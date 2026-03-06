DOCUMENT Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța lui Bolojan privind reforma administrației publice
PSNews.ro, 6 martie 2026 16:20
Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență adoptată de Guvern, care prevede o reducere de 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică, potrivit TVR. În documentul transmis Curții Constituționale, instituția condusă de Weber susține că actul normativ încalcă mai multe articole din Constituție, printre care cele referitoare […]
16:20
Daciana Sârbu: Vă mulțumesc tuturor. Datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în brațe! # PSNews.ro
Daciana Sârbu a transmis mulțumiri publice tuturor celor care au sprijinit-o în ultimele 24 de ore. Fiica sa și a lui Victor Ponta, Irina, elevă de 17 ani, care se afla la Abu Dhabi temporar, pentru a susține un interviu la o universitate la care a aplicat pentru studii universitare începând de anul viitor, a […]
16:20
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM. Cum argumentează # PSNews.ro
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru CSM, a declarat că referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are fundament legal sau constituțional. Drăgușin a subliniat că nu va participa la acest scrutin și a prezentat alternative pentru a evalua atmosfera din instanțe. Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat ferm referendumul propus de președintele Nicușor Dan. În […]
16:20
DOCUMENT Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța lui Bolojan privind reforma administrației publice # PSNews.ro
Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență adoptată de Guvern, care prevede o reducere de 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică, potrivit TVR. În documentul transmis Curții Constituționale, instituția condusă de Weber susține că actul normativ încalcă mai multe articole din Constituție, printre care cele referitoare […]
16:20
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane de lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Solicitarea vizează instalaţii de stocare de cel puţin 2 174 MWh. Ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme […]
16:20
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește după ani de creștere. Antreprenorii resimt deja efectele # PSNews.ro
După ani în care era considerată una dintre cele mai dinamice economii din Europa de Est, România trece printr-o perioadă dificilă. Deficitul bugetar ridicat, creșterea taxelor și scăderea consumului afectează companiile, iar economiștii avertizează că noi șocuri externe, precum tensiunile din Orientul Mijlociu, ar putea agrava situația, potrivit Bloomberg. De la creștere rapidă la ajustare […]
16:20
Portul Mineralier Galați a fost readus la viață: toate cele 16 dane sunt din nou funcționale # PSNews.ro
Portul Mineralier Galați a trecut prin unul dintre cele mai ample procese de modernizare din ultimii ani, un proiect strategic care a readus în exploatare toate danele și a revitalizat complet întregul front de acostare. Investiția a avut ca obiectiv principal reactivarea unor zone care nu au mai fost utilizate de ani de zile și […]
16:20
Războiul lui Trump cu Iranul se complică: experții avertizează că SUA pot avea un lung conflict # PSNews.ro
Statele Unite ale Americii (SUA) au pornit războiul împotriva Iranului cu planul inițial că va dura 4-5 săptămâni, după cum a declarat Donald Trump. Iranul a arătat, încă de la început, că nu are de gând să se dea bătut și poate provoca pierderi grave Armatei SUA. Astfel, experții încep să contrazică ideea că acest […]
16:20
Ministrul elen al apărării, Nikos Dendias, a anunţat vineri că o baterie Patriot va fi desfăşurată în nordul Greciei pentru a oferi asistenţă potenţială Bulgariei în „protecţia sa antibalistică împotriva Iranului", potrivit News.ro. „O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore (…) în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a […]
16:20
Ciprian Ciucu intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate, motivând că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile. Declaraţiile au fost făcute vineri, în cadrul unei conferinţe de presă. Edilul a explicat că, în […]
16:20
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% # PSNews.ro
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri, timp de o săptămână, în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de pânã la 7,10%, anunţă Ministerul Finanţelor. Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de […]
Acum 2 ore
15:10
Se vor mai pensiona magistrați la 52 – 53 de ani, spune judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Adevărata problemă este în cazul a circa 2.000 din cei 7.000 de magistrați care se află la mijlocul profesiei. Drăgușin a declarat la Off The Record, la MEDIAFAX, că „s-a terminat cu pensiile […]
15:10
Conflictul care se desfășoară în Orientul Mijlociu va testa reziliența unei economii globale deja afectate de tarife și de alte perturbări comerciale în ultimul an, scrie CNN. La doar o săptămână de la începutul celei mai recente crize din regiune, apar deja semne de tensiune de-a lungul arterelor atent organizate ale comerțului global: de la exporturi […]
15:10
Deputat AUR: „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ” # PSNews.ro
Adoptarea în grabă a hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă dovada clară că Guvernul a abandonat orice pretenție de responsabilitate față de patrimoniul forestier al României și s-a „USR-izat" complet în fața presiunilor politice venite din partea ministrului Mediului și a USR. După ce Ministerul Justiției a semnalat în […]
15:10
După Senat, Camera Reprezentanților refuză să limiteze puterile lui Donald Trump în războiul cu Iranul # PSNews.ro
Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a respins o rezoluţie care limita puterile preşedintelui Donald Trump în războiul cu Iranul. Cu o zi înainte, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară. Aleșii au respins, cu 219 voturi contra 212, un proiect de lege introdus de republicanul Thomas Massie și democratul Ro Khanna, care […]
15:10
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului, Ioan Vermeşan # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026. Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, […]
15:10
Sesiune plenară Strasbourg, 9-12 martie 2026 – ce decizii vor lua eurodeputații. PS News va transmite live # PSNews.ro
În perioada 9-12 martie 2026, Parlamentul European se reunește în sesiune plenară la Strasbourg pentru a dezbate și vota o serie de teme de interes major pentru Uniunea Europeană și partenerii săi. Sesiunea plenară este cea mai importantă etapă a procesului decizional european, în care toți europarlamentarii se reunesc pentru a discuta, modifica și adopta […]
15:10
Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul cere cetăţenilor să evite orice deplasare # PSNews.ro
Disensiunile dintre Ungaria şi Ucraina cu privire la reluarea livrărilor de petrol rusesc au luat o nouă dimensiune vineri, Kievul recomandând cetăţenilor săi să nu se deplaseze în ţara vecină după arestarea a şapte ucraineni, relatează AFP și news.ro. Guvernul ucrainean a recomandat cetăţenilor săi „să se abţină (de la deplasări – n.r.), având în […]
15:10
Primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din partid pentru 6 luni, fiindcă a afectat imaginea acestuia # PSNews.ro
Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, a anunțat că primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, a fost suspendat pentru 6 luni din partid, fiindcă a afectat imaginea acestuia, pentru că s-a apropiat foarte mult de o altă formațiune politică. Decizia a fost luată, astăzi, de Biroul Permanent al Organizației Județene […]
15:10
Irineu Darău: ”Coaliţiile viitoare de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele pe perioada guvernării” # PSNews.ro
Antreprenorii români se confruntă cu două mari probleme în relaţia cu statul, impredictibilitatea fiscală şi birocraţia, iar viitoarele coaliţii de guvernare ar trebui să stabilească împreună că nu vor modifica taxele pe perioada mandatului lor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, informează Agerpres. „Nu […]
15:10
Miorița 2026. MApN, în conflict cu ciobanii din zona Poligonului Smârdan. Peste 50.000 de oi sunt implicate # PSNews.ro
Probleme pentru crescătorii de animale din zona poligonului Smârdan. Peste 50.000 de animale au rămas fără locuri de păşunat după ce Ministerul Apărării a interzis accesul turmelor pe terenuri. Ciobanii susţin că nu ştiu dacă îşi vor mai permite să păstreze animalele, în condiţiile în care preţul nutreţului a tot crescut în ultima perioadă, transmite […]
Acum 4 ore
14:10
Corbeanca, localitate din județul Ilfov apropiată de București și recunoscută pentru dezvoltarea sa pe segmentul imobiliar, a ajuns să fie cea mai asigurată unitate administrativă din România în doar două săptămâni, cu un procent al caselor protejate de 75%. Explozia a venit după ce primarul din Corbeanca a hotărât, în toamna anului trecut, să aplice […]
14:10
DNA – Fost şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, reţinuţi într-un dosar de luare de mită # PSNews.ro
Fostul şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud Octavian Lică Parfenie şi adjunctul său, Christian Gudu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore într-un dosar de luare de mită, anunţă vineri DNA. DNA a dat publicității un comunicat oficial în care prezintă infracțiunile de care se fac vinovați cei doi șefi ai Vămii din […]
14:10
România generează o treime din exporturile UE de oleaginoase, lider la rapiță și floarea-soarelui # PSNews.ro
Deși este printre ultimii la exporturile de produse procesate din plante oleaginoase, România își menține poziția de lider la livrările de materii prime. Astfel, de la începutul acest an comercial, agricultorii români au vândut peste granițele UE o treime din tot ce a exportat comunitatea europeană. Față de anul trecut, cantitățile sunt similare. Exceptând soia, […]
14:10
Guvernul a analizat reformele din PNRR. Fiecare minister va trimite MIPE un calendar de implementare a proiectelor # PSNews.ro
Guvernul a analizat, vineri, evoluţia fiecărui proiect de reformă din PNRR, din energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate, mediu iar fiecare minister coordonator de reformă va transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene un calendar privind implementarea proiectelor, astfel încât să existe un tablou de bord, ce va fi public. Pentru proiectele de reformă care implică adoptarea […]
14:10
Crin Antonescu condamnă atacurile la adresa fiicei lui Victor Ponta: „Un gest mizerabil și inuman” # PSNews.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a reacționat dur într-o postare publică în care critică vehement ceea ce el consideră a fi un atac nedrept la adresa fiicei lui Victor Ponta. Deși afirmă că are numeroase motive personale pentru a-l detesta pe fostul premier, Antonescu spune că situația prin care trece familia acestuia depășește orice limită […]
14:10
A doua ședință ordinară de Consiliu General sabotată de PSD și AUR. Ciucu: Jocul lui Băluță face rău Bucureștiului! # PSNews.ro
În absența grupurile PSD, AUR și PUSL, ședința ordinară de Consiliu General convocată de Ciprian Ciucu pentru vineri, 6 martie, nu s-a ținut. La scurt timp după ședință, primarul general Ciprian Ciucu a organizat o conferință de presă. Iată câteva dintre cele mai relevante declarații: „Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Mă aștept la […]
14:10
10 milioane de euro pentru comunitățile rurale, prin cel mai mare proiect de incluziune socială # PSNews.ro
Aproximativ 10 milioane de euro au fost transferate către comunități rurale din România ca avans pentru proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate". Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sumele au fost virate pentru […]
14:10
Zbor de repatriere organizat de MAE: Un avion cu 180 de pasageri, inclusiv 94 de copii români, a decolat din Oman # PSNews.ro
Un avion cu 180 de pasageri, între care 94 de copii români, a decolat din Oman spre București în cadrul unui zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe, ale cărui costuri sunt suportate în mare parte de Uniunea Europeană. Aeronava ar urma să ajungă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă în jurul orei 15:00, cu […]
14:10
Robotul Ion se întoarce? Oana Gheorghiu: Funcţionarii publici vor primi training pentru utilizarea AI # PSNews.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a an
14:10
ANALIZĂ. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria. Prețurile din România, nejustificate # PSNews.ro
Prețurile la pompă sunt umflate artificial în România, atrag atenția experții care cer intervenția urgentă a statului prin controale și reglementări. Românii plătesc cu 2 lei mai mult pe litru decât vecinii bulgari, depășind chiar și costurile generate de scumpirea petrolului și accize. În doar două zile, prețurile carburanților din România s-au scumpit cu aproape 25 […] Articolul ANALIZĂ. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria. Prețurile din România, nejustificate apare prima dată în PS News.
13:10
Sindicaliștii din educație spun că vor boicota simulările examenelor naționale, în timp ce liderii Marius Nistor și Simion Hăncescu au spus că sindicatele nu au primit vreo invitație din partea noului ministru al Educației, Mihai Dimian, la discuții pe fondul tensiunilor din sistem și a nemulțumirilor profesorilor privind măsurile de austeritate. Pe de altă parte, noul […] Articolul Sindicaliștii din Educație se pregătesc de boicotarea simulărilor examenelor naționale apare prima dată în PS News.
13:10
George Simion, la conferința grupurilor conservatoare din SUA: „Mișcarea MAGA este extrem de importantă pentru români” # PSNews.ro
În timp ce grupările conservatoare și de extremă dreapta sunt stigmatizate în Europa, în Statele Unite acestea sunt întâmpinate cu brațele deschise. „Patrioții europeni”, așa cum se intitulează aceștia, vor participa la o conferință de trei zile ținută în Washington DC, organizată de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, scrie Politico, conform Gândul. Evenimentul de miercuri seara […] Articolul George Simion, la conferința grupurilor conservatoare din SUA: „Mișcarea MAGA este extrem de importantă pentru români” apare prima dată în PS News.
13:10
Şedinţa Consiliului General al Capitalei, amânată din lipsă de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă # PSNews.ro
Şedinţa Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condiţiile în care au fost prezenţi doar 24 de consilieri municipali. Este a doua şedinţă de Consiliu General care nu se poate desfăşura din cauza lipsei de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă săptămâna trecută, iar AUR şi-a condiţionat prezenţa de […] Articolul Şedinţa Consiliului General al Capitalei, amânată din lipsă de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă apare prima dată în PS News.
13:10
România devine mai atractivă pentru investiții. Portul Constanța, viitor hub comercial, spune Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune, conform Gândul. „În primul rând, România e o țară sigură, predictibilă, plictisitor de predictibilă pe plan extern. Da, pentru business cred că asta este ceva interesant. Apoi, România este o țară care are o economie privată dinamică, o economie […] Articolul România devine mai atractivă pentru investiții. Portul Constanța, viitor hub comercial, spune Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
13:10
Ambasadorul României în Iordania discută despre decizia SUA de a ataca Iranul, motivarea acțiunilor lui Trump și impact # PSNews.ro
Într-un interviu exclusiv pentru Gândul, George Maior, fost director SRI și actual ambasador al României în Iordania, analizează decizia Statelor Unite de a lansa atacuri militare împotriva Iranului. El subliniază că, spre deosebire de președinții anteriori, Trump a ales o abordare mai agresivă, considerând că metodele de negociere și sancțiunile nu au dat rezultate. Maior […] Articolul Ambasadorul României în Iordania discută despre decizia SUA de a ataca Iranul, motivarea acțiunilor lui Trump și impact apare prima dată în PS News.
13:10
IonQ, gigant american în domeniul platformelor cuantice, a finalizat implementarea tehnologiei care alimentează Infrastructura Națională de Comunicații Cuantice a României (RoNaQCI). Inițiativa reprezintă una dintre cele mai mari și mai complexe rețele operaționale de distribuție cuantică a cheilor (QKD) din Europa și una dintre cele mai extinse de acest tip din afara Chinei. Proiectul a […] Articolul România devine pionier european în comunicații cuantice cu ajutorul IonQ apare prima dată în PS News.
13:10
Bolojan, discuții cu președintele Emiratelor Arabe Unite pentru repatrierea românilor din zonă # PSNews.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), solicitând facilitarea culoarelor de zbor pentru ca românii să poată reveni în siguranță acasă, transmite Digi24. Convorbirea dintre Ilie Bolojan și Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan a avut […] Articolul Bolojan, discuții cu președintele Emiratelor Arabe Unite pentru repatrierea românilor din zonă apare prima dată în PS News.
13:10
România va găzdui Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță europarlamentarul Victor Negrescu # PSNews.ro
Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context de securitate, spune europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu. Acesta anunţă că „astăzi, am făcut un nou pas concret. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de mine prin care legislativul european solicită operaționalizarea […] Articolul România va găzdui Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță europarlamentarul Victor Negrescu apare prima dată în PS News.
13:10
Săptămâna viitoare, emisiunea „Puterea Știrilor” se va transmite din Parlamentul European de la Strasbourg, în cadrul unei serii de ediții speciale dedicate actualității europene. Realizatoarea Marinela Angheluș va aduce telespectatorilor interviuri exclusive, reacții în timp real și analize din culisele instituțiilor europene, alături de invitați importanți – europarlamentari, oficiali și experți în afaceri europene. Nu […] Articolul „Puterea Știrilor”, ediții speciale de la Strasbourg apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie” # PSNews.ro
Dosarul de corupție aflat pe rolul Secției a II-a din cadrul DNA scoate la iveală, prin interceptări ambientale și declarații ale unui colaborator, modul în care s-ar fi cerut bani pentru urgentarea formalităților vamale în Portul Constanța. Ancheta a început după un denunț depus la Direcția Națională Anticorupție în toamna anului 2025 și a fost […] Articolul Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie” apare prima dată în PS News.
12:00
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan, după vizita sa din Polonia: „Prestația îl califică drept prost și fricos” # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu s-a dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce a vizionat imaginile cu acesta și cu partenera sa de viață de la vizita oficială din Varșovia. Jurnalistul, susținător al actualului președinte la alegerile prezidențiale, a scris despre Nicușor Dan că este „prost” și „fricos”. Redăm integral postarea lui Cristian Tudor Popescu. „Președintele […] Articolul CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan, după vizita sa din Polonia: „Prestația îl califică drept prost și fricos” apare prima dată în PS News.
12:00
Război în Iran, ziua 7 – Trump spune că rachetele iraniene au fost în mare parte distruse # PSNews.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns la a șaptea zi. Israelul a transmis, în cea de-a șasea zi a conflictului, că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”. De cealaltă parte, Donald Trump a declarat că ar saluta lansarea unei ofensive împotriva regimului […] Articolul Război în Iran, ziua 7 – Trump spune că rachetele iraniene au fost în mare parte distruse apare prima dată în PS News.
12:00
Nicușor Dan respinge criticile din social media privind numirea șefilor marilor parchete: „Am făcut o analiză amplă” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, de la Varșovia, pentru prima oară despre consultările prealabile pe care le-a avut la Palatul Cotroceni, cu procurori, în pregătirea procedurii de numire a șefilor marilor parchete din România. Șeful statului spune că nu este de acord cu criticile din social media referitoare la propunerile ministrului Justiției, potrivit Mediafax. […] Articolul Nicușor Dan respinge criticile din social media privind numirea șefilor marilor parchete: „Am făcut o analiză amplă” apare prima dată în PS News.
12:00
Finlanda ar putea permite arme nucleare pe teritoriul său. Guvernul propune modificarea legii # PSNews.ro
Finlanda intenționează să elimine interdicția legală privind armele nucleare de pe teritoriul său. Amendamentul, justificat ca întărind descurajarea NATO împotriva Rusiei, are încă nevoie de aprobarea parlamentară. „Legislația nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”, a spus ministrul finlandez al Apărării, joi, într-o conferință de presă. Legea actuală, care datează din anii ’80, interzice importul, […] Articolul Finlanda ar putea permite arme nucleare pe teritoriul său. Guvernul propune modificarea legii apare prima dată în PS News.
12:00
Surse: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială # PSNews.ro
Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a ajuns în această dimineață în țară, potrivit surselor Gândul. Fiica fostului premier a prins o cursă FlyDubai și a aterizat pe Otopeni în jurul orei 7.00. Cu o zi în urmă, fiicei fostului premier i-ar fi fost interzisă, la Consulatul din Dubai, îmbarcarea în autocarul care urma […] Articolul Surse: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială apare prima dată în PS News.
11:20
Daciana Sârbu, mama Irinei și fosta soție a lui Victor Ponta, a făcut declarații emoționante la Antena 3 CNN. Ea a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de abuz în serviciu, după ce fiica sa a fost exclusă dintr-un plan de repatriere din Dubai. Daciana Sârbu a vorbit la Antena 3 CNN despre incidentul […] Articolul Acuzații dure împotriva Oanei Țoiu. Daciana Sârbu anunță că va depune plângere penală apare prima dată în PS News.
11:20
Donald Trump a anunțat demiterea lui Kristi Noem din funcția de secretară pentru securitate internă într-o postare pe Truth Social. Aceasta va primi altă funcție. În locul său a fost numit Markwayne Mullin. „Am plăcerea să anunț că extrem de respectata senatoare a Statelor Unite din Marele Stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni Secretarul Securității […] Articolul Schimbare majoră la vârful securității americane: Trump a demis-o pe Kristi Noem apare prima dată în PS News.
11:20
„Astfel de specimene trebuie să dispară urgent!”. Vasilescu o atacă dur pe Țoiu în scandalul blocării fiicei lui Ponta # PSNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta. Edilul susține că situația este „degradantă” și afirmă că astfel de comportamente nu ar trebui să existe în politică. Reacția vine după ce ministrul a fost acuzat că ar […] Articolul „Astfel de specimene trebuie să dispară urgent!”. Vasilescu o atacă dur pe Țoiu în scandalul blocării fiicei lui Ponta apare prima dată în PS News.
11:20
Israelul dezvăluie că eliminarea liderului iranian, Ali Khamenei, a fost planificată încă din noiembrie # PSNews.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat joi că decizia de a-l elimina pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost luată încă din luna noiembrie, în urma unor discuții la nivelul conducerii statului israelian, relatează Reuters, conform Mediafax. Potrivit oficialului, planul prevedea executarea operațiunii aproximativ șase luni mai târziu. Ali Khamenei a murit la începutul […] Articolul Israelul dezvăluie că eliminarea liderului iranian, Ali Khamenei, a fost planificată încă din noiembrie apare prima dată în PS News.
11:20
Fost ministru cere demiterea șefilor de la Consiliul Concurentei și ANPC, pe fondul scumpirilor de la pompă # PSNews.ro
Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor, lansează noi atacuri la adresa șefilor de la Consiliul Concurenței și ANPC, afirmând că, dacă aceștia nu își fac treaba, vor trebui demiși din funcție. Deputatul PSD Adrian Câciu și fost ministru de Finanțe a declarat, după scumpirile prețurilor la combustibili pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, că […] Articolul Fost ministru cere demiterea șefilor de la Consiliul Concurentei și ANPC, pe fondul scumpirilor de la pompă apare prima dată în PS News.
