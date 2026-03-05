ULTIMA ORĂ. Trump dă afară un om-cheie din administrația sa. „Îi mulțumesc pentru munca sa”

14:40

Mulți părinți ajung, la un moment dat, la următoarea concluzie: „copilul vorbește și scrie prost românește”. Greșelile pe care le văd în teme, mesajele primite de la copii pe Whatapp („cf?”, „k”, „bn”) sau formulările stângace din compuneri îi alarmează. Cine e de vină și ce e de făcut? Am stat de vorbă cu lingvista …