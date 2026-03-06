Cât de mult intră IA în viață și afacerile noastre
RFI, 6 martie 2026 12:30
Invitat este Ionuț Antiu - Consultant și antreprenor în domeniul software.
Proiectul Centurii Metropolitane de la Cluj-Napoca, cu o valoare totală mai mare de un miliard de euro, a fost împărțit în mai multe tronsoane, iar primul tronson este cel care va fi scos la licitație.
Bugetul de stat pe 2026 ar putea fi votat de Parlament în cel mult două săptămâni, estimează la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică de asemenea PSD, care a amenințat că nu va susține proiectul, dacă pachetul social nu este inclus în buget.
SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției (Cotidianul) # RFI
În ultimele două zile, consumatorii români au fost iritați de creșterea prețurilor carburanților. Au fost două iterații de preț la care au apelat companiile distribuitoare de benzină și motorină.
Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că ar fi ordonat ca fiica lui minoră să nu fie lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în România| Ministrul respinge acuzațiile # RFI
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Țoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în țară din Oman. Ministrul de Externe Oana Țoiu respinge acuzațiile.
Ilie Bolojan anunţă plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027 # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că prețurile la gaz pentru consumatorii casnici au fost plafonate până în luna aprilie a anului viitor.
Carburanții s-au scumpit din nou | Dacă statul nu va reduce accizele impactul macroeconomic va fi considerabil mai mare (Expert) # RFI
Prețul benzinei și motorinei a crescut cu 24 de bani pe litru în doar două zile, din cauza războiului din Iran. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus la Digi24 că aceste creșteri sunt mult mai mici decât în alte state din vestul Europei. El dă asigurări că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combstibili. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, că speră să nu ajungem să plătim 10 lei pentru un litru de combustibil.
Bogdan Ivan, despre creşterile de preţuri la carburanţi din România: Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creșterile de prețuri la carburanți din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt și de „patru-cinci ori mai mici” față de cele înregistrate în alte țări europene, precum Italia sau Germania. Ministrul asigură populația că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combustibil, adăugând că în coaliție și în Guvern există discuții privind posibilitatea reducerii accizelor.
NIcușor Dan: Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat| Prioritatea, ca cetăţenii prinşi de conflict să revină acasă # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vor convoca cât lucrurile nu vor prezenta un pericole imediat, direct. Şeful statului a mai spus că prioritatea este ca cetăţenii prinşi de conflict să poată să revină acasă. El a mai spus că nu o să plângem Republica Islamică Iran pentru că nu e vorba de iranieni, ci e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune.
Salvat din incendiul din 1880, care a cauzat distrugerea Palatului Ocârmuirii, tronul a fost păstrat inițial la Primăria Iași. Din anii ’30 ai secolului trecut, piesa a intrat, pe rând, în colecțiile mai multor instituții muzeale ieșene, unde a făcut obiectul unor intervenții de întreținere care au reflectat practicile de restaurare specifice epocii. Din 1974, tronul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei.
Liderul pieţei distribuitoare de carburanţi, OMV Petrom, a efectuat joi noaptea cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină, relevă datele analizate de Profit.ro, anunță News.ro.
PSD nu are în acest moment nici o dovadă că în bugetul pe 2026 va fi inclus ”pachetul social minimal” propus de partid, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Vasile Dîncu. Eurodeputatul precizează că ”pe grupurile de WhatsApp ale partidului, pe grupurile de primari, pe grupurile de parlamentari, există o nemulțumire fundamentală în interior față de această participare comună cu USR și domnul Bolojan”.
Vasile Dîncu la RFI: România ar trebui să fie interesată de o discuție privind ”umbrela” nucleară # RFI
România ar trebui să fie interesată de umbrela de protecție nucleară propusă de Franța, spune la RFI eurodeputatul PSD Vasile Dîncu. Decizia finală ar trebui să implice și Parlamentul, crede fostul ministru al Apărării.
Desertul cultural a fost lansat de Asociația Daisler în colaborare cu Centrul Cultural Clujean și Asociația Patronală HORECA Cluj. Preparatul va fi disponibil în mai multe locații din industria ospitalității din oraș, urmând ca o parte din încasări să meargă într-un fond destinat zonei culturale.
România, invitată sub „umbrela nucleară” a Franței | Singuri suntem în "calea vântului", doar uniți suntem puternici ca europeni (Expert) # RFI
România a fost invitată de Franța la discuții despre “umbrela” de protecţie nucleară, a anuntat ministrul român de Externe, Oana Țoiu aflată într-o vizită oficială in Polonia.Țoiu a precizat că o decizie finală va fi luată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe care președintele Nicușor Dan îl va convoca în perioada următoare.Şi ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că discuțiile pe această temă vor avea loc în CSAT.
Prima scumpire în România a carburanților de la declanșarea războiului din Iran: Benzina a sărit de 8 lei/llitru # RFI
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, după prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran, relatează Profit.ro și News.ro.
Proiectul partidului AUR privind ONG-urile este copy-paste de la PSD Dragnea, o bazaconie, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Formațiunea extremistă a depus în Parlament o inițiativă legislativă privind transparentizarea surselor de venit și finanțare ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor.
USR nu are motive să-și retragă propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului, spune la RFI deputatul Stelian Ion. Reacția fostului ministru al Justiției vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat recent la G4Media că partidul său nu va vota propunerea USR, Roxana Rizoiu, pentru că aceasta are pensie specială.
Suntem oare în siguranță dacă ne deplasăm într-o altă țară având doar asigurarea medicală de călătorie la noi? Câți dintre români investesc astăzi într-o asigurare de sănătate internațională? Este ea același lucru cu asigurarea de călătorie sau cu asigurarea privată de sănătate? Invitată: Alexandra KONRAD, Country Manager, MediHelp International
Propunerile de șefi ai marilor parchete sunt neinspirate, spune la RFI fostul ministru al Justiției Stelian Ion. Deputatul USR îi cere președintelui Nicușor Dan să țină cont de reacțiile critice din societate și să respingă aceste nominalizări: ”Vreo șase din opt propuneri ar fi de refuzat”.
Operațiunea „Salvator pentru o zi”, organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Iași a transformat jurnaliștii ieșeni în pompieri. Experimentul a avut loc în situații de simulare a unor incendii. În cazul unui apel la 112, trebuie să pleci într-un minut și jumătate, iar primul pas este să fii perfect echipat. Asta înseamnă să porți 35 de kilograme în plus. Oxigenul din butelie îți ajunge, conform manualului, între 15 și 30 de minute, dar pompierii experimentați rezistă și o oră.
Ieri, economistul șef al Confederației patronale „Concordia” a spus clar: „mai vorbim peste o lună”. Contextul a fost cel în care economistul prezenta o prognoză referitoare la evoluția indicatorilor macroeconomici în anul 2026.
DSU: Exerciţiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” ce urma să se desfășoare miercuri a fost amânat # RFI
Exerciţiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate şi necesitatea unei informări publice mai ample, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. ”Amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunţare la exerciţiu şi nici o diminuare a exigenţelor instituţionale privind pregătirea pentru situaţii de ris”, precizează DSU. Anterior, ISU judeţene anunţaseră desfăşurarea exerciţiului, notificări în acest sens primind şi autorităţile locale.
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației, a anunțat Administrața prezidențială.
Noi tensiuni în coaliția aflată la guvernare. PSD joacă un rol penibil, spune la RFI liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, după ce social-democrații au anunțat o consultare internă legată de rămânerea sau nu la guvernare cu Ilie Bolojan premier și cu USR în coaliție.
11:10
S-au dat singuri în judecată pentru a-și mări salariile... Potrivit unei investigații realizate de publicația 7 Iași, aproape 250 de funcționari și 30 de primari și viceprimari din județul Iași au dat în judecată, într-o acțiune comună, instituțiile la care lucrează. Aceștia solicită majorarea salariilor, ajungându-se în situația absurdă în care primarul este, în același timp, pârât și reclamant.
Jurnalistul Liviu Avram despre propunerile pentru șefia marilor parchete: "Pare că sistemul și-a aranjat ploile în așa fel încât să iasă cine trebuie" # RFI
Dacă Nicușor Dan acceptă propunerile făcute de Ministrul Justiției pentru șefia marilor parchete va fi un semnal că președintele a fost înghițit de către sistemul de justiție, față de care și-a exprimat numeroase nemulțumiri. O spune la RFI jurnalistul Liviu Avram. El deplânge faptul că în interiorul sistemului de justiție nu există încredere față de corectitudinea acestei proceduri. "Pare că sistemul și-a aranjat ploile în așa fel încât să iasă cine trebuie", mai spune jurnalistul în interviul acordat RFI (AUDIO).
Propunerile de șefi ai marilor parchete nu schimbă nimic în justiție, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Deputatul crede că este ”un pas bătut pe loc” și se arată sceptic că aceste propuneri vor fi acceptate in corpore de președintele Nicușor Dan.
Ministerul Justiţiei a publicat, în această după-amiază, rezultatele selecției pentru șefia Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. 18 candidați s-au înscris pentru funcțiile de conducere, fiind depuse inițial 19 candidaturi. Bogdan-Ciprian Pîrlog s-a retras din cursa pentru DIICOT. Propunerile motivate vor fi trimise Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii pentru aviz consultativ, iar decizia finală aparține președintelui Nicuşor Dan.
Oana Ţoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în conflictul din Orientul Mijlociu # RFI
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că până în prezent nu există nicio informaţie privind cetăţeni români răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Ea a precizat că va continua coordonarea la nivelul autorităţilor din ţară pentru a putea asigura cetăţenilor români asistenţa care le este necesară. Luni va fi lansat un canal de WhatsApp special dedicat cetățenilor care se află în Orientul Mijlociu
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, pe agendă aflându-se bugetul pe 2026, care ar trebui să fie adoptat cât mai curând în Guvern şi trimis Parlamentului.
Bogdan Ivan: Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei| Statul este în alertă # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, în legătură cu apariția unor zvonuri privind creșterea prețului la combustibil în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, că nu există, la acest moment, niciun motiv ca prețul la pompă să ajungă la 10 lei din cauza speculei. „Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru cel puțin 90 de zile”, a spus Ivan.
Cum a transformat Ana-Maria Hanganu pereții și destinele elevilor de la liceul din Lunca Cetățuii # RFI
Distincția națională „Profesorul debutant al anului din mediul rural” a ajuns la Iași. Gala, organizată de Teach for Romania, a desemnat-o câștigătoare pe Ana-Maria Hanganu, profesoară de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, județul Iași. Aceasta a reușit să transforme nu doar spațiile școlii, ci și modul în care elevii privesc arta și educația.
Jeisson Duthel, cunoscut sub numele de artist JSON, este un compozitor francez de 23 de ani, originar din Saint-Étienne, care locuiește la București de un an și câteva luni. Pianist de formație, JSON compune atât rap, pop, muzică electronică, soul și funk, cât și muzică de film.
Dacă privești datele de buget din prima lună a anului, îți vine să te ciupești să vezi dacă visezi sau nu! De ani de zile, nu a mai fost o lună care să arate precum ianuarie 2026. Adică, excedent bugetar și nu neglijabil, 845 milioane de lei, plus o reducere a cheltuielilor totale și a celor curente. De exemplu, cheltuielile bugetare au scăzut cu 6%, față de aceeași lună a anului trecut. Să mai adăugăm că veniturile au crescut cu 18%.
Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă" # RFI
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis primul mesaj după atacul SUA-Israel asupra Iranului. Potrivit președintelui, România se află "în afara oricărui pericol".
Victor Negrescu, despre dezvoltarea societății: „Poți să ai creștere economică și să nu ai dezvoltare” # RFI
Ce contribuie la buna dezvoltare a unei societăți - creșterea economică, investițiile sau instituțiile competente? Tema a fost dezbătută de europarlamentarul Victor Negrescu și dr. Dragoș-Adrian Bantaș în volumul „De ce se dezvoltă societățile diferit?". La dezbaterea de la lansarea acestei cărți, Victor Negrescu a insistat asupra unei idei pe care o consideră esențială: dezvoltarea nu poate fi redusă la cifre.
Grindeanu, un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție" # RFI
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă la Forumul Național al PES activists, că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție. El a adăugat că este momentul să se evalueze "ce a mers bine și ce a mers prost" în cele nouă luni de guvernare, o analiză care va începe cu activitatea miniștrilor social-democrați, transmite Agerpres.
Discuția despre alegerea primarilor în două tururi revine constant în spațiul public înaintea fiecărui ciclu electoral. În Parlament există deja mai multe inițiative legislative în acest sens, însă principalii opozanți ai revenirii la sistemul folosit până în 2012 sunt Partidul Social Democrat (PSD) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR). Cu toate acestea, teoretic s-ar putea contura o majoritate parlamentară cu PNL. Întrebarea esențială este însă: se dorește cu adevărat o creștere a legitimității aleșilor locali?
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români să evite orice deplasare în Israel, pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate din Orientul Mijlociu. Nivelul de alertă a fost ridicat la 8 din 9. Se recomandă evitarea oricărei călătorii, iar spațiul aerian israelian este, în prezent, închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale.
Patru ani de la activarea Forței de Reacție a NATO: Franța își reafirmă sprijinul pentru Flancul estic # RFI
La patru ani de la prima activare a Forței de Reacție a NATO pentru apărarea Flancului estic, Franța își reconfirmă sprijinul pe termen lung pentru securitatea României și pentru consolidarea posturii aliate în regiune, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit unui comunicat al Ambasadei Franței la București.
Anunțul denunțării unilaterale a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. În cazul acestei centuri, există o anchetă penală derulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.
Guvernul a adoptat ordonanţa care prevede reduceri la impozite locale în cazul persoanelor cu handicap, dar şi în cazul clădirilor vechi # RFI
Guvernul a adoptat, vineri, Ordonanţa de Urgenţă care prevede reduceri de 15% şi 25% la impozitele pentru clădirile vechi şi reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri şi maşini datorate pe perssoanele cu handicap. De asemenea, Guvernul a decis că pentru anul 2026 autorităţile publice locale pot reveni, în termen de 15 zile, asupra hotărârilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale, pe care le pot reduce, urmând ca sumele majorate plătite deja de contribuabili să fie considerate în contul obligaţiilor fiscale restante sau viitoare ori să le fie restituite conform legii.
Pe 3 februarie, s-a întâmplat un eveniment surpriză. Evenimentul concept Who’s On Stage a invitat spectatorii la J'ai Bistrot pentru trei momente artistice: un performance de teatru-dans, un moment solo și un concert, și cu toate că nu a fost cunoscută distribuția afișului, toate locurile au fost ocupate. Acum ne pregătim de Who's On Stage?, ediția a 2-a. Vorbim cu parte din inițiatorii acestui demers: Bogdan Munteanu, Cristina Choleva și Răzvan Patachi.
Deborah Nemțanu (vioară), Dana Ciocârlie (pian) și Diana Ligeti (violoncel), trei muziciene românce care și-au desăvârșit carierele pe marile scene ale Franței, se reunesc pentru prima dată la București pe 4 martie 2026, sub cupola Ateneului Român, cu ocazia concertului Musique & Solidarité, concert care marchează 30 de ani de activitate ai de Fundației SERA România. Vorbim despre acest eveniment cu Bogdan Simion, director executiv SERA România.
