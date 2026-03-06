Iranul a atacat Tel Avivul cu rachete și drone. Israelul anunță o nouă fază a războiului
Cotidianul de Hunedoara, 6 martie 2026 07:40
Iranul a lansat un atac hibrid cu rachete și drone asupra Tel Avivului, marcând o nouă etapă a conflictului. În replică, armata israeliană a anunțat surprize militare și a ordonat trupelor să înainteze în sudul Libanului pentru a demonta capacitățile inamice. Nu sunt raportate victime. The post Iranul a atacat Tel Avivul cu rachete și drone. Israelul anunță o nouă fază a războiului appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
08:00
Donald Trump anunță că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar avertizează că Havana urmează pe listă. După capturarea lui Maduro și blocarea petrolului venezuelean, Trump susține că prăbușirea regimului comunist din Cuba este doar o chestiune de timp. The post Cireașa de pe tort pentru Trump. SUA pune ochii pe Cuba appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:40
Iranul a atacat Tel Avivul cu rachete și drone. Israelul anunță o nouă fază a războiului # Cotidianul de Hunedoara
Iranul a lansat un atac hibrid cu rachete și drone asupra Tel Avivului, marcând o nouă etapă a conflictului. În replică, armata israeliană a anunțat surprize militare și a ordonat trupelor să înainteze în sudul Libanului pentru a demonta capacitățile inamice. Nu sunt raportate victime. The post Iranul a atacat Tel Avivul cu rachete și drone. Israelul anunță o nouă fază a războiului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
05:50
Delia Matache se alătură campaniei „Pe aceeași treaptă” pentru a vorbi deschis despre curajul de a fi tu însăți într-o lume plină de etichete. Artista explică de ce femeile trebuie să depună un efort dublu pentru a fi respectate și cere dreptate pentru victimele violenței domestice. The post „Femeile ucise nu sunt simple statistici” – Delia Matache INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
05:50
SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției # Cotidianul de Hunedoara
Șeful statului este într-o situație în care oricum va pierde politic: fie respinge propunerile și intră în coliziune frontală cu PSD, gest care ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare și, posibil, la suspendarea sa din funcție. Fie acceptă propunerile PSD și provoacă dezamăgirea votanților fideli, manifestată deja pe rețele sociale. Care va fi răul cel mai mic? The post SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției appeared first on Cotidianul RO.
05:10
Joi noaptea, motorina a suferit cea de-a treia scumpire în doar câteva zile! The post Șoc în miez de noapte la benzinării. OMV scumpește litrul la 8,7 lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Crin Antonescu îi ia apărarea dușmanului Ponta în scandalul cu Țoiu: „Mă umple de scârbă” # Cotidianul de Hunedoara
„Aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989”. The post Crin Antonescu îi ia apărarea dușmanului Ponta în scandalul cu Țoiu: „Mă umple de scârbă” appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Una dintre cele mai criticate figuri din jurul președintelui Trump pleacă din funcție! The post Demisie surpriză în administrația Trump appeared first on Cotidianul RO.
22:00
CTP, gânduri de seară despre Nicușor Dan: E prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost # Cotidianul de Hunedoara
Cuvinte necenzurate la adresa șefului statului, de la gazetarul Cristian Tudor Popescu, declarat complet nemulțumit de prestația lui Nicușor Dan ca președinte. The post CTP, gânduri de seară despre Nicușor Dan: E prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Reacția de ultim moment a șefului statului la scandalul momentului legat de fata lui Victor Ponta. The post Reacția președintelui în scandalul fiicei lui Ponta appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Daciana Sârbu își apără fata pe care o are cu Ponta: Dacă era privilegiată, pleca de sâmbătă # Cotidianul de Hunedoara
Vezi cum își apără Daciana Sârbu fata care nu ar fi avut voie să zboare într-un avion din Oman spre România, din cauza ministrului Țoiu, după cum afirmă fostul său soț, Victor Ponta. The post Daciana Sârbu își apără fata pe care o are cu Ponta: Dacă era privilegiată, pleca de sâmbătă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Ministerul Justiției a anunțat că Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat pe 5 martie 2026 hotărârea definitivă privind predarea cetățenilor români Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, la solicitarea autorităților române. The post Manelistul Dani Mocanu va fi extrădat. Decizie definitivă în Italia appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Scumpirile la pompă „decapitează” șefi la vârful Consiliului Concurenţei și ANPC # Cotidianul de Hunedoara
Scaunele unor șefi din instituții-cheie se clatină! Scumpirile la pompă îi pot face să-și piardă funcțiile. The post Scumpirile la pompă „decapitează” șefi la vârful Consiliului Concurenţei și ANPC appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Nu se mai oprește. Prețul petrolului urcă și joi. Toți ochii, ațintiți pe carburant # Cotidianul de Hunedoara
Petrolul face un nou salt. Prețul carburanților, pe punctul de a sări în aer. The post Nu se mai oprește. Prețul petrolului urcă și joi. Toți ochii, ațintiți pe carburant appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Exasperat de tinerii fără job, Guvernul Bolojan le dă bani. 27.000 de lei să te angajezi # Cotidianul de Hunedoara
Statul te plătește doar ca să te angajezi! Guvernul ia măsuri disperate ca să stimuleze tinerii să meargă la muncă. The post Exasperat de tinerii fără job, Guvernul Bolojan le dă bani. 27.000 de lei să te angajezi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:10
SUA nu vor bocanc pe teren în Iran, ci doar pantoful CIA. Spre îngrijorarea Turciei, treaba murdară poate fi subcontractată, ca și în Siria și Irak, kurzilor The post Încă o ”treabă murdară” și un sacrificiu pentru kurzi? appeared first on Cotidianul RO.
18:00
China este marele perdant al războiului din Iran. Însă Europa nu este mult mai bine și nu este ajutată nici de dependentă energetică tot mai mare de SUA The post Criza energiei: după ”taxa” pentru Rusia, urmează cea pentru Iran appeared first on Cotidianul RO.
17:20
România a trimis la Bruxelles, să vorbească despre drepturile femeilor, o senatoare PACE care nu a votat inițiativa „România fără violență domestică” # Cotidianul de Hunedoara
„Combaterea stereotipurilor nu înseamnă ștergerea identității, nu înseamnă să ne rușinăm de rolul de mamă sau de credință”. The post România a trimis la Bruxelles, să vorbească despre drepturile femeilor, o senatoare PACE care nu a votat inițiativa „România fără violență domestică” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Repatrieri din Orientul Mijlociu prin protecția civilă UE. Ce state au activat mecanismul # Cotidianul de Hunedoara
”Planurile pentru repatrierea cetățenilor români din mai multe state din Orientul Mijlociu au fost actualizate, în contextul riscurilor de securitate din regiune”. The post Repatrieri din Orientul Mijlociu prin protecția civilă UE. Ce state au activat mecanismul appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Marea Britanie trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar, a anunțat premierul Keir Starmer, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. The post Marea Britanie va trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Europarlamentarul ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, solicită Guvernului scăderea de urgență a accizelor pentru carburanți # Cotidianul de Hunedoara
Eurodeputatul ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, susține că Guvernul României trebuie să ia măsuri de urgență pentru a nu ajunge prețul la combustibil la 10 lei. The post Europarlamentarul ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, solicită Guvernului scăderea de urgență a accizelor pentru carburanți appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Victor Ponta ar fi încercat să-și bage fiica peste rând, relatează surse MAE pentru Cotidianul, iar Oana Țoiu s-ar fi opus. The post SURSE MAE: Ponta a vrut să-și bage fiica în față. Țoiu n-a permis appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Crește bilanțul celor ucişi în Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. The post Război în Iran: 1.230 de decese confirmate oficial appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV, Mădălina Dobrovolschi aduce în emisiunea „România, cine ești?” un episod dedicat eliberării de dependență. The post Dependența de droguri: urgență națională sau subiect incomod? appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Șase locuri vacante și 19 candidați. Partidele negociază până pe ultima sută de metri modul de împărțire a locurilor pentru o funcție remunerată cu 16.640 de lei (sumă brută). The post Partidele își împart micul cașcaval al puterii. Cine se luptă pentru CNCD appeared first on Cotidianul RO.
15:40
MApN anunță deplasări ale blindatelor „COBRA II” din București către mai multe zone din țară. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării Naționale a comunicat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor desfășura deplasări de autovehicule militare blindate din București către unități ale Forțelor Terestre Române. The post MApN anunță deplasări ale blindatelor „COBRA II” din București către mai multe zone din țară. Care este motivul appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Țoiu, replică pentru Ponta: Sunt mamă și înțeleg, dar nu putem face ierarhii # Cotidianul de Hunedoara
„Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență”, a transmis Țoiu. The post Țoiu, replică pentru Ponta: Sunt mamă și înțeleg, dar nu putem face ierarhii appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Guvernul a extins lista medicamentelor compensate și gratuite, adăugând 33 de medicamente noi și extinzând indicațiile pentru 19 tratamente existente. Măsura asigură acces mai rapid și mai ieftin la tratamente inovatoare, inclusiv pentru boli grave, rare și cancere. The post Guvernul a actualizat lista de medicamente gratuite şi compensate appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ministerul Culturii, despre intimidările la adresa unei jurnaliste: Avocata n-a avut mandat de la noi # Cotidianul de Hunedoara
Totodată, ministerul condus de Andras Demeter a transmis că a făcut verificări la Muzeul Național „George Enescu” și a tras concluzia că fotografiile ar fi foarte vechi, iar problemele ar fi fost rezolvate. The post Ministerul Culturii, despre intimidările la adresa unei jurnaliste: Avocata n-a avut mandat de la noi appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Mbappe și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. Pentru ce mașină a optat # Cotidianul de Hunedoara
Kylian Mbappe (27 de ani) a reușit să obțină permisul de conducere după ce a promovat examenul săptămâna aceasta. The post Mbappe și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. Pentru ce mașină a optat appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Cum îți iei banii de la pilonul 2 în 2026? Noua lege schimbă regulile pentru toți românii # Cotidianul de Hunedoara
Banii economisiți de români la pilonul 2 de pensii private au avut un randament record în anul 2025. Sumele acumulate au depășit 200 de miliarde de lei, iar un român care câștigă salariul mediu are 55.600 de lei la pilonul 2, o sumă dublă față de acum 3 ani. The post Cum îți iei banii de la pilonul 2 în 2026? Noua lege schimbă regulile pentru toți românii appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Președintele Nicușor Dan a refuzat să comenteze direct propunerea lui Macron privind protecția nucleară a Franței. The post Nicușor Dan evită răspunsul privind umbrela nucleară a lui Macron appeared first on Cotidianul RO.
14:40
”Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie”. The post Nicușor Dan: CSAT nu se întrunește dacă nu există pericol imediat appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Ponta acuză că fiica sa a fost lăsată în Dubai. „Țoiu mi-a dat fata jos”. Prima reacție MAE # Cotidianul de Hunedoara
„Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa. Cam rău am ajuns cu România”, a transmis Victor Ponta pentru Cotidianul. The post Ponta acuză că fiica sa a fost lăsată în Dubai. „Țoiu mi-a dat fata jos”. Prima reacție MAE appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că are în vedere un mecanism temporar de reducere a accizei la carburanți, dacă prețurile vor continua să crească. The post O nouă scumpire la pompă: Cât plătim astăzi pe litrul de carburant appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Profesorii vor boicota simulările examenelor naționale 2026, anunță un lider sindical # Cotidianul de Hunedoara
Profesorii ar putea boicota simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026, potrivit liderului sindical Marius Nistor, în urma unui referendum intern în rândul cadrelor didactice. The post Profesorii vor boicota simulările examenelor naționale 2026, anunță un lider sindical appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Reclamele digitale răspândesc acum mai mulţi viruşi decât e-mailul, una dintre cele mai vechi surse de malware. The post Adio, siguranță: Reclamele, principala sursă de malware appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Autoritățile europene au retras loturi de carne de vită din Brazilia care conțineau hormoni de creștere cancerigeni. Incidentul a scos la iveală deficiențe de control în Brazilia și a blocat negocierile comerciale UE-Mercosur. Fermierii europeni cer controale mai stricte și standarde egale pentru toate produsele de pe piață. The post Carne cu hormoni cancerigeni pe masa europenilor appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Un român, condamnat de ruși la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
„Cherciu nu a reușit să părăsească Rusia după comiterea faptei. El a fost reținut de angajați ai FSB”, mai relatează presa din Krasnodar. The post Un român, condamnat de ruși la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Jaqueline Cristian a reușit să se califice în turul al 2-lea al puternicului turneu californian de la Indian Wells. The post Jaqueline Cristian, în turul 2 la Indian Wells appeared first on Cotidianul RO.
13:00
MAE recomandă cetăţenilor români să verifice „în mod sistematic” informaţiile transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail. The post Final de criză: 250 de români din Dubai s-au întors joi în țară appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Simion, iar în SUA. „Trump ne poate salva!” Evenimentul, legat de Charlie Kirk # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment, administrația Trump și doar ideea de lume liberă ne poate salva”, e de părere liderul AUR, George Simion. The post Simion, iar în SUA. „Trump ne poate salva!” Evenimentul, legat de Charlie Kirk appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Veteranii între ei. Novak Djokovici speră că Serena Williams va reveni în competiţie # Cotidianul de Hunedoara
Sora sa, Venus, în vârstă de 45 de ani, concurează în turneul de simplu de la Indian Wells, unde o va înfrunta pe franceza Diane Parry în prima rundă, joi, după ce a primit un wildcard. The post Veteranii între ei. Novak Djokovici speră că Serena Williams va reveni în competiţie appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Acesta este primul vaccin combinat din lume care utilizează ARNm pentru a codifica simultan antigenele ambelor virusuri. The post Un nou vaccin împotriva gripei și COVID-19 ajunge în Europa appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt, valabilă vineri, în intervalul 8.00 - 20.00, în Moldova şi nordul Dobrogei. The post Cod galben de vânt în mai multe regiuni. Cum va fi vremea în Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
12:30
BucureștiVerde.ro: platformă unde cetățenii pot semnala tăieri ilegale de arbori # Cotidianul de Hunedoara
Platforma BucureștiVerde.ro, lansată de Grupul Civic Parcul IOR Dispare, permite bucureștenilor să raporteze tăieri ilegale de copaci și să verifice avizele de toaletare din oraș. The post BucureștiVerde.ro: platformă unde cetățenii pot semnala tăieri ilegale de arbori appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cultura intimidării: „Sunteți terorist? Ziarist?”. Jurnalistă intimidată de reprezentanții Ministerului Culturii # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Alexandra Tănăsescu a fost intimidată de avocata Ministerului Culturii, Lidia Chiran, după o anchetă despre degradarea manuscriselor lui Enescu. Avocata a numit-o „terorist” și a amenințat-o cu plângeri penale pentru a-i afla sursele. Redacția a publicat proba audio a abuzului. The post Cultura intimidării: „Sunteți terorist? Ziarist?”. Jurnalistă intimidată de reprezentanții Ministerului Culturii appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Pariul de 700 de milioane de euro al României în sistemul digital de apărare # Cotidianul de Hunedoara
Securitatea la Marea Neagră nu mai este o alegere, ci o necesitate pentru a ne proteja infrastructură energetică, propriile resurse și rutele comerciale. The post Pariul de 700 de milioane de euro al României în sistemul digital de apărare appeared first on Cotidianul RO.
11:50
„Partea azeră își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns adecvate”, a declarat ministerul de Externe al Azerbaijanului. The post VIDEO Războiul din Orient se extinde. O nouă țară, lovită de drone appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Proteste la Complexul Energetic Oltenia din Târgu Jiu: aproximativ 1.500 de angajați cu contracte pe perioadă determinată riscă să rămână fără loc de muncă de la 1 aprilie. The post A doua zi de proteste în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Noul sezon de Formula 1 începe pe 8 martie, la Melbourne, în Australia și se încheie pe 6 decembrie la Abu Dhabi. The post Începe noul sezon de Formula 1 appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.