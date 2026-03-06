Conflict aprins între Zelenski și Orbán: amenințări, ostatici și milioane confiscate. Liderul de la Kiev a sugerat că ar trimite soldații peste premierul Ungariei
Bihoreanul, 6 martie 2026 20:00
Un schimb de acuzații între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar Viktor Orbán a escaladat rapid în ultimele zile, depășind granițele dplomației. La mijloc se află miliarde de euro blocate, o conductă de petrol întreruptă, zeci de milioane de dolari confiscați, precum și o amenințare dură a lui Zelenski, care a dat de înțeles că ar trimite militarii pe urmele lui Orbán.
Furtul de lemne din pădurea Delani, reclamat Poliției. La control a participat și șeful Gărzii Forestiere Naționale # Bihoreanul
Inspectorii Gărzii Forestiere au finalizat controlul din pădurea Delani, de lângă Beiuș, concluzionând că s-au tăiat 7 arbori fără drept. Fapta, cu un prejudiciu de 1.800 lei, va fi reclamată Poliției. La controlul din teren a participat și inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, venit de la București pentru un alt control în Bihor.
Manelistul Dani Mocanu și fratele său își vor executa pedepsele cu închisoarea în România. Decizia autorităților din Italia este definitivă # Bihoreanul
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, vor fi aduși în România pentru a executa pedepsele cu închisoarea primite în dosarul de tentativă de omor, după ce instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea lor către autoritățile române.
Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România. Mama ei anunță că face plângere penală împotriva Oanei Țoiu, MAE spune că adolescenta nu figura în evidențele oficiale # Bihoreanul
Scandalul izbucnit în jurul repatrierii fiicei fostului premier Victor Ponta s-a amplificat, chiar dacă adolescenta a ajuns între timp în România. Mama ei, Daciana Sârbu, a reluat acuzațiile la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu, amenințând că-i va face plângere penală. În replică, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe susțin că fata nu se afla pe lista de prioritate pentru evacuare și că aeronava trimisă pentru repatriere a fost ocupată integral.
Cine sunt oamenii care fac bine în Bihor: Cei mai activi voluntari au fost premiați de Direcția de Asistență Socială Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Zeci de voluntari implicați în activități sociale în Oradea au fost premiați joi seară, la Sinagoga Sion, în cadrul Galei Voluntarilor organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea. Evenimentul a adus în prim-plan oameni care, prin activitatea lor în ONG-uri, instituții și proiecte comunitare, îi sprijină pe cei aflați în nevoie.
Doi condamnați în dosarul de trafic de droguri al „Împăratului” Uțu Rohozneanu, depuși în Penitenciarul Oradea. Alți doi sunt urmăriți # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis vineri că polițiștii Compartimentului Urmăriri au reținut un bărbat de 46 de ani și au ridicat un altul de 49 de ani de la polițiștii de frontieră, prins la intrarea în țară, cei doi fiind condamnați definitiv joi pentru trafic de droguri de mare risc, după ce au făcut parte din rețeaua condusă de interlopul arădean Uțu Rohozneanu, supranumit „Împăratul”.
Două terenuri de sport modernizate în zona Sovata: Orădenii pot juca baschet sau fotbal lângă Crișul Repede (FOTO) # Bihoreanul
Orădenii care vor să facă mișcare în aer liber au la dispoziție două terenuri de sport modernizate pe malul Crișului Repede, pe strada Sovata nr. 60. Spațiile au fost reabilitate recent de Primăria Oradea, iar lucrările au fost recepționate săptămâna trecută.
O femeie din Bihor a omorât cu bestialitate un câine, sub ochii vecinilor! Judecătorii n-au băgat-o după gratii, ci au trimis-o în arest la domiciliu (VIDEO) # Bihoreanul
Scene incredibil de violente surprinse joi seară în satul bihorean Bratca. O femeie de 47 de ani a dat dovadă de agresivitate fără margini, lovind cu o țeavă metalică un câine care i-a intrat în curte, până când a omorât animalul. Apoi, i-a pus cadavrul într-un sac și l-a abandonat la marginea satului. Vecinii au încercat să o oprească pe femeie, dar n-au avut succes, așa că s-au rezumat să filmeze scenele violente și să o reclame Poliției. Agresoarea a fost reținută și propusă judecătorilor pentru arestare preventivă, însă aceștia au decis să o trimită în arest la domiciliu.
Restructurare la Romsilva: din 41 de direcții județene rămân 19 regionale. Una va fi la Oradea, pentru Bihor și Arad # Bihoreanul
Guvernul a adoptat o Hotărâre de reorganizare a Romsilva prin care regia va fi restructurată de la 41 direcții silvice județene, câte sunt în prezent, la 19 direcții regionale, dintre care una, pentru județele Bihor și Arad, va avea sediul la Oradea. Inițiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, actul normativ prevede că funcțiile de conducere vor fi ocupate prin concursuri, iar directorii nu vor mai avea contracte de muncă, ci de mandat, cu obligația de a îndeplini anumite condiții de performanță, dar și de a răspunde în justiție în cazul prejudicierii instituției.
„Cipi, piticul uriaș”: Trupa Arcadia a Teatrului din Oradea pregătește o nouă premieră pentru cei mici # Bihoreanul
Trupa Arcadia a Teatrul Regina Maria pregătește o nouă premieră dedicată copiilor. Spectacolul „Cipi, piticul uriaș” va fi prezentat pentru prima dată duminică, de la ora 11:00, la Sala Arcadia.
18 medalii pentru LPS Champions Oradea la Cupa „Poarta Transilvaniei” de la Bistrița (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii de la LPS Champions Oradea au avut o evoluție foarte bună la prima ediție a Cupei „Poarta Transilvaniei”, desfășurată la Bistrița. Orădenii au obținut 18 medalii – 6 de aur, 3 de argint și 9 de bronz – și s-au clasat pe locul 4 în clasamentul general pe echipe.
Carburanții continuă să se scumpească, inclusiv în Oradea: a treia zi de creștere a prețurilor la motorină # Bihoreanul
Prețul motorinei a continuat să crească și vineri, în a treia zi de scumpiri consecutive ale combustibililor. În timp ce benzina, deocamdată, a stagnat, motorina standard a trecut de un nou prag, de 8,6 lei.
Șoferii care circulă sâmbătă în zona Stadionului Iuliu Bodola trebuie să se aștepte la restricții de trafic. Măsura va fi aplicată cu ocazia partidei dintre FC Bihor Oradea și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a 20-a a Ligii II, programată să înceapă de la ora 12.
Idee de surpriză în ajun de 8 Martie: o seară cu Berki Band și cină festivă, sâmbătă, la Noo’vo Resto Lounge # Bihoreanul
Cei care caută, chiar și pe ultima sută de metri, o idee de surpriză pentru 8 Martie sau pur și simplu un motiv de a ieși în oraș alături de prietene pot lua în calcul o seară specială dedicată femeilor, programată sâmbătă, 7 martie, la Noo’vo Resto Lounge din centrul Oradiei.
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare în Bihor: fraudă cu TVA de 3,1 milioane lei și peste 24 milioane retrași din conturile unei firme din Oradea # Bihoreanul
Două percheziții au avut loc, joi, în Bihor, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Descinderile au avut loc la domiciliul și la sediul firmei unui bărbat de 32 de ani din Hidișelu de Sus și au fost făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
Polițiștii caută o femeie care a plecat de la o locuință din Oradea și nu s-a mai întors. Ați văzut-o? # Bihoreanul
Polițiștii din Oradea caută o femeie în vârstă de 42 de ani, din comuna Buntești, care a dispărut după ce a plecat voluntar de la o locuință din municipiu și nu s-a mai întors.
Reguli pentru suporteri la meciul FC Bihor - Sepsi. Ce trebuie să știe spectatorii înainte de partida de sâmbătă # Bihoreanul
Suporterii care vor merge sâmbătă pe Stadionul „Iuliu Bodola”, la partida dintre FC Bihor Oradea și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, trebuie să respecte o serie de reguli privind accesul și comportamentul în tribune. Clubul orădean a publicat un ghid pentru spectatori, realizat în conformitate cu cerințele autorităților de ordine publică, pentru ca meciul să se desfășoare în condiții de siguranță și fără incidente.
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr. 12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr. RC J/05/1/1991 tel. 0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde opt autobuze (cinci autobuze VOLVO, un autobuz MAN A 78, un autobuz IVECO DALY, un autobuz MERCEDES BENZ CITARO) prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 18.03.2026, de la ora 10:00.
Potrivit listei publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în Bihor sunt disponibile săptămâna aceasta 934 de locuri de muncă. Dintre acestea, 263 de posturi sunt deschise pentru șoferii care transportă mărfuri.
OTL: Se modifică, pentru traseul transfrontalier Oradea – Biharkeresztes, capătul de linie # Bihoreanul
Informăm călătorii că, ȋncepând de luni, 9 martie 2026, traseul transfrontalier Oradea – Biharkeresztes va avea capătul de linie la Autogara Decebal. Staţia Auchan se desfiinţează.
Tinerii ar putea primi până la 27.000 lei, la prima angajare. Guvernul schimbă regulile pentru șomeri și angajatori # Bihoreanul
Tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă și nici nu mai urmează studii pot primi până la 27.000 lei, la prima angajare. Guvernul a introdus prima de stabilitate pentru ei, un sprijin financiar de 1.000 lei pe lună, în primul an de angajare, și 1.250 lei pe lună în al doilea an, cu condiția ca tinerii să păstreze locul de muncă.
Urzeală de Bihor: Povestea orădencei care a debutat surprinzător, cu un roman despre Bihorul medieval (FOTO) # Bihoreanul
Debut surprinzător în literatură, cu un roman despre Bihorul medieval. Pasionată, de la „Urzeala tronurilor” încoace, de literatura fantasy, antreprenoarea Ina David a scris propria poveste despre luptele și forțele medievale, cu acțiunea plasată în Oradea și în defileul Crișului Repede, romanul „Anul lupilor” fiind deja unul premiat.
Digitalizarea celor circa 30.000 de locuri de parcare de domiciliu din Oradea și introducerea lor pe o platformă online, de unde să poată fi accesate de toți riveranii, scoate la iveală scăpări ale sistemului „analog” de până acum.
Un tânăr din Ştei, elev la Școala de Poliție, prins că a mințit după ce a intrat cu BMW-ul într-un gard la Beiuș. Permisul i-a fost suspendat (VIDEO) # Bihoreanul
Incident rușinos pentru un viitor polițist din Ștei, prins cu minciuna chiar de colegii de la Poliția Rutieră Beiuș. Tânărul a spulberat cu BMW-ul gardul unei case din Beiuș, susținând apoi în formularul de constatare amiabilă că a derapat din cauza poleiului și pentru că s-ar fi aplecat după telefon. Numai că proprietarul casei a publicat pe Facebook o filmare care l-a contrazis, astfel că, în final, șoferul s-a ales cu amendă pentru conducere agresivă și cu permisul suspendat.
Lecții de dresaj gratuit pentru câinii adoptați de la „Grivei”, dar și dintr-un adăpost privat # Bihoreanul
Câinii adoptați vor putea primi și anul acesta lecții gratuite de dresaj. Programul se adresează atât patrupedelor preluate din adăpostul public „Grivei”, cât și celor de la ONG-ul „SOS Dogs”.
Polo: Meci decisiv pentru CSM Oradea în Spania. Roș-albaștrii luptă pentru calificarea în sferturile EuroCup # Bihoreanul
Cu un avantaj fragil după victoria la limită din tur, CSM Oradea joacă sâmbătă, în Spania, meciul decisiv pentru calificarea în sferturile European Aquatics EuroCup. Roș-albaștrii au nevoie de un rezultat pozitiv în bazinul celor de la CN Terrassa pentru a-și continua parcursul european în sezonul 2025-2026.
Au fost anunțate primele nume de la Festum Varadinum din Oradea: Hooligans, Dzsúdló și Mobilmánia # Bihoreanul
A 34-a ediție a Festum Varadinum îi aduce în Cetatea Oradea pe Hooligans, Dzsúdló, Mobilmánia și Vikidál Gyula. Acestea sunt prime nume anunțate, dar vor fi și alte sute de activități, sportive sau culturale, târg meșteșugăresc, concurs de gătit la ceaun, precum și alte concerte de amploare. Festivalul Majális va avea loc între 8 - 10 mai și va avea tema: „Punct comun”.
Victor Ponta acuză că Oana Țoiu i-a blocat fiica minoră în Dubai: „A dat-o jos din avion”. Răspunsul ministrului de Externe (VIDEO) # Bihoreanul
Fostul premier Victor Ponta a acuzat public ministrul de Externe, Oana Țoiu, că a intervenit personal pentru a împiedica repatrierea fiicei sale minore din Dubai, unde sute de cetățeni români sunt blocați din cauza conflictului armat din Orientul Mijlociu. Acuzele au fost lansate inițial de creatoarea de modă Dana Budeanu pe Facebook, iar ministrul a răspuns public, negând orice decizie luată din rațiuni politice.
FC Bihor se pregătește pentru duelul decisiv cu Sepsi OSK: „Așteptăm să vină cât mai mulți oameni la stadion” # Bihoreanul
FC Bihor se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Sâmbătă, de la ora 12, pe Stadionul Iuliu Bodola din Oradea, echipa lui Erik Lincar va întâlni Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-un duel decisiv pentru calificarea în play-offul Ligii 2. Cu doar un punct necesar pentru a-și asigura matematic locul în primele șase, FC Bihor își propune, totuși, victoria și așteaptă sprijinul suporterilor.
Bolojan: Prețurile gazelor naturale nu vor crește pentru consumatorii casnici până în 2027 # Bihoreanul
Prețurile gazelor naturale livrate consumatorilor casnici nu vor fi majorate până în 2027, la finalul lunii martie, a anunțat premierul Ilie Bolojan după ce Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanță de Urgență ce stabilește un mecanism de menținere a tarifelor actuale.
Acuzații de defrișări ilegale în pădurea din Delani. Garda Forestieră a mers în control (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După scandalul din pădurea din Băile Felix, o altă pădure din Bihor intră în atenția autorităților. Direcția Silvică Bihor a comandat tăieri de arbori uscați în pădurea din Delani, de lângă Beiuș, dar au apărut acuzații că, de fapt, sunt doborâți și copaci sănătoși. Garda Forestieră Bihor a mers în control, iar până acum a depistat șapte cioate de arbori tăiați fără să fi fost marcați.
Mai multe categorii de amenzi nu vor mai putea fi plătite la jumătate din valoarea minimă # Bihoreanul
Guvernul a schimbat regulile privind amenzile și, pentru șase categorii de sancțiuni, a eliminat posibilitatea ca ele să fie plătite la jumătate din valoarea minimă prevăzută de lege. Cei sancționați vor putea în continuare, în termen de 15 zile, să plătească mai puțin, adică jumătate din cuantumul amenzii.
Condamnări definitive în rețeaua de cocaină a „Împăratului interlopilor” Uțu Rohozneanu. Doi afaceriști din Oradea, printre traficanții trimiși după gratii (VIDEO) # Bihoreanul
Rețeaua de traficanți de droguri coordonată de interlopul arădean Claudiu Uțu Rohozneanu, supranumit „Împăratul”, din care făceau parte și doi afaceriști din Oradea, a primit condamnări definitive într-un dosar DIICOT privind traficul de droguri de mare risc.
Primăria Oradea deschide, în „piramidă”, un ghișeu special pentru parcări: asistență pentru crearea conturilor pe noua platformă online # Bihoreanul
Primăria Oradea anunță deschiderea unui ghișeu special unde orădenii pot primi ajutor pentru crearea conturilor pe noul portal online de parcări sau pentru alte nelămuriri legate de administrarea locurilor de parcare de domiciliu din oraș.
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991 tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 17.03. 2026, de la ora 10:00, 3 autobuze Isuzu Novociti.
Termoficare Oradea a închis anul 2025 cu un minus de 11 milioane euro, ajungând la o „gaură” de aproape 30 milioane euro # Bihoreanul
Termoficare Oradea a închis în 2025 cel de-al treilea an consecutiv pe pierdere. Cu un minus de 11 milioane euro înregistrat anul trecut, „gaura” societății de termoficare a orașului Oradea, una dintre cele mai performante din țară, a ajuns la aproape 30 milioane euro.
Fără permis la volan pe DN 1 sau cu permisul suspendat pe un drum din sat: Doi tineri din Lugașu de Jos s-au ales cu dosare penale în aceeași zi # Bihoreanul
Doi tineri din comuna Lugașu de Jos s-au ales cu dosare penale, după ce au fost depistați de polițiștii bihoreni în trafic, miercuri, în timp ce conduceau fără a avea dreptul de a se afla la volan.
Benzina și motorina continuă să se scumpească și în Oradea. Bolojan, întrebat dacă prețurile vor ajunge la 10 lei/litru: „Sper să nu se întâmple asta” # Bihoreanul
Prețurile carburanților au crescut din nou, joi, la benzinăriile din Oradea, pentru a doua zi consecutiv, după scumpirile operate miercuri în toată țara, în contextul războiului din Iran. De data aceasta, creșterea este de 9 bani pe litru.
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Digitalizarea societății SIGMALUX SRL” # Bihoreanul
SIGMALUX SRL începe implementarea proiectului „Digitalizarea societății SIGMALUX SRL”, cod SMIS 336171, derulat în perioada 23.02.2026 – 22.11.2026. Valoarea totală a proiectului este 575.247,66 lei, din care contribuția Uniunii Europene este 310.381,01 lei, iar contribuția națională 54.773,12 lei. Finanțarea este acordată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), în calitate de Autoritate de Management.
În prag de evacuare, abatele Ordinului Premonstratens dă replica Primăriei Oradea: „De trei ori am solicitat domnului primar să vină la fața locului” # Bihoreanul
Printr-un drept la replică trimis redacției BIHOREANUL, Fejes Rudolf Anzelm, abate și prepozit-prelat ad vitam al Prepoziturii Ordinului Canonic Premonstratens „Sfântul Ștefan Primul Martir” din Oradea, a ținut să răspundă ultimelor declarații făcute de primarul Florin Birta pe marginea scandalului declanșat de intenția municipalității de a evacua o parte din imobilul ocupat de Ordin, pentru a demara reabilitarea întregului ansamblu din care face parte Colegiul Național Mihai Eminescu.
O româncă a luat cea mai mare notă din istoria examenului pentru medici din Spania, dar e acuzată că... a copiat # Bihoreanul
O româncă de 41 de ani a reușit performanța istorică de a obține cea mai mare notă la examenul MIR, cel mai dificil test pentru medici din Spania, dar succesul său a fost umbrit de acuzații de fraudă.
Polițiștii, cu ochii pe șoferii din Oradea: Într-o singură zi, au împărțit zeci de amenzi pentru opriri sau staționări neregulamentare # Bihoreanul
Poliția Rutieră și Poliția Locală Oradea au colaborat pentru a prinde șoferii indisciplinați din oraș. Într-o singură zi, au depistat în trafic zeci de șoferi care au oprit mașinile neregulamentar, sancționându-i pentru aceste fapte.
O galerie digitală transformă interioarele Art Nouveau din Oradea în narațiuni vii despre arhitectură, identitate și memorie # Bihoreanul
Oradea deține una dintre cele mai dense și mai bine conservate arhitecturi Art Nouveau din Europa. Zeci de capturi 3D ale elementelor decorative și vitralii au stat la baza unui proiect cultural inedit, lansat la Oradea. „Manifest Art Nouveau: Interiors of Oradea” aduce la viață patrimoniul arhitectural Art Nouveau din interioarele istorice ale orașului, printr-o experiență digitală imersivă, accesibilă pe orice telefon.
Apeluri online pentru sprijinirea adolescentei rănite în accidentul mortal de la Aușeu. Fata de 14 ani este în stare critică # Bihoreanul
Adolescenta de 14 ani rănită grav în accidentul rutier produs marți pe DN1, la ieșirea din localitatea Aușeu, în urma căruia mama ei, hairstylista orădeancă Olga Zamfir, și-a pierdut viața, se află internată în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje prin care apropiați ai familiei sau cunoscuți îndeamnă oamenii să o ajute.
Fostul deputat UDMR Bihor Székely Ervin își lansează la Oradea cea mai recentă carte: „Final de joc – sfârșitul epocii Orbán?” # Bihoreanul
Jurist, jurnalist și fost deputat UDMR, orădeanul Székely Ervin își lansează vineri, la Casa Darvas – La Roche, cea mai recentă carte, sugestiv intitulată „Final de joc – sfârșitul epocii Orbán?”, în care, pe o bază documentară solidă realizată în ultimii doi ani, subliniază șansa Ungariei de a pune capăt unui regim iliberal, profund corupt și orientat împotriva democrației și a Europei, ascuns sub masca apărării valorilor tradiționale. Cartea analizează sistemele economic, educațional și sanitar ale țării vecine, în continuă degradare, și marile afaceri de corupție, dar și mișcările politice de la apariția pe scena politică a formațiunii TISZA, singura care a izbutit să mineze regimul Orbán.
Schimbare la secret: Primăria Oradea a renunțat la celebrul model cu cercuri albe de pe strada Republicii. Care e motivul? (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea a eliminat în secret modelul liniilor albe în formă de arc de cerc la reabilitarea pavajului din strada Republicii. Desenul, aparținând arhitectului orădean Szabó Arnold și premiat în 1975 de Academia Română pentru excelenta amenajare urbanistică, a fost promovat de primarul Florin Birta în cadrul dezbaterii publice legate de refacerea Corsoului orădean, dar a fost înlocuit acum cu linii mult mai discrete de culoare brună.
Fosta câștigătoare a concursului „Vocea României” Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cântăreața Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a emisiunii - concurs „Vocea României” de la Pro TV, va reprezenta România la concursul Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc în luna mai la Viena, după ce a câștigat Selecția Națională organizată de Televiziunea Română.
Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1, în Bihor. O șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit frontal o mașină care circula regulamentar # Bihoreanul
Polițiștii au stabilit, în urma cercetărilor la fața locului, că accidentul rutier grav produs miercuri seară pe DN1, în afara localității Urvind, s-a petrecut după ce o șoferiță a intrat pe sensul opus de mers și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar.
O autoutilitară care transporta un utilaj pe platformă a rupt firul de contact în intersecția B-dul Decebal cu str. Sfântul Apostol Andrei, în jurul orei 8:00.
