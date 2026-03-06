Cancelarul Merz pledează pentru menţinerea integrităţii teritoriale a Iranului şi funcţionarea statului

14:10

Un avion cu 180 de pasageri, între care 94 de copii români, a decolat din Oman spre București în cadrul unui zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe, ale cărui costuri sunt suportate în mare parte de Uniunea Europeană. Aeronava ar urma să ajungă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă în jurul orei 15:00, cu […]