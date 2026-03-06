Dinu Bumbăcea, Partener PwC România şi Cristian Cortez, Senior Manager PwC România: Centrele de servicii partajate: soluţia pe care administraţia publică din România o caută, dar fără să o numească încă
Ziarul Financiar, 6 martie 2026 11:00
Dinu Bumbăcea, Partener PwC România şi Cristian Cortez, Senior Manager PwC România: Centrele de servicii partajate: soluţia pe care administraţia publică din România o caută, dar fără să o numească încă
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
11:00
11:00
Statistica publică datele detaliate privind evoluţia creşterii economice din 2025 de numai 0,7%: Comerţul a scăzut cu 0,1%, construcţiile au crescut cu 0,5%, agricultura cu 0,2%, industria nu a crescut deloc. Surpriza vine din serviciile de suport - outsourcing, minus 0,3%. Creşterea impozitelor a adus 0,1% din PIB # Ziarul Financiar
11:00
11:00
11:00
Acum 30 minute
10:45
Acum o oră
10:15
Business Internaţional. Asigurările, în contextul conflictului din Iran. Ce schimbări apar? Asigurătorii cu activitate pe zona maritimă anulează acoperirea de risc de război în Golful Persic, pe fondul perturbării transportului naval din cauza conflictului cu Iranul # Ziarul Financiar
Principalii asigurători maritimi au anulat acoperirea de risc de război pentru navele care operează în Golful Persic, în contextul în care escaladarea conflictului cu Iranul a perturbat transportul maritim şi a dus la creşterea bruscă a unor costuri de transport, potrivit The Guardian.
10:15
10:15
Acum 2 ore
10:00
10:00
Acum 4 ore
08:15
ZF IT Generation. Savian Boroancă şi Laurenţiu Ciobanu, fondatori ai start-up-ului de cloud AZIN: Europa începe să construiască infrastructură critică şi asta a deschis o oportunitate pentru noi # Ziarul Financiar
Doi antreprenori din România au construit un instrument care automatizează unul dintre cele mai costisitoare şi mai complexe procese din industria software - drumul pe care îl parcurge o aplicaţie de la momentul în care dezvoltatorul termină de scris codul până când aceasta ajunge la utilizator. Proiectul lor, AZIN, s-a născut din frustrarea unei facturi lunare de 20.000 de euro la un start-up anterior şi a fost validat de unul dintre cele mai active fonduri de investiţii în proiecte early-stage din lume, Antler, care i-a finanţat şi i-a acceptat în programul de la Berlin.
Acum 6 ore
06:30
Cum se poate relansa economia României? Investiţiile locale şi străine sunt cheia dezvoltării ţării şi a trecerii de la un model bazat pe consum la unul bazat pe investiţii. Incertitudinea actuală poate deveni un moment de „reset“ # Ziarul Financiar
Încrederea în economia României este unul dintre cei mai importanţi factori care atrag investiţiile străine în ţară, însă ţara are şi alte atuuri, precum creşterea economică, competitivitatea şi locaţia strategică în interiorul Uniunii Europene.
Acum 12 ore
01:00
01:00
01:00
00:30
00:30
Business sportiv. Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour # Ziarul Financiar
Grand Chess Tour (GCT), unul dintre cele mai importante circuite internaţionale de şah, care reuneşte cei mai buni jucători ai lumii, a anunţat jucătorii selectaţi care vor beneficia de wild card şi vor juca în primele trei etape ale ediţiei 2026. Marele maestru Bogdan Deac va juca la Bucureşti şi la Zagreb. Şahiştii vor concura pentru un fond total de premiere de 2 milioane de dolari.
00:30
Business sportiv. Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, se extinde la Cluj şi va organiza prima competiţie de şosea cu elite mondiale organizată pe străzile oraşului # Ziarul Financiar
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, fiind singura competiţie de alergare pe şosea din sud-estul Europei cu acreditare World Athletics Elite Label, se extinde şi vrea să aducă pe străzile din Cluj-Napoca mii de alergători, în curse dedicate elitelor, amatorilor şi copiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 27-28 iunie 2026.
00:30
Ce se mai întâmplă pe piaţa auto: Francezii de la Renault anunţă Dacia Striker, prima „made in Turkiye“, iar Ford Otosan vin cu cel mai avansat Ford Puma la Craiova # Ziarul Financiar
Grupul Renault a anunţat ieri, 5 martie, numele primului model Dacia care se va produce în premieră în uzina Bursa din Turcia pentru piaţa europeană – un crossover familial de segment C, lung de 4,60 metri, construit pe platforma CMF-B.
00:30
00:30
Bursă. Dan Gheorghe, director de investiţii NN Pensii, cel mai mare investitor de la bursă cu active de peste 70 miliarde de lei, vine la ZF Capital Markets Summit pe 16 martie 2026 # Ziarul Financiar
Dan Gheorghe, chief investment officer la NN Pensii, va fi prezent la ZF Capital Markets Summit pe 16 martie, eveniment care reuneşte principalii actori ai pieţei de capital din România. În poziţia sa, Gheorghe coordonează strategia de investiţii pentru fondurile de pensii administrate de NN şi contribuie la dezvoltarea investiţiilor atât pe piaţa locală, cât şi pe pieţele internaţionale.
00:30
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Un nou fond tranzacţionat la bursă. Nicolae Pastor, Globinvest: Suntem în fază avansată pentru lansarea unui ETF bazat pe indicele BET-XT; listarea ar avea loc în aproximativ două luni # Ziarul Financiar
Administratorul de active Globinvest se află în etapele finale pentru lansarea unui nou ETF (exchange traded fund/fond tranzacţionat la bursă) care urmăreşte indicele extins BET-XT, spune CEO-ul Nicolae Pastor, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, ediţia din 5 martie.
00:30
Urmează anuarul ZF Top 1.000 cele mai mari companii din România. Agricola Internaţional, cea mai mare companie din grupul Agricola, are în plan investiţii de peste 30 mil. euro anul acesta şi a preluat o fermă de păsări # Ziarul Financiar
Agricola Internaţional, cea mai mare companie din grupul Agricola, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii de pui şi a preparatelor din carne, are pentru 2026 investiţii în derulare sau planificate de peste 30 milioane de euro.
00:30
Cezar Vişan, Morphosis Capital: În 2026 avem în plan una-două investiţii în România, plus una-două investiţii în alte ţări din Europa de Est. Cel mai recent exit făcut de fond a fost retailerul La Cocoş, vândut către grupul german Schwarz, proprietarul reţelelor Lidl şi Kaufland. # Ziarul Financiar
Piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România este în continuare curtată de jucători locali şi internaţionali, iar fondul de investiţii Morphosis Capital are în plan una-două investiţii în România şi tot atâtea în regiune, în Europa de Est pentru anul 2026, susţine Cezar Vişan, investment associate, Morphosis Capital. El spune că planurile de dezvoltare trebuie să continuie, indiferent de cum merge economia.
00:30
Bursă. Finanţe personale. Marile companii din energie listate la bursă au cumulat în 2025 afaceri de 69 mld. lei # Ziarul Financiar
Principalele companii din energie listate la Bursa de Valori Bucureşti au raportat pentru 2025 rezultate financiare preliminare care arată o evoluţie neuniformă a sectorului, cu creşteri puternice la unele societăţi, dar şi scăderi semnificative ale profitului la altele
00:15
Conferinţa ZF & NNDKP Dialoguri despre România. Cezar Vişan, Morphosis Capital: În 2026 avem în plan una-două investiţii în România, plus una-două investiţii în alte ţări din Europa de Est # Ziarul Financiar
Piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România este în continuare curtată de jucători locali şi internaţionali, iar fondul de investiţii Morphosis Capital are în plan una-două investiţii în România şi tot atâtea în regiune, în Europa de Est pentru anul 2026, susţine Cezar Vişan, investment associate, Morphosis Capital. El spune că planurile de dezvoltare trebuie să continuie, indiferent de cum merge economia.
00:15
Antreprenorii schimbă forma de organizare: numărul înmatriculărilor de PFA-uri s-a dublat în prima lună din anul acesta # Ziarul Financiar
Numărul persoanelor fizice autorizate (PFA) înregistrate în România în luna ianuarie a acestui an aproape s-a dublat faţă de aceeaşi lună din anul trecut, potrivit calculelor făcute de ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
00:15
ZF Live. Valentin Budeş, Sphera Franchise Group: Avem în plan să deschidem 20 de restaurante anul acesta. Lucrăm la deschiderea primei locaţii Hard Rock Cafe, sperăm la finalul anului să o deschidem # Ziarul Financiar
Valentin Budeş, CFO al Sphera Franchise Group, operatorul în sistem de franciză al restaurantelor KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, cu 110 unităţi în România şi 179 de unităţi în total în Italia, România şi Republica Moldova, spune că Pizza Hut este brandul din portofoliul companiei care este într-un proces de transformare şi că este singurul brand care nu contribuie la profitabilitatea grupului.
00:15
ZF Private Health. Medicul Daniela Ionescu, fondatoarea unei reţele de patru clinici ORL, cu afaceri de 3 mil. euro anul trecut: Nişarea este foarte importantă pentru a aborda foarte bine o anumită zonă de specialitate. În trei ani şi jumătate a deschis două clinici în Capitală şi câte una în Constanţa şi Braşov. # Ziarul Financiar
Medicul Daniela Ionescu, fondatoarea a patru clinici ORL, cu afaceri de 3 milioane de euro anul trecut, vizează extinderea în noi oraşe şi pentru început va tatona piaţa din Craiova, dar se uită şi la Timişoara.
00:15
Cum a fost 2025 pentru consum? Anul se împarte în două jumătăţi distincte. Primele şase luni au fost caracterizate de creşteri, dar în al doilea semestru cifrele spun o altă poveste # Ziarul Financiar
Apetitul de consum s-a prăbuşit după majorările de TVA şi de taxe din august, pe măsură ce preţurile au luat-o în sus mai accelerat. Astfel, pentru prima dată în ultimele opt trimestre, în perioada octombrie-decembrie 2025, vânzările au scăzut în volum (cu 0,4%) versus aceleaşi trei luni din anul anterior.
00:15
Ce plăteşti de fapt când cumperi un litru de carburant. Cât ia statul şi cât rămâne la petrolist # Ziarul Financiar
Cele mai mari sume dintr-un litru de carburant se duc direct în conturile statului român prin accize şi TVA. O treime înseamnă de fapt cotaţia internaţională, iar ce rămâne este marja petrolistului din care trebuie să acopere costurile de distribuţie sau rafinare.
00:15
Finanţe personale. Marile companii din energie listate la bursă au cumulat în 2025 afaceri de 69 mld. lei # Ziarul Financiar
Principalele companii din energie listate la Bursa de Valori Bucureşti au raportat pentru 2025 rezultate financiare preliminare care arată o evoluţie neuniformă a sectorului, cu creşteri puternice la unele societăţi, dar şi scăderi semnificative ale profitului la altele
00:15
Antreprenori locali. Grupul Agricola investeşte peste 30 mil. euro anul acesta în dezvoltare # Ziarul Financiar
Agricola International, cea mai mare companie din grupul Agricola, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii de pui şi a preparatelor din carne, are pentru 2026 investiţii în derulare sau planificate de peste 30 milioane de euro.
00:15
Sphera Franchise Group ar putea deschide primul restaurant Hard Rock Cafe al reţelei la finalul anului # Ziarul Financiar
Valentin Budeş, CFO al Sphera Franchise Group, operatorul în sistem de franciză al restaurantelor KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, cu 110 unităţi în România şi 179 de unităţi în total în Italia, România şi Republica Moldova, spune că grupul are în plan deschiderea a 20 de restaurante în 2026.
00:15
Cristian Pavel, CEO, Alfa Software: Avem un buget de investiţii de 400.000 de euro pentru software şi AI anul acesta. În 2025 am investit 100.000 de euro într-un asistent AI integrat în soluţia noastră ERP # Ziarul Financiar
Compania locală Alfa Software, specializată în dezvoltarea de sisteme informatice de business, şi-a bugetat pentru acest an investiţii în valoare de 400.000 de euro direcţionate exclusiv către dezvoltare software şi inteligenţă artificială, vizând o creştere de aproximativ 5-10% a cifrei de afaceri.
00:15
Conferinţa PwC CEO Survey 2026. Cum se poate relansa economia României? Investiţiile locale şi străine sunt cheia dezvoltării ţării şi a trecerii de la un model bazat pe consum la unul bazat pe investiţii. Incertitudinea actuală poate deveni un moment de „reset“ # Ziarul Financiar
Încrederea în economia României este unul dintre cei mai importanţi factori care atrag investiţiile străine în ţară, însă ţara are şi alte atuuri, precum creşterea economică, competitivitatea şi locaţia strategică în interiorul Uniunii Europene.
00:15
De la un capăt la altul al Europei, benzinarii sunt acuzaţi că profită de războiul din Orientul Mijlociu pentru a creşte preţurile carburanţilor. Cine este de vină, cine profită cu adevărat şi cine poate opri scumpirile, care pot avea efecte în lanţ? Statul poate reduce TVA. Dependenţa UE de importurile de petrol este de peste 90% # Ziarul Financiar
Creşterea peste noapte a preţurilor carburanţilor în Europa în contextul izbucnirii unui nou război în Orientul Mijlociu a stârnit furia şoferilor şi acuzaţii că furnizorii de benzină şi motorină şi operatorii de benzinării încearcă să profite de situaţie pentru a-şi umfla profiturile.
00:15
Business sportiv. Braşovul pregăteşte Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2027 cu un buget estimat la circa 20 mil. euro, bani care vor merge în organizare şi în dezvoltarea infrastructurii sportive. Autorităţile se uită deja spre o candidatură pentru Jocurile Olimpice pentru Tineret # Ziarul Financiar
A mai rămas un an până când Braşovul va găzdui Festivalul Olimpic al Tineretului, care va avea loc în luna februarie a anului viitor, însă infrastructura locală sportivă are nevoie de noi investiţii pentru a se putea ridica la standardele cerute de eveniment.
00:15
#ZFPowerSummitDebates. „Ajungem la aceeaşi întrebare: cine a fost primul, oul sau găina? Nu trebuie să aşteptăm consumatorul pentru a ne apuca de construcţia de capacităţi de energie, ci le punem mai întâi la punct şi apoi vor veni şi consumatorii.“ Cum arată acum strategiile celor care deţin cele mai mari portofolii verzi din România? # Ziarul Financiar
Cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit, cel mai mare eveniment conceput de ZF pentru sectorul energetic, a avut loc în perioada 23-25 februarie în Bucureşti şi a avut peste 80 de speakeri, lideri în domeniile lor. Investiţiile în producţia de energie trebuie să continue deşi sunt mulţi cei care pun sub semnul întrebării utilitatea acestora în contextul în care lipsesc semnale evidente pentru redresarea consumului de energie.
00:15
Economia creşte, dar disparităţile regionale se adâncesc. În cinci regiuni de dezvoltare din cele opt, disparitatea faţă de medie a crescut în ultimii cinci ani # Ziarul Financiar
Regiunea Bucureşti-Ilfov, cea mai bogată din cele opt regiuni de dezvoltare (238% nivel de dezvoltare faţă de media naţională de 100), şi-a continuat ritmul de creştere în ultimii cinci ani.
00:15
Există riscul unei inflaţii mai mari şi al unei relaxări monetare mai reduse, din cauza conflictului din Iran. Durata şi intensitatea conflictului sunt importante. Un preţ al petrolului apropiat de 80 de dolari/baril pe o perioadă lungă adaugă între 0,2-0,5 pp la inflaţia anuală, funcţie de ţară. Erste nu modifică prognoza de inflaţie medie, încă # Ziarul Financiar
Din cauza conflictului din Iran există riscul unei inflaţii mai mari şi al unei relaxări monetare mai reduse, atenţionează analiştii grupului austriac Erste, care controlează în România BCR, a doua cea mai mare bancă. Preţul petrolului la 80 de dolari pe baril amplifică riscurile unei creşteri imediate a inflaţiei prin preţurile combustibililor. În acest moment, Erste nu modifică previziunile privind inflaţia, dar ia act de riscuri, totuşi. Ieri, preţul petrolului oscila în jurul a 80 de dolari pe baril.
00:15
Ce plăteşti de fapt când cumperi un litru de carburant? Peste 50% se duc direct la stat prin accize şi TVA, circa 32% reprezintă cotaţia internaţională şi restul rămân la petrolist pentru acoperirea costurilor de retail sau rafinare, plus marjă # Ziarul Financiar
Litrul de benzină standard a ajuns ieri la 8,22 lei pe litru, faţă de 8,13 lei pe litru cât era cu o zi înainte la staţia Petrom Intercontinental de pe Tudor Arghezi, Bucureşti, iar motorina standard costa ieri 8,52 lei pe litru, un salt de 9 bani faţă de preţul de 8,43 lei de ieri.
00:15
Ce arată datele despre vânzările de bunuri de larg consum în 2025: apetitul de consum s-a prăbuşit după majorările de TVA şi de taxe din august, pe măsură ce preţurile au luat-o în sus mai accelerat # Ziarul Financiar
Anul 2025, când vine vorba de vânzările de bunuri de larg consum, cele pe care le regăsim cel mai des în coşul de cumpărături, se împarte în două jumătăţi distincte.
00:15
Bursă. Rezultatele, divergente, cu creşteri la Transgaz şi Nuclearelectrica şi scăderi la OMV Petrom, Hidroelectrica şi Transelectrica Marile companii din energie listate la bursă au cumulat în 2025 afaceri de 69 mld. lei, plus 1%, şi profit net de 13,4 mld. lei, minus 6% # Ziarul Financiar
Principalele companii din energie listate la Bursa de Valori Bucureşti au raportat pentru 2025 rezultate financiare preliminare care arată o evoluţie neuniformă a sectorului, cu creşteri puternice la unele societăţi, dar şi scăderi semnificative ale profitului la altele. În total, cele opt companii analizate – OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica, Conpet şi Oil Terminal – au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 69 de miliarde de lei şi un profit net de circa 13,4 miliarde de lei.
00:15
Într-un mediu economic tulburat de conflicte geopolitice, ce poate pune România pe masă? „Marea Neagră poate deveni un game changer pentru economie“ # Ziarul Financiar
Executivii din România devin tot mai prudenţi în privinţa perspectivelor economice, pe fondul volatilităţii pieţei, al presiunilor asupra cererii şi al incertitudinii fiscale. Doar un sfert dintre executivii locali sunt încrezători că firmele lor vor creşte în următoarele 12 luni, cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, potrivit raportului PwC CEO Survey 2026.
5 martie 2026
23:00
Acum 24 ore
20:15
20:15
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.