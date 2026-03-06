Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10%

Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri, timp de o săptămână, în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de pânã la 7,10%, anunţă Ministerul Finanţelor. Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de […] Articolul Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% apare prima dată în PS News.

