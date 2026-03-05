Maria Eftime în dialog cu Kenneth Morris: Cenzura în România și Cazul Cristoiu - cum sunt oprite vocile critice pe internet. VIDEO

14:20

România se confruntă cu cel mai mic număr de nou‑născuți din ultimul secol, iar specialiștii avertizează că efectele pe termen lung pot fi dramatice. Pe lângă faptul că întregul sistem de educație este afectat, în viitor decalajul dintre populația activă și cea ieșită din câmpul muncii ar putea deveni nesustenabil.