Cum a pătruns rețeaua regimului iranian pe piața imobiliară exclusivistă din Londra

Decizia autorităților italiene de a-l preda pe Dani Mocanu statului român îl aduce pe manelist tot mai aproape de executarea pedepsei de 4 ani de închisoare, stabilită definitiv de Curtea de Apel Brașov. În paralel cu procedura de extrădare, artistul caută căi juridice să scape de condamnare.