S-a terminat „miracolul economic” promis de Trump? Economia americană a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie. „Aceste date sunt surprinzător de slabe”
Ziarul Financiar, 6 martie 2026 18:00
S-a terminat „miracolul economic” promis de Trump? Economia americană a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie. „Aceste date sunt surprinzător de slabe”
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:45
17:30
Acum 2 ore
17:15
17:00
17:00
16:30
Acum 4 ore
16:15
16:15
Investiţiile la rate card în publicitatea din mediul online, OOH, radio şi presă scrisă au ajuns la peste 818 milioane de euro în 2025. Din top 10 companii cu cele mai mari investiţii în publicitatea din online, 5 sunt case de pariuri # Ziarul Financiar
Investiţiile în publicitatea din mediul online, OOH (Out-of-Home), radio şi presă scrisă au atins în 2025 un volum estimat la rate-card de 818,2 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 6,5% faţă de 2024.
16:00
Analiză Universitatea Babeş-Bolyai: Plafonarea adaosului comercial poate fi o sabie cu două tăişuri. Retaileri compensează limitarea marjelor de profit impusă pe alimentele de bază prin adaosuri comerciale superioare la produsele nereglementate, transferând presiunea inflaţionistă către restul coşului alimentar # Ziarul Financiar
16:00
15:30
15:30
15:00
14:45
14:45
14:45
Acum 6 ore
14:15
13:45
13:15
12:45
12:30
Acum 8 ore
12:15
12:00
11:45
Analiză RoEM-UBB FSEGA: Plafonarea adaosului comercial poate fi o sabie cu două tăişuri. Retaileri compensează limitarea marjelor de profit impusă pe alimentele de bază prin adaosuri comerciale superioare la produsele nereglementate, transferând presiunea inflaţionistă către restul coşului alimentar # Ziarul Financiar
11:30
11:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu: România „nu este un lider digital" dar guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. „Avem sisteme moştenite. Avem instituţii fragmentate. Decenii de procese construite în jurul comodităţii statului, nu a cetăţenilor” # Ziarul Financiar
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri, la conferinţa AI & Big Data Conference - Regional AI Valley, că România „nu este un lider digital" dar că guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. Discursul a venit la câteva zile după lansarea platformei Fără Hârtie (fara-hartie.gov.ro), unde cetăţenii pot raporta blocajele birocratice pe care le întâmpină în interacţiunea cu statul - iar primele date de pe platformă arată, deloc surprinzător, că decalajul dintre promisiunile oficiale şi experienţa de la ghişeu rămâne substanţial.
11:15
Concordia: Aproape 60% dintre angajaţii din România câştigă mai puţin de 4.100 de lei net pe lună. Doar 3% dintre angajaţi au salarii de peste 14.600 de lei net pe lună. # Ziarul Financiar
Aproape 60% dintre angajaţii din România câştigă salarii nete mai mici de 4.100 de lei pe lună, iar o treime dintre salariaţi se află foarte aproape de nivelul salariului minim, arată datele incluse în raportul macroeconomic anual „Radiografia unei economii sub presiunea deficitelor gemene“, realizat de Confederaţia Patronală Concordia.
11:00
11:00
Statistica publică datele detaliate privind evoluţia creşterii economice din 2025 de numai 0,7%: Comerţul a scăzut cu 0,1%, construcţiile au crescut cu 0,5%, agricultura cu 0,2%, industria nu a crescut deloc. Surpriza vine din serviciile de suport - outsourcing, minus 0,3%. Creşterea impozitelor a adus 0,1% din PIB # Ziarul Financiar
11:00
11:00
11:00
10:45
Acum 12 ore
10:15
Business Internaţional. Asigurările, în contextul conflictului din Iran. Ce schimbări apar? Asigurătorii cu activitate pe zona maritimă anulează acoperirea de risc de război în Golful Persic, pe fondul perturbării transportului naval din cauza conflictului cu Iranul # Ziarul Financiar
Principalii asigurători maritimi au anulat acoperirea de risc de război pentru navele care operează în Golful Persic, în contextul în care escaladarea conflictului cu Iranul a perturbat transportul maritim şi a dus la creşterea bruscă a unor costuri de transport, potrivit The Guardian.
10:15
10:15
10:00
10:00
08:15
ZF IT Generation. Savian Boroancă şi Laurenţiu Ciobanu, fondatori ai start-up-ului de cloud AZIN: Europa începe să construiască infrastructură critică şi asta a deschis o oportunitate pentru noi # Ziarul Financiar
Doi antreprenori din România au construit un instrument care automatizează unul dintre cele mai costisitoare şi mai complexe procese din industria software - drumul pe care îl parcurge o aplicaţie de la momentul în care dezvoltatorul termină de scris codul până când aceasta ajunge la utilizator. Proiectul lor, AZIN, s-a născut din frustrarea unei facturi lunare de 20.000 de euro la un start-up anterior şi a fost validat de unul dintre cele mai active fonduri de investiţii în proiecte early-stage din lume, Antler, care i-a finanţat şi i-a acceptat în programul de la Berlin.
06:30
Cum se poate relansa economia României? Investiţiile locale şi străine sunt cheia dezvoltării ţării şi a trecerii de la un model bazat pe consum la unul bazat pe investiţii. Incertitudinea actuală poate deveni un moment de „reset“ # Ziarul Financiar
Încrederea în economia României este unul dintre cei mai importanţi factori care atrag investiţiile străine în ţară, însă ţara are şi alte atuuri, precum creşterea economică, competitivitatea şi locaţia strategică în interiorul Uniunii Europene.
Acum 24 ore
01:00
01:00
01:00
00:30
00:30
Business sportiv. Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour # Ziarul Financiar
Grand Chess Tour (GCT), unul dintre cele mai importante circuite internaţionale de şah, care reuneşte cei mai buni jucători ai lumii, a anunţat jucătorii selectaţi care vor beneficia de wild card şi vor juca în primele trei etape ale ediţiei 2026. Marele maestru Bogdan Deac va juca la Bucureşti şi la Zagreb. Şahiştii vor concura pentru un fond total de premiere de 2 milioane de dolari.
00:30
Business sportiv. Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, se extinde la Cluj şi va organiza prima competiţie de şosea cu elite mondiale organizată pe străzile oraşului # Ziarul Financiar
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, fiind singura competiţie de alergare pe şosea din sud-estul Europei cu acreditare World Athletics Elite Label, se extinde şi vrea să aducă pe străzile din Cluj-Napoca mii de alergători, în curse dedicate elitelor, amatorilor şi copiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 27-28 iunie 2026.
00:30
Ce se mai întâmplă pe piaţa auto: Francezii de la Renault anunţă Dacia Striker, prima „made in Turkiye“, iar Ford Otosan vin cu cel mai avansat Ford Puma la Craiova # Ziarul Financiar
Grupul Renault a anunţat ieri, 5 martie, numele primului model Dacia care se va produce în premieră în uzina Bursa din Turcia pentru piaţa europeană – un crossover familial de segment C, lung de 4,60 metri, construit pe platforma CMF-B.
00:30
00:30
Bursă. Dan Gheorghe, director de investiţii NN Pensii, cel mai mare investitor de la bursă cu active de peste 70 miliarde de lei, vine la ZF Capital Markets Summit pe 16 martie 2026 # Ziarul Financiar
Dan Gheorghe, chief investment officer la NN Pensii, va fi prezent la ZF Capital Markets Summit pe 16 martie, eveniment care reuneşte principalii actori ai pieţei de capital din România. În poziţia sa, Gheorghe coordonează strategia de investiţii pentru fondurile de pensii administrate de NN şi contribuie la dezvoltarea investiţiilor atât pe piaţa locală, cât şi pe pieţele internaţionale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.