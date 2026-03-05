Conferință Virgiliu Gheorghe, ÎN DIRECT de la Suceava: FEMINISMUL, necesitate sau ideologie? VIDEO

19:00

Părintele Adrian Agachi, purtator de cuvânt la Patriarhiei Române, avertizează, într-o postare pe Facebook, că, în contextul crizelor actuale de tot genul, ”nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la inițiative legislative îngrozitoare precum legalizarea prostituției sau introducerea „dreptului la avort” în Constituție.