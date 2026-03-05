Hotărâre de Guvern: 620 de milioane de lei, ajutor de stat dat fermierilor pentru motorină!

19:30

După o iarnă bogată în precipitații multe culturi de cereale ies din sezonul rece cu rădăcinile expuse și cu un sistem radicular slăbit. Fără o intervenție rapidă la desprimăvărare, reluarea vegetației poate fi întârziată, iar potențialul de producție diminuat considerabil. Dar există soluții care pun culturile pe drumul cel bun încă din primele zile de primăvară… De […]