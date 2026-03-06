Întorsătură de situaţie: Avocatul Poporului, Renate Weber, contestă la Curtea Constituţională reforma administraţiei publice adoptată de Bolojan

Ziarul Financiar, 6 martie 2026 16:30

Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:15
Preşedintele Nicuşor Dan spune România nu va folosi decât 10-20% din gazul din Marea Neagra: Vom consuma doar 1-2 miliarde de metri cubi, restul oferă oportunităţi Ziarul Financiar
16:15
Investiţiile la rate card în publicitatea din mediul online, OOH, radio şi presă scrisă au ajuns la peste 818 milioane de euro în 2025. Din top 10 companii cu cele mai mari investiţii în publicitatea din online, 5 sunt case de pariuri Ziarul Financiar
Investiţiile în publicitatea din mediul online, OOH (Out-of-Home), radio şi presă scrisă au atins în 2025 un volum estimat la rate-card de 818,2 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 6,5% faţă de 2024.
16:00
Analiză Universitatea Babeş-Bolyai: Plafonarea adaosului comercial poate fi o sabie cu două tăişuri. Retaileri compensează limitarea marjelor de profit impusă pe alimentele de bază prin adaosuri comerciale superioare la produsele nereglementate, transferând presiunea inflaţionistă către restul coşului alimentar Ziarul Financiar
16:00
China negociază de urgenţă cu Iranul redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru petroliere şi nave LNG, în timp ce războiul cu SUA şi Israel ameninţă să blocheze aproape o cincime din aprovizionarea globală cu energie şi împinge pieţele spre un nou şoc petrolier Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:30
Eurostat: Economia europeană a crescut în 2025 cu 1,5%, ţările membre UE cu cele mai mari rate fiind Irlanda (12,3%), Malta (4%), Cipru (3,8 %) şi Polonia (3,6%). România a avut un plus de 0.7% Ziarul Financiar
15:30
Petrolul continuă să urce spre maximele săptămânii, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea împinge barilul până la 150 de dolari Ziarul Financiar
15:00
Rusia anunţă o creştere puternică a cererii pentru energia sa şi promite să rămână un furnizor „de încredere” pentru marile economii ale lumii Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:45
Europa, avertizată să nu-şi repete „greşelile istorice”: Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie spune că întoarcerea la gazul rusesc ar fi o decizie economic şi politic dezastruoasă Ziarul Financiar
14:45
Ce se mai întâmplă pe pieţe: dobânzile României pe 10 ani cresc la 6,75%, Bursa de la Bucureşti pierde creşterea din debutul şedinţei, petrolul se scumpeşte puternic, iar investitorii aşteaptă decizia Moody’s privind România Ziarul Financiar
14:45
Ce poţi face weekendul acesta în Bucureşti: târguri, sesiuni de shopping cu produse tradiţionale româneşti şi de primăvară, filme şi muzica anilor '90-'00 Ziarul Financiar
14:15
Electrica cere aprobarea acţionarilor pentru un program de obligaţiuni de până la 1 miliard de euro în 2026–2027, prin una sau mai multe emisiuni Ziarul Financiar
13:45
Cine sunt Laurenţiu Bălaşa şi Marius Iordache, cei care au creat Bible Chat, cel mai valoros startup românesc din tehnologie, o aplicaţie pe care americanii o descarcă în masă şi care a câştigat EY Entrepreneur of the Year Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Monica Vasile, director Office Agency Cushman & Wakefield Echinox, companie de consultanţă imobiliară Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:45
Ministrul energiei din Qatar avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea dărâma economiile lumii. Toţi exportatorii de energie din Golf ar putea opri producţia în câteva zile, ceea ce va dubla preţul barilului Ziarul Financiar
12:30
Enterprise Investors investeşte 20 mil.euro într-un lanţ românesc de săli de fitness, prima achiziţie pe plan local a fondului în ultimii 10 ani Ziarul Financiar
12:15
Raiffeisen Bank este cel mai aproape să câştige lupta pentru achiziţia Garanti Bank România Ziarul Financiar
12:00
Cristina Roşca, După Afaceri Premium: Abia au trecut două luni din an şi simt de parcă e deja 2028. Pare că i s-a stricat frâna, aşa că viitorul sună nerăbdător la uşă Ziarul Financiar
11:45
11:30
Envisia, şcoală de business pentru membrii Consiliilor de Administraţie, a asistat Electroalfa în procesul de construire a boardului, în contextul listării la BVB Ziarul Financiar
11:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu: România „nu este un lider digital" dar guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. „Avem sisteme moştenite. Avem instituţii fragmentate. Decenii de procese construite în jurul comodităţii statului, nu a cetăţenilor” Ziarul Financiar
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri, la conferinţa AI & Big Data Conference - Regional AI Valley, că România „nu este un lider digital" dar că guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. Discursul a venit la câteva zile după lansarea platformei Fără Hârtie (fara-hartie.gov.ro), unde cetăţenii pot raporta blocajele birocratice pe care le întâmpină în interacţiunea cu statul - iar primele date de pe platformă arată, deloc surprinzător, că decalajul dintre promisiunile oficiale şi experienţa de la ghişeu rămâne substanţial.
11:15
Concordia: Aproape 60% dintre angajaţii din România câştigă mai puţin de 4.100 de lei net pe lună. Doar 3% dintre angajaţi au salarii de peste 14.600 de lei net pe lună. Ziarul Financiar
Aproape 60% dintre angajaţii din România câştigă salarii nete mai mici de 4.100 de lei pe lună, iar o treime dintre salariaţi se află foarte aproape de nivelul salariului minim, arată datele incluse în raportul macroeconomic anual „Radiografia unei economii sub presiunea deficitelor gemene“, realizat de Confederaţia Patronală Concordia.
11:00
Tranzacţie neaşteptată: One Athénée, care este deţinută de unul dintre cei mai mari investitori din crypto, atrage primul magazin Cartier din România, alături de Hermes. Ateneul Român revine în prim-planul industriei de lux Ziarul Financiar
11:00
Statistica publică datele detaliate privind evoluţia creşterii economice din 2025 de numai 0,7%: Comerţul a scăzut cu 0,1%, construcţiile au crescut cu 0,5%, agricultura cu 0,2%, industria nu a crescut deloc. Surpriza vine din serviciile de suport - outsourcing, minus 0,3%. Creşterea impozitelor a adus 0,1% din PIB Ziarul Financiar
11:00
Bursa deschide pe plus cu aproape 1% vineri, cu aprecieri pe Transgaz (2,3%), Digi (2%) şi Transelectrica (1,7%) Ziarul Financiar
11:00
Dinu Bumbăcea, Partener PwC România şi Cristian Cortez, Senior Manager PwC România: Centrele de servicii partajate: soluţia pe care administraţia publică din România o caută, dar fără să o numească încă Ziarul Financiar
11:00
Dragoş Damian, CEO Terapia: Nicuşor Dan, să ştii că cea mai bună adresă din Varşovia este Polna Corner, strada Ludwik Waryński numărul 3A Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:45
Economia României a crescut anul trecut cu 0,7%, dar ultimele două trimestre din 2025 au fost în scădere, în termeni reali, marcând intrarea în recesiune tehnică. Ce sectoare au susţinut creşterea PIB şi care au avut un impact negativ Ziarul Financiar
10:15
Business Internaţional. Asigurările, în contextul conflictului din Iran. Ce schimbări apar? Asigurătorii cu activitate pe zona maritimă anulează acoperirea de risc de război în Golful Persic, pe fondul perturbării transportului naval din cauza conflictului cu Iranul Ziarul Financiar
Principalii asigurători maritimi au anulat acoperirea de risc de război pentru navele care operează în Golful Persic, în contextul în care escaladarea conflictului cu Iranul a perturbat transportul maritim şi a dus la creşterea bruscă a unor costuri de transport, potrivit The Guardian.
10:15
Urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 6 martie: Marcel Murgoci de la Estinvest explică pas cu pas cum vă puteţi înscrie la exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest cu 100.000 de lei virtuali Ziarul Financiar
10:15
Câţi bugetari avea România la final de 2025: 1,278 milioane de persoane, în scădere cu 28.098 faţă de decembrie 2024; 64% lucrau în administraţia publică centrală Ziarul Financiar
10:00
Cum se face că, în era digitală a AI-ului, abilităţile umane rămân la putere? „Fundamentele rămân aceleaşi: curiozitatea, discernământul, rezilienţa şi spiritul de echipă. Aceste trăsături contează şi mai mult într-un mediu susţinut de inteligenţă artificială” Ziarul Financiar
10:00
Motorina se scumpeşte cu 9 bani pe litru, a treia scumpire consecutivă aplicată de petrolişti. Benzina stagnează Ziarul Financiar
Acum 12 ore
08:15
ZF IT Generation. Savian Boroancă şi Laurenţiu Ciobanu, fondatori ai start-up-ului de cloud AZIN: Europa începe să construiască infrastructură critică şi asta a deschis o oportunitate pentru noi Ziarul Financiar
Doi antreprenori din România au construit un in­stru­ment care automatizează unul dintre cele mai costisi­toare şi mai complexe pro­cese din industria software - drumul pe care îl parcurge o aplicaţie de la momentul în care dezvol­tatorul termină de scris codul până când aceasta ajunge la utilizator. Proiectul lor, AZIN, s-a născut din frustrarea unei facturi lunare de 20.000 de euro la un start-up anterior şi a fost validat de unul dintre cele mai active fonduri de investiţii în proiecte early-stage din lume, Antler, care i-a finanţat şi i-a acceptat în programul de la Berlin.
06:30
Cum se poate relansa economia României? Investiţiile locale şi străine sunt cheia dezvoltării ţării şi a trecerii de la un model bazat pe consum la unul bazat pe investiţii. Incertitudinea actuală poate deveni un moment de „reset“ Ziarul Financiar
Încrederea în economia României este unul dintre cei mai importanţi factori care atrag investiţiile străine în ţară, însă ţara are şi alte atuuri, precum creşterea economică, competitivitatea şi locaţia strategică în interiorul Uniunii Europene.
Acum 24 ore
01:00
Preşedintele Trump a demis-o pe Kristi Noem, controversata secretară pentru securitate internă, pe fondul reacţiilor publice negative generate de campania de deportări în masă şi al acuzaţiilor că ar fi folosit în mod abuziv fonduri publice Ziarul Financiar
01:00
Preţul petrolului din SUA atinge cel mai ridicat nivel din 2024, pe fondul perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu Ziarul Financiar
01:00
00:30
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe pe viitorii campioni. Petra Petrişor, 10 ani, schi: Sportul m-a învăţat să nu renunţ uşor şi să am mai multă forţă mentală, chiar şi atunci când este greu Ziarul Financiar
00:30
Business sportiv. Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour Ziarul Financiar
Grand Chess Tour (GCT), unul dintre cele mai importante circuite internaţionale de şah, care reuneşte cei mai buni jucători ai lumii, a anunţat jucătorii selectaţi care vor beneficia de wild card şi vor juca în primele trei etape ale ediţiei 2026. Marele maestru Bogdan Deac va juca la Bucureşti şi la Zagreb. Şahiştii vor concura pentru un fond total de premiere de 2 milioane de dolari.
00:30
Business sportiv. Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, se extinde la Cluj şi va organiza prima competiţie de şosea cu elite mondiale organizată pe străzile oraşului Ziarul Financiar
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, fiind singura competiţie de alergare pe şosea din sud-estul Europei cu acreditare World Athletics Elite Label, se extinde şi vrea să aducă pe străzile din Cluj-Napoca mii de alergători, în curse dedicate elitelor, amatorilor şi copiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 27-28 iunie 2026.
00:30
Ce se mai întâmplă pe piaţa auto: Francezii de la Renault anunţă Dacia Striker, prima „made in Turkiye“, iar Ford Otosan vin cu cel mai avansat Ford Puma la Craiova Ziarul Financiar
Grupul Renault a anunţat ieri, 5 martie, numele primului model Dacia care se va produce în premieră în uzina Bursa din Turcia pentru piaţa europeană – un crossover familial de segment C, lung de 4,60 metri, construit pe platforma CMF-B.
00:30
Jurnal bursier, 5 martie 2026. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
00:30
Bursă. Dan Gheorghe, director de investiţii NN Pensii, cel mai mare investitor de la bursă cu active de peste 70 miliarde de lei, vine la ZF Capital Markets Summit pe 16 martie 2026 Ziarul Financiar
Dan Gheorghe, chief investment officer la NN Pensii, va fi prezent la ZF Capital Markets Summit pe 16 martie, eveniment care reuneşte principalii actori ai pieţei de capital din România. În poziţia sa, Gheorghe coordonează strategia de investiţii pentru fondurile de pensii administrate de NN şi contribuie la dezvoltarea investiţiilor atât pe piaţa locală, cât şi pe pieţele interna­ţionale.
00:30
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Un nou fond tranzacţionat la bursă. Nicolae Pastor, Globinvest: Suntem în fază avansată pentru lansarea unui ETF bazat pe indicele BET-XT; listarea ar avea loc în aproximativ două luni Ziarul Financiar
Administratorul de active Globinvest se află în etapele finale pentru lansarea unui nou ETF (exchange traded fund/fond tranzac­ţio­nat la bursă) care urmăreşte indi­cele extins BET-XT, spune CEO-ul Nicolae Pastor, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, ediţia din 5 martie.
00:30
Urmează anuarul ZF Top 1.000 cele mai mari companii din România. Agricola Internaţional, cea mai mare companie din grupul Agricola, are în plan investiţii de peste 30 mil. euro anul acesta şi a preluat o fermă de păsări Ziarul Financiar
Agricola Internaţional, cea mai mare companie din grupul Agricola, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii de pui şi a pre­pa­ratelor din carne, are pentru 2026 investiţii în derulare sau planificate de peste 30 mili­oane de euro.
00:30
Cezar Vişan, Morphosis Capital: În 2026 avem în plan una-două investiţii în România, plus una-două investiţii în alte ţări din Europa de Est. Cel mai recent exit făcut de fond a fost retailerul La Cocoş, vândut către grupul german Schwarz, proprietarul reţelelor Lidl şi Kaufland. Ziarul Financiar
Piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România este în continuare curtată de jucători locali şi internaţionali, iar fondul de investiţii Morphosis Capital are în plan una-două investiţii în România şi tot atâtea în regiune, în Europa de Est pentru anul 2026, susţine Cezar Vişan, investment associate, Morphosis Capital. El spune că planurile de dezvoltare trebuie să continuie, indiferent de cum merge economia.
00:30
Bursă. Finanţe personale. Marile companii din energie listate la bursă au cumulat în 2025 afaceri de 69 mld. lei Ziarul Financiar
Principalele com­panii din energie listate la Bursa de Valori Bucureşti au raportat pentru 2025 rezultate financiare preli­minare care arată o evoluţie neuniformă a sectorului, cu creşteri puternice la unele societăţi, dar şi scăderi semnificative ale profitului la altele
00:15
Piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România este în continuare curtată de jucători locali şi internaţionali, iar fondul de investiţii Morphosis Capital are în plan una-două investiţii în România şi tot atâtea în regiune, în Europa de Est pentru anul 2026, susţine Cezar Vişan, investment associate, Morphosis Capital. El spune că planurile de dezvoltare trebuie să continuie, indiferent de cum merge economia.
00:15
Antreprenorii schimbă forma de organizare: numărul înmatriculărilor de PFA-uri s-a dublat în prima lună din anul acesta Ziarul Financiar
Numărul persoanelor fizice auto­rizate (PFA) înregistrate în România în luna ianuarie a acestui an aproape s-a dublat faţă de aceeaşi lună din anul trecut, potrivit calculelor făcute de ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
