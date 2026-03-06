Cristina Roşca, După Afaceri Premium: Abia au trecut două luni din an şi simt de parcă e deja 2028. Pare că i s-a stricat frâna, aşa că viitorul sună nerăbdător la uşă

08:15

Doi antreprenori din România au construit un in­stru­ment care automatizează unul dintre cele mai costisi­toare şi mai complexe pro­cese din industria software - drumul pe care îl parcurge o aplicaţie de la momentul în care dezvol­tatorul termină de scris codul până când aceasta ajunge la utilizator. Proiectul lor, AZIN, s-a născut din frustrarea unei facturi lunare de 20.000 de euro la un start-up anterior şi a fost validat de unul dintre cele mai active fonduri de investiţii în proiecte early-stage din lume, Antler, care i-a finanţat şi i-a acceptat în programul de la Berlin.