Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaților ucraineni

Mai multe trenuri poloneze de la PESA au ajuns în România în ultimele nouă luni și două rame electrice au fost recepționate miercuri de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Însă nu se știe când vor intra aceste trenuri în circulație la operatori, din cauză că nu sunt gata centrele de mentenanță., scrie Club Feroviar. Polonezii …