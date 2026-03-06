Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM. Cum argumentează

16:20

Statele Unite ale Americii (SUA) au pornit războiul împotriva Iranului cu planul inițial că va dura 4-5 săptămâni, după cum a declarat Donald Trump. Iranul a arătat, încă de la început, că nu are de gând să se dea bătut și poate provoca pierderi grave Armatei SUA. Astfel, experții încep să contrazică ideea că acest […] Articolul Războiul lui Trump cu Iranul se complică: experții avertizează că SUA pot avea un lung conflict apare prima dată în PS News.