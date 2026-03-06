Licitația pentru Centura Metropolitană a Clujului va fi reluată în 19 martie

16:20

Guvernul a adoptat, vineri, Ordonanţa de Urgenţă care prevede reduceri de 15% şi 25% la impozitele pentru clădirile vechi şi reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri şi maşini datorate pe perssoanele cu handicap. De asemenea, Guvernul a decis că pentru anul 2026 autorităţile publice locale pot reveni, în termen de 15 zile, asupra hotărârilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale, pe care le pot reduce, urmând ca sumele majorate plătite deja de contribuabili să fie considerate în contul obligaţiilor fiscale restante sau viitoare ori să le fie restituite conform legii.