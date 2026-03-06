UE îl critică pe Zelenski pentru ameninţarea voalată la adresa lui Viktor Orbán
PSNews.ro, 6 martie 2026 19:20
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o ameninţare la adresa prim-ministrului Viktor Orbán, relatează POLITICO. Zelenski a spus joi că va da adresa unei „anumite persoane" – înţelesă de toată lumea ca fiind Viktor Orbán – trupelor ucrainene pentru o discuţie directă „în
• • •
Laurențiu Bălașa, CEO Bible Chat, și Marius Iordache, CTO Bible Chat, au fost desemnați câștigătorii competiției EY Entrepreneur Of The Year™ România 2025. Antreprenorii au concurat pentru marele titlu alături de alți 16 lideri de business și vor reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year™, din mai 2026. Bible Chat este
Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea hotărârii prin care a respins contestația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI), iar documentul oferă o imagine extrem de critică asupra conduitei edilului. Instanța confirmă în esență concluziile ANI și arată că Fritz a acționat într-o situație de conflict de interese atunci când a
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Transporturile de lingouri sunt blocate
Aurul din Dubai este tranzacționat cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Restricțiile aeriene și riscurile de securitate au afectat transportul lingourilor, determinând comercianții să reducă prețurile pentru a evita costurile ridicate de depozitare și finanțare. Potrivit unor surse din piață, traderii oferă
Țara europeană care reintroduce armata obligatorie după 17 ani. Lista ţărilor NATO care au impus aceeaşi măsură
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu după o pauză de 17 ani, iar primii 800 de recruți vor începe luni un program de două luni de instrucție militară de bază. Decizia face parte din strategia mai amplă de consolidare a securității în Europa și Balcanii Occidentali, într-un context marcat de tensiunile crescute cu Rusia. Croaţia devine
Europarlamentar PNL, acuzații la adresa PSD după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR privind reforma administrației
Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, a reacționat vineri după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu OUG privind reforma administrației publice. „PSD spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze", a spus europarlamentarul într-o postare pe Facebook. Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, a reacționat vineri, într-o postare pe
Nicușor Dan, interviu pentru presa poloneză: Administrația americană a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024"
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a vorbit despre relația României cu administrația Trump, dar și despre subiectul anulări alegerilor. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din
Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate" de terorism şi „extremism violent" pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare, relatează Euronews. Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra
Gianina Șerban (AUR): „Cerem demisia ministrului de Externe Oana Țoiu! Cetățenii români nu pot fi tratați cu dispreț"
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) critică modul în care Ministerul Afacerilor Externe al României ar fi gestionat situația unor cetățeni români aflați în Orientul Mijlociu și solicită demisia ministrului de Externe, Oana Țoiu, precum și a consulului României din Dubai. Reacția vine după un incident despre care formațiunea susține că ar fi avut loc în
Grupul Electrica a anunțat astăzi că va solicita aprobarea acționarilor pentru o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de un miliard de euro. Iată exact ce scrie în convocatorul AGA care va avea loc pe 26 aprilie: Aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societatea Energetică Electrica S.A. în cadrul unui program de emisiuni de obligațiuni,
Ciprian Ciucu avertizează: Primăria Capitalei riscă incapacitatea de plată dacă bugetul nu este adoptat
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București ar putea ajunge în incapacitate de plată în perioada următoare dacă Parlamentul nu adoptă bugetul național în forma propusă de Guvern și dacă nu vor fi majorate cotele alocate Capitalei. Potrivit lui Ciucu, situația financiară a administrației locale este critică, iar fără modificările prevăzute în
Kelemen Hunor condamnă declarația lui Zelenski despre Viktor Orban: „O limită care nu poate fi depășită"
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că amenințarea voalată a președintelui ucrainean la adresa premierului ungar „transmite un mesaj întregii națiuni maghiare" și este „inacceptabilă". Kelemen Hunor a spus că o astfel de declarație „trebuie condamnată". „Există o limită care nu poate fi depășită nici măcar în cazul unei diferențe de opinie politică. Amenințarea
Cancelarul Merz pledează pentru menţinerea integrităţii teritoriale a Iranului şi funcţionarea statului
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, în legătură cu un eventual colaps al statului iranian, care ar putea declanşa un val migrator de necontrolat, relatează Reuters. De aceea, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru păstrarea integrităţii teritoriale a Iranului şi asigurarea funcţionalităţii statului iranian
Israelul întăreşte securitatea misiunilor sale diplomatice în contextul „ameninţărilor concrete" din războiul cu Iranul
Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, şi Ministerul de Externe din această ţară au anunţat măsuri de întărire a securităţii israelienilor din străinătate în contextul operaţiunii în curs împotriva Iranului, relatează The Times of Israel. „Având în vedere ameninţările concrete împotriva ţintelor israeliene şi misiunilor israeliene din întreaga lume, Shin Bet, în cooperare
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea acestor situaţii de criză, el menţionând că nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. El
WSJ: Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari
Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari aflate pe teritoriul lor, o măsură care ar putea afecta serios accesul Iranului la finanțare externă și la rețelele comerciale internaționale, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. Informația a fost relatată de The Wall Street Journal. Dacă autoritățile emirateze
Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din România, avansează pe mai multe secțiuni, însă diferențele de progres între tronsoane rămân semnificative. Autostrada, care va lega Transilvania de Muntenia prin Munții Carpați, are o lungime totală de aproximativ 122 de kilometri și este împărțită în cinci loturi. În prezent, singurul tronson
Budăi anunță „prima confirmare oficială unui import în UE de carne cu hormoni cancerigeni dintr-o țară Mercosur"
Deputatul PSD Marius Budăi susține că s-a înregistrat „prima confirmare oficială unui import în UE de carne cu hormoni cancerigeni provenit dintr-o țară Mercosur". „Hormonul depistat de auditorii europeni în carnea provenită din Brazilia este folosit pentru îngrășarea accelerată a animalelor, dar UE a interzis utilizarea sa din cauza riscului cancerigen! Acum poate înțelege și doamna ministru
Trump: Nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate!
Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate. "Nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capiturlări necondiţionate! După aceea, şi după alegerea unui lider (sau unor lideri) măreţ şi acceptabil, noi, împreună cu mulţi dintre minunaţii şi foarte curajoşii noştri
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO, avertizează spionajul din Lituania
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina, şi le-ar putea folosi ca puncte nodale într-un eventual conflict cu NATO după război, a declarat vineri serviciul de informaţii lituanian în evaluarea sa anuală a ameninţărilor la adresa securităţii, relatează Reuters. Dacă sancţiunile vor fi eliminate, Rusia va fi
Filmul întâlnirilor dintre Bălan și agenți KGB din Belarus. Cum a încercat fostul ofițer să scape de arest
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București i-a respins cererea de eliberare. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat să transmită informații clasificate despre România și aliații săi unor ofițeri ai KGB din Belarus, în urma unor întâlniri conspirative
Ce a făcut Mirabela Grădinaru în Polonia. Partenera lui Nicușor Dan a avut programate mai multe vizite
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat, în cadrul vizitei oficiale efect
Ce înseamnă de fapt „umbrela nucleară” a NATO: Nu presupune prezența armelor nucleare pe teritoriul fiecărui stat # PSNews.ro
Declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan privind protecția nucleară de care beneficiază România în cadrul NATO readuc în atenție o realitate strategică esențială: securitatea României este ancorată în arhitectura de apărare a Alianței Nord-Atlantice și, în mod particular, în garanțiile oferite de Statele Unite ale Americii. Într-o reacție acordată în exclusivitate pentru PS News, expertul […] Articolul Ce înseamnă de fapt „umbrela nucleară” a NATO: Nu presupune prezența armelor nucleare pe teritoriul fiecărui stat apare prima dată în PS News.
Terminalele Aeroportului din Iași, deschise traficului de pasageri, nu au autorizație de securitate la incendiu # PSNews.ro
Cele două terminale deschise traficului de pasageri din Aeroportul Internațional Iași, Terminalele 3 și 4, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, după cum a subliniat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași la solicitarea Digi24.ro. La Terminalul 4 există probleme cu privire la condițiile de evacuare în caz de incendiu, măsurile de limitare a […] Articolul Terminalele Aeroportului din Iași, deschise traficului de pasageri, nu au autorizație de securitate la incendiu apare prima dată în PS News.
MAE: 95 de copii s-au întors astăzi cu un zbor de evacuare. Alți 300 de copii așteaptă repatrierea # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat vineri că circa 300 de minori mai sunt în Orientul Mijlociu care vor să se întoarcă acasă şi din aceştia, 95 de minori s-au întors astăzi cu zborul de evacuare al României prin mecanismul european de protecţie civilă. Purtătorul de cuvânt al MAE a […] Articolul MAE: 95 de copii s-au întors astăzi cu un zbor de evacuare. Alți 300 de copii așteaptă repatrierea apare prima dată în PS News.
Daciana Sârbu: Vă mulțumesc tuturor. Datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în brațe! # PSNews.ro
Daciana Sârbu a transmis mulțumiri publice tuturor celor care au sprijinit-o în ultimele 24 de ore. Fiica sa și a lui Victor Ponta, Irina, elevă de 17 ani, care se afla la Abu Dhabi temporar, pentru a susține un interviu la o universitate la care a aplicat pentru studii universitare începând de anul viitor, a […] Articolul Daciana Sârbu: Vă mulțumesc tuturor. Datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în brațe! apare prima dată în PS News.
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM. Cum argumentează # PSNews.ro
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru CSM, a declarat că referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are fundament legal sau constituțional. Drăgușin a subliniat că nu va participa la acest scrutin și a prezentat alternative pentru a evalua atmosfera din instanțe. Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat ferm referendumul propus de președintele Nicușor Dan. În […] Articolul Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM. Cum argumentează apare prima dată în PS News.
DOCUMENT Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța lui Bolojan privind reforma administrației publice # PSNews.ro
Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență adoptată de Guvern, care prevede o reducere de 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică, potrivit TVR. În documentul transmis Curții Constituționale, instituția condusă de Weber susține că actul normativ încalcă mai multe articole din Constituție, printre care cele referitoare […] Articolul DOCUMENT Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța lui Bolojan privind reforma administrației publice apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane de lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Solicitarea vizează instalaţii de stocare de cel puţin 2 174 MWh. Ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme […] Articolul Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește după ani de creștere. Antreprenorii resimt deja efectele # PSNews.ro
După ani în care era considerată una dintre cele mai dinamice economii din Europa de Est, România trece printr-o perioadă dificilă. Deficitul bugetar ridicat, creșterea taxelor și scăderea consumului afectează companiile, iar economiștii avertizează că noi șocuri externe, precum tensiunile din Orientul Mijlociu, ar putea agrava situația, potrivit Bloomberg. De la creștere rapidă la ajustare […] Articolul Analiză Bloomberg. Economia României încetinește după ani de creștere. Antreprenorii resimt deja efectele apare prima dată în PS News.
Portul Mineralier Galați a fost readus la viață: toate cele 16 dane sunt din nou funcționale # PSNews.ro
Portul Mineralier Galați a trecut prin unul dintre cele mai ample procese de modernizare din ultimii ani, un proiect strategic care a readus în exploatare toate danele și a revitalizat complet întregul front de acostare. Investiția a avut ca obiectiv principal reactivarea unor zone care nu au mai fost utilizate de ani de zile și […] Articolul Portul Mineralier Galați a fost readus la viață: toate cele 16 dane sunt din nou funcționale apare prima dată în PS News.
Războiul lui Trump cu Iranul se complică: experții avertizează că SUA pot avea un lung conflict # PSNews.ro
Statele Unite ale Americii (SUA) au pornit războiul împotriva Iranului cu planul inițial că va dura 4-5 săptămâni, după cum a declarat Donald Trump. Iranul a arătat, încă de la început, că nu are de gând să se dea bătut și poate provoca pierderi grave Armatei SUA. Astfel, experții încep să contrazică ideea că acest […] Articolul Războiul lui Trump cu Iranul se complică: experții avertizează că SUA pot avea un lung conflict apare prima dată în PS News.
Ministrul elen al apărării, Nikos Dendias, a anunţat vineri că o baterie Patriot va fi desfăşurată în nordul Greciei pentru a oferi asistenţă potenţială Bulgariei în „protecţia sa antibalistică împotriva Iranului”, potrivit News.ro. „O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore (…) în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a […] Articolul Grecia va desfăşura o baterie Patriot pentru a proteja Bulgaria apare prima dată în PS News.
Ciprian Ciucu intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate, motivând că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile. Declaraţiile au fost făcute vineri, în cadrul unei conferinţe de presă. Edilul a explicat că, în […] Articolul Ciprian Ciucu intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate apare prima dată în PS News.
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% # PSNews.ro
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri, timp de o săptămână, în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de pânã la 7,10%, anunţă Ministerul Finanţelor. Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de […] Articolul Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% apare prima dată în PS News.
Se vor mai pensiona magistrați la 52 – 53 de ani, spune judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Adevărata problemă este în cazul a circa 2.000 din cei 7.000 de magistrați care se află la mijlocul profesiei. Drăgușin a declarat la Off The Record, la MEDIAFAX, că „s-a terminat cu pensiile […] Articolul Membru CSM, despre pensii: Adevărata problemă este legată de vreo 2.000 de magistrați apare prima dată în PS News.
Conflictul care se desfășoară în Orientul Mijlociu va testa reziliența unei economii globale deja afectate de tarife și de alte perturbări comerciale în ultimul an, scrie CNN. La doar o săptămână de la începutul celei mai recente crize din regiune, apar deja semne de tensiune de-a lungul arterelor atent organizate ale comerțului global: de la exporturi […] Articolul Analiza CNN: Cum ar putea războiul din Orientul Mijlociu să zguduie economia globală apare prima dată în PS News.
Deputat AUR: „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ” # PSNews.ro
Adoptarea în grabă a hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă dovada clară că Guvernul a abandonat orice pretenție de responsabilitate față de patrimoniul forestier al României și s-a „USR-izat” complet în fața presiunilor politice venite din partea ministrului Mediului și a USR. După ce Ministerul Justiției a semnalat în […] Articolul Deputat AUR: „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ” apare prima dată în PS News.
După Senat, Camera Reprezentanților refuză să limiteze puterile lui Donald Trump în războiul cu Iranul # PSNews.ro
Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a respins o rezoluţie care limita puterile preşedintelui Donald Trump în războiul cu Iranul. Cu o zi înainte, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară. Aleșii au respins, cu 219 voturi contra 212, un proiect de lege introdus de republicanul Thomas Massie și democratul Ro Khanna, care […] Articolul După Senat, Camera Reprezentanților refuză să limiteze puterile lui Donald Trump în războiul cu Iranul apare prima dată în PS News.
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului, Ioan Vermeşan # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026. Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, […] Articolul Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului, Ioan Vermeşan apare prima dată în PS News.
Sesiune plenară Strasbourg, 9-12 martie 2026 – ce decizii vor lua eurodeputații. PS News va transmite live # PSNews.ro
În perioada 9-12 martie 2026, Parlamentul European se reunește în sesiune plenară la Strasbourg pentru a dezbate și vota o serie de teme de interes major pentru Uniunea Europeană și partenerii săi. Sesiunea plenară este cea mai importantă etapă a procesului decizional european, în care toți europarlamentarii se reunesc pentru a discuta, modifica și adopta […] Articolul Sesiune plenară Strasbourg, 9-12 martie 2026 – ce decizii vor lua eurodeputații. PS News va transmite live apare prima dată în PS News.
Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul cere cetăţenilor să evite orice deplasare # PSNews.ro
Disensiunile dintre Ungaria şi Ucraina cu privire la reluarea livrărilor de petrol rusesc au luat o nouă dimensiune vineri, Kievul recomandând cetăţenilor săi să nu se deplaseze în ţara vecină după arestarea a şapte ucraineni, relatează AFP și news.ro. Guvernul ucrainean a recomandat cetăţenilor săi „să se abţină (de la deplasări – n.r.), având în […] Articolul Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul cere cetăţenilor să evite orice deplasare apare prima dată în PS News.
Primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din partid pentru 6 luni, fiindcă a afectat imaginea acestuia # PSNews.ro
Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, a anunțat că primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, a fost suspendat pentru 6 luni din partid, fiindcă a afectat imaginea acestuia, pentru că s-a apropiat foarte mult de o altă formațiune politică. Decizia a fost luată, astăzi, de Biroul Permanent al Organizației Județene […] Articolul Primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din partid pentru 6 luni, fiindcă a afectat imaginea acestuia apare prima dată în PS News.
Irineu Darău: ”Coaliţiile viitoare de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele pe perioada guvernării” # PSNews.ro
Antreprenorii români se confruntă cu două mari probleme în relaţia cu statul, impredictibilitatea fiscală şi birocraţia, iar viitoarele coaliţii de guvernare ar trebui să stabilească împreună că nu vor modifica taxele pe perioada mandatului lor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, informează Agerpres. „Nu […] Articolul Irineu Darău: ”Coaliţiile viitoare de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele pe perioada guvernării” apare prima dată în PS News.
Miorița 2026. MApN, în conflict cu ciobanii din zona Poligonului Smârdan. Peste 50.000 de oi sunt implicate # PSNews.ro
Probleme pentru crescătorii de animale din zona poligonului Smârdan. Peste 50.000 de animale au rămas fără locuri de păşunat după ce Ministerul Apărării a interzis accesul turmelor pe terenuri. Ciobanii susţin că nu ştiu dacă îşi vor mai permite să păstreze animalele, în condiţiile în care preţul nutreţului a tot crescut în ultima perioadă, transmite […] Articolul Miorița 2026. MApN, în conflict cu ciobanii din zona Poligonului Smârdan. Peste 50.000 de oi sunt implicate apare prima dată în PS News.
Corbeanca, localitate din județul Ilfov apropiată de București și recunoscută pentru dezvoltarea sa pe segmentul imobiliar, a ajuns să fie cea mai asigurată unitate administrativă din România în doar două săptămâni, cu un procent al caselor protejate de 75%. Explozia a venit după ce primarul din Corbeanca a hotărât, în toamna anului trecut, să aplice […] Articolul Cum a ajuns Corbeanca cea mai asigurată localitate din România în doar două săptămâni apare prima dată în PS News.
DNA – Fost şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, reţinuţi într-un dosar de luare de mită # PSNews.ro
Fostul şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud Octavian Lică Parfenie şi adjunctul său, Christian Gudu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore într-un dosar de luare de mită, anunţă vineri DNA. DNA a dat publicității un comunicat oficial în care prezintă infracțiunile de care se fac vinovați cei doi șefi ai Vămii din […] Articolul DNA – Fost şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, reţinuţi într-un dosar de luare de mită apare prima dată în PS News.
România generează o treime din exporturile UE de oleaginoase, lider la rapiță și floarea-soarelui # PSNews.ro
Deși este printre ultimii la exporturile de produse procesate din plante oleaginoase, România își menține poziția de lider la livrările de materii prime. Astfel, de la începutul acest an comercial, agricultorii români au vândut peste granițele UE o treime din tot ce a exportat comunitatea europeană. Față de anul trecut, cantitățile sunt similare. Exceptând soia, […] Articolul România generează o treime din exporturile UE de oleaginoase, lider la rapiță și floarea-soarelui apare prima dată în PS News.
Guvernul a analizat reformele din PNRR. Fiecare minister va trimite MIPE un calendar de implementare a proiectelor # PSNews.ro
Guvernul a analizat, vineri, evoluţia fiecărui proiect de reformă din PNRR, din energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate, mediu iar fiecare minister coordonator de reformă va transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene un calendar privind implementarea proiectelor, astfel încât să existe un tablou de bord, ce va fi public. Pentru proiectele de reformă care implică adoptarea […] Articolul Guvernul a analizat reformele din PNRR. Fiecare minister va trimite MIPE un calendar de implementare a proiectelor apare prima dată în PS News.
Crin Antonescu condamnă atacurile la adresa fiicei lui Victor Ponta: „Un gest mizerabil și inuman” # PSNews.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a reacționat dur într-o postare publică în care critică vehement ceea ce el consideră a fi un atac nedrept la adresa fiicei lui Victor Ponta. Deși afirmă că are numeroase motive personale pentru a-l detesta pe fostul premier, Antonescu spune că situația prin care trece familia acestuia depășește orice limită […] Articolul Crin Antonescu condamnă atacurile la adresa fiicei lui Victor Ponta: „Un gest mizerabil și inuman” apare prima dată în PS News.
