme deosebit de schimbătoare, zilele reci şi umede alternând cu cele calde şi însorite. Din estimările pentru următoarele patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), se pare că, anul acesta, în martie vom avea parte de temperaturi ceva mai ridicate decât […]
09:00
Facilitățile financiare prezentate de ministrul Agriculturii la întâlnirea cu oierii, desfășurată la sediul MADR, au readus în prim-plan o problemă structurală din sectorul ovin: majoritatea covârșitoare a crescătorilor activează ca persoane fizice și nu pot accesa instrumentele de finanțare destinate persoanelor juridice. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul discuțiilor, persoanele juridice vor putea beneficia de credite […]
07:50
După mai mulți ani în care porumbul a fost evitat din cauza secetei și a riscurilor tot mai greu de gestionat, 2026 ar putea aduce o schimbare de strategie în fermele românești. Trei tineri fermieri – din Călărași, Vrancea și Vaslui – vorbesc deschis despre revenirea la porumb, pe fondul unei rezerve bune de apă […]
06:30
Anul agricol 2026 se anunță unul plin de incertitudini pentru fermierii români, în special în ceea ce privește prețul cerealelor. Dacă rapița pare să își păstreze statutul de „vedetă” a sezonului, grâul și orzul ridică serioase semne de întrebare, în contextul unor prețuri deja scăzute și al unei presiuni anticipate la recoltă. Rapița – „lozul […]
26 februarie 2026
19:40
Provocarea lui Florin Barbu către marii retaileri: Negocieri cu spectatori privind adaosul comercial la alimente! # Agro-TV.ro
Se pare că ministrul agriculturii, Florin Barbu, e hotărât să declare război total practicilor comerciale neloiale pe care, după cum afirmă acesta, le utilizează marii retaileri în relația cu fermierii și producătorii români de alimente. Iar una dintre aceste practici, potrivit ministrul agriculturii, este aplicarea neunitară a adaosului comercial pe aceeați categorie de produs. „Toate […]
19:30
După o iarnă bogată în precipitații multe culturi de cereale ies din sezonul rece cu rădăcinile expuse și cu un sistem radicular slăbit. Fără o intervenție rapidă la desprimăvărare, reluarea vegetației poate fi întârziată, iar potențialul de producție diminuat considerabil. Dar există soluții care pun culturile pe drumul cel bun încă din primele zile de primăvară… De […]
24 februarie 2026
10:10
Când vine vorba de Dragobete, niciodată nu e timpul pierdut pentru a sărbători iubirea în buna tradiție românească. Iar pentru că Tărgul de Dragobete programat pentru săptămâna trecută nu a mai putut avea loc din cauza vremii nefavorabile, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) te invită să te bucuri de sărbătoarea de Dragobete puțin mai […]
09:10
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a transmis comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, precum și miniștrilor Agriculturii din statele membre, o serie de propuneri concrete pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale din retailul agroalimentar. Prezent la Consiliul AgriFish de la Bruxelles, șeful MADR a subliniat patru puncte pe care le consideră esențiale în ceea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.