De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? MAE: „numărul de locuri alocate cetățenilor români, complet ocupat”
Adevarul.ro, 7 martie 2026 03:45
Cursa aeriană Oman - București, în care nu prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.
Acum 30 minute
03:45
Acum o oră
03:15
După școală, copiii ajung acasă cu multă energie și cu dorința de a face ceva diferit. În multe familii, telefonul sau tableta rezolvă problema în zece secunde și tocmai de aceea e primul răspuns la îndemână pentru mulți părinți.
Acum 2 ore
02:45
Persoane apropiate de fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi achiziționat proprietăți luxoase în Londra, potrivit unor informații apărute recent despre investiții imobiliare de zeci de milioane de lire sterline.
02:15
Povestea unuia dintre cei mai controversați lideri ai Rusiei. Se temea de asasinate, era un familist convins și îi plăcea alcoolul # Adevarul.ro
Părintele naționalismului conservator și teocratic rusesc, ale cărui influențe se simt, parțial, și astăzi, a fost țarul Alexandru al III-lea, un inamic al reformelor și al libertăților cetățenești. Politicile sale cu iz dictatorial au sădit germenii Revoluției Ruse din 1917.
Acum 4 ore
01:15
Scumpirea motorinei a crescut deja prețurile unor produse și servicii din România. Ce alte majorări ne așteaptă # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la motorină a adus în mai puțin de trei luni scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România, potrivit calculelor unui expert în energie, care confirmă astfel predicțiile transportatorilor din ultima perioadă.
00:45
China testează turbine eoliene plutitoare gigantice, după ce a devenit deja o superputere în energia vântului # Adevarul.ro
Energia eoliană capătă din nou avânt — de această dată la propriu. În China, un proiect de cercetare și dezvoltare desfășurat de mai multe instituții a creat o serie de prototipuri de turbine eoliene plutitoare de mari dimensiuni.
00:15
Iranul avertizează Europa: Orice țară care se alătură SUA și Israelului în război va deveni „țintă legitimă” pentru represalii # Adevarul.ro
Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat vineri că orice țară care se alătură Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul va deveni o „țintă legitimă” pentru represaliile Teheranului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului francez France24.
00:15
7 martie: Ziua când NASA a lansat sonda spațială Kepler, care a revoluționat astronomia prin descoperirea a mii de exoplanete # Adevarul.ro
Nava spațială a fost lansată la 7 martie 2009 pentru o misiune planificată de 3,5 ani. Tot pe 7 martie s-au născut compozitorul Maurice Ravel și celebrul polițist Traian Tandin.
Acum 6 ore
00:00
Termocentrala Mintia, noua „Stea de pe Mureș”, așteptată în 2026. Șantierul uriaș de 1,2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Peste 1,2 miliarde de euro au fost investite în noua termocentrală Mintia, așteptată să producă energie din 2026. În urmă cu cinci ani, vechea termocentrală pe cărbune fusese oprită, iar viitorul ei era privit cu incertitudine.
6 martie 2026
23:45
Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României și validează măsurile de echilibru bugetar. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor # Adevarul.ro
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potențialul solid de creștere economică pe termen mediu și capacitatea de reziliență a țării în fața șocurilor externe.
23:45
Putin cere armistițiu imediat în Iran, după o discuție telefonică cu președintele Masoud Pezeshkian # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un armistițiu „imediat” în Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, potrivit unui comunicat al Kremlinului.
23:30
India modifică regulile de evaluare a aurului. Ce efecte poate avea asupra cererii internaționale și implicit a României # Adevarul.ro
India, una dintre cele mai mari piețe de aur din lume, a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiții din această țară pot calcula valoarea aurului și a argintului.
23:30
Decizie fără precedent: instanța suspendă serviciile de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună # Adevarul.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis suspendarea serviciilor de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună, într-un caz fără precedent.
23:15
Piața muncii din SUA dă semne de slăbiciune. 92.000 de locuri de muncă pierdute, șomajul a urcat la 4,4% # Adevarul.ro
Numărul locurilor de muncă din economia Statelor Unite a scăzut luna trecută, o contracție neașteptată care a reaprins întrebările privind stabilitatea pieței muncii, potrivit BBC.
23:00
Președintele SUA, Donald Trump, pare să reevalueze importanța relațiilor cu aliații europeni, în contextul conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran.
23:00
Accident grav în Brăila: o persoană a murit și alta a fost rănită. Traficul pe DN21, blocat # Adevarul.ro
O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit în orașul Însurăței, din județul Brăila. În urma accidentului, traficul pe DN21 a fost oprit.
22:45
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura până la șase săptămâni # Adevarul.ro
Campania militară a Statelor Unite împotriva Iranului ar putea dura între patru și șase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
22:45
Scandal şi ameninţări la Muzeul Național „George Enescu”. O jurnalistă a dezvăluit condiţiile improprii de depozitate a obiectelor de tezaur. „M-a întrebat dacă sunt terorist” # Adevarul.ro
Scandal la Muzeul Național „George Enescu” după ce o anchetă jurnalistică a scos la iveală că manuscrisele și bunurile de patrimoniu ale compozitorului au fost depozitate timp de peste patru ani în condiții improprii. Autoarea dezvăluirilor spune că a fost ameninţată.
22:30
Campania de iarnă lansată de Russia împotriva infrastructurii energetice din Ukraine ar fi trebuit, potrivit planurilor Moscovei, să paralizeze economia ucraineană, să distrugă rețeaua electrică și să pună presiune pe populație pentru a cere încetarea războiului.
22:30
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu pare să aibă hotărârea lui Ilie Bolojan în asumarea funcției. Ca și Bolojan în coaliția de guvernare, Ciucu trebuie să negocieze cu consilierii fiecare proiect.
22:15
127 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns pe aeroportul Otopeni. Oana Țoiu: „Numărul celor repatriați a depășit 1.000 de persoane” # Adevarul.ro
Un nou zbor de evacuare cu cetățeni români din Orientul Mijlociu a ajuns pe Aeroportul Otopeni. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că 127 de români au fost repatriați din Muscat, prin primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă.
Acum 8 ore
21:45
Accident grav pe A7: coliziune între patru maşini şi o autocisternă cu combustibil. Patru persoane rănite şi trafic blocat # Adevarul.ro
Un accident rutier grav pe Autostrada A7, în județul Buzău, vineri seară, în care au fost implicate o cisternă și patru autoturisme. Patru persoane au fost rănite, iar traficul pe sensul către Adjud a fost blocat.
21:45
Horoscop sâmbătă, 7 martie. Ce zodie trebuie să evite să iasă noaptea din casă, pentru a evita pericolele # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 7 martie, Taurii trebuie să evite să meargă pe stradă după căderea întunericului, pentru a preveni unele situații neplăcute.
21:30
Donald Trump a anunţat care va fi viitoarea sa „ţintă” după Iran: „Va cădea foarte curând/ Vom vedea ce iese” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat vineri, 6 martie, într-un interviu, care este următoarea ţară unde ar putea interveni SUA, după încheierea campaniei „de succes” împotriva Teheranului.
21:30
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore doi funcționari vamali din Portul Constanța, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție legate de vămuirea containerelor.
21:30
Marile oportunități ale României în Iran, dacă se schimbă regimul. Expert: „Am fost comparați de ei cu Japonia și Coreea de Sud” # Adevarul.ro
Expert în relații internaționale și avocat specializat în drept internațional, Ioana Mateș a reprezentat sute de companii românești în Iran, înaintea sancțiunilor. Într-un interviu pentru „Adevărul”, ea explică ce oportunități de afaceri ar avea România în Iran, după ce sancțiunile vor fi ridicate.
21:15
O doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a sesizat poliția, după ce a fost amenințată cu moartea de un bărbat, care pretindea că este fratele unei paciente decedate pe secția de pneumologie, potrivit unor surse Adevărul.
21:15
Fabregas dă vina pe Chivu pentru „cel mai prost meci al anului". „Chiar și cea mai slabă echipă dă câteva șuturi pe poartă” # Adevarul.ro
Cei doi au fost antrenorii cu care a negociat Inter la începutul sezonului.
21:00
Zelenski, la 20 de kilometri de linia frontului. Vizita președintelui ucrainean în Donbas # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat vineri, 6 martie 2026, o vizită de lucru în regiunea Donbas, în apropierea liniei frontului, unde s-a întâlnit cu militarii ucraineni și a discutat despre apărarea orașelor din estul Ucrainei.
21:00
Un blogger rus explică blocarea Telegram: semnalul pentru criză, măsuri nepopulare și riscul unei revolte sociale # Adevarul.ro
Un cunoscut blogger rus avertizează că blocarea Telegram de autoritățile ruse este un semn că se pergătesc măsuri nepopulare, care ar putea genera tensiuni sociale, şi că Rusia se confruntă cu o criză economică profundă.
20:45
China își dezvoltă capacitățile militare mai rapid decât sugerează cifrele oficiale. Investiții în tehnologie și inteligență artificială # Adevarul.ro
Cheltuielile oficiale pentru apărare ale Chinei par, la prima vedere, mult mai mici decât cele ale Statelor Unite.
20:45
Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia. Motivul pentru care a renunțat la echipă, după 44 de ani # Adevarul.ro
Înainte să antreneze, a jucat la aceeași formație.
20:30
Timișoara vrea să facă zone speciale pentru păcănele: „Las Vegas-ul nostru va fi în partea industrială a orașului” # Adevarul.ro
Noile reglementări privind jocurile de noroc dau primăriilor puterea de a decide dacă acestea vor funcționa în orașele lor. În Timișoara, autoritățile propun scoaterea sălilor de jocuri din zonele rezidențiale și din apropierea școlilor.
20:30
Creșă închisă după îmbolnăvirea a aproape 20 de copii. Suspiciune de norovirus. Anchetă epidemiologică, în desfășurare # Adevarul.ro
O creșă din Botoșani a fost închisă vineri, după ce aproape 20 de copii au acuzat simptome digestive severe, iar mai mulți au ajuns la spital în cursul nopții. O îngrijitoare a unității a acuzat aceleași probleme.
20:15
Europa și implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu. Analist: „Există riscul ca lucrurile să escaladeze” # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu se propagă rapid pe continentul european, unde guvernele sunt tot mai preocupate de implicațiile directe ale conflictului dintre Iran și alianța SUA - Israel.
Acum 12 ore
20:00
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear # Adevarul.ro
Pe fondul temerilor tot mai mari privind o posibilă escaladare nucleară globală, planurile de urgență ale guvernului american arată cum ar putea funcționa conducerea Statelor Unite chiar și în scenariul extrem al unui război nuclear.
20:00
Modelul și actrița Annabel Schofield, născută în Țara Galilor și cunoscută pentru aparițiile sale pe coperțile Vogue și pentru rolul din serialul „Dallas”, a murit sâmbătă, 28 februarie 2026, la Los Angeles, după o luptă cu cancerul, a anunțat creatoarea de modă Catalina Guirado.
20:00
Nicușor Dan, față în față cu protestatarii la Cotroceni: „Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma./Am de o sută de ori mai multe informații decât aveți dv” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a ieșit vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta cu protestatarii nemulțumiți de posibilele numiri la conducerea marilor parchete. El spune că își va asuma deciziile pe care le va lua și că rezultatele vor putea fi evaluate în timp.
19:45
Dani Mocanu, încercări disperate de a evita închisoarea în România. Miza ultimelor demersuri: anularea condamnării înainte de executarea completă # Adevarul.ro
Decizia autorităților italiene de a-l preda pe Dani Mocanu statului român îl aduce pe manelist tot mai aproape de executarea pedepsei de 4 ani de închisoare, stabilită definitiv de Curtea de Apel Brașov. În paralel cu procedura de extrădare, artistul caută căi juridice să scape de condamnare.
19:30
Zelenski a vorbit despre relația cu soția și copiii săi: „Îi văd foarte rar. Este periculos să fim împreună” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că își vede rar soția, Olena Zelenska, și copiii, din cauza pericolelor constante generate de războiul din Ucraina.
19:15
O femeie de 47 de ani din satul Bratca, județul Bihor, a fost plasată în arest la domiciliu după ce a ucis cu o țeavă metalică un câine care intrase în curtea sa. Scenele violente au fost filmate de vecini, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.
19:15
Ciprian Ciucu vrea să elimine toate gratuităţile pentru parcări: „Pentru bucureşteni este mai ieftin să nu mai avem nimic” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri, 6 martie, că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate, argumentând că numărul maşinilor care beneficiază de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile.
19:00
Operațiunea Epic Fury. SUA ar fi scufundat portavionul iranian pentru drone Shahid Bahman Bagheri. Imagini din timpul atacului # Adevarul.ro
În cadrul operațiunii „Epic Fury”, SUA au lovit şi ar fi scufundat portavionul iranian pentru drone Shahid Bahman Bagheri.Autoritățile nu au confirmat oficial informaţia apărută în presă, dar CENTCOM a distribuit imagini din timpul atacului.
18:45
Ce a găsit un bărbat în coletul pe care îl comandase de pe Temu: „Era viu. Sunt șocat, putea fi mult mai grav” # Adevarul.ro
Un tânăr din Spresiano, provincia italiană Treviso, a trăit o experiență șocantă după a comandat un set de șah de pe platforma Temu. În interiorul coletului, bărbatul a descoperit un scorpion viu.
18:30
Două femei și-au pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit, vineri, în urma unui accident rutier produs în zona localității Lanurile, județul Brăila, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit. Cele trei persoane aflate în mașină au rămas încarcerate în urma impactului.
18:15
Explicațiile MAE în cazul fiicei lui Victor Ponta: „Nu apare în sistem și, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe continuă să ofere răspunsuri neclare în scandalul repatrierii fiicei de 17 ani lui Victor Ponta, despre care fostul premier spune că a fost dată jos autocarul pus la dispoziție pentru transportul românilor către aeroport, în Emiratele Arabe Unite.
18:15
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale # Adevarul.ro
Marina SUA pregătește operațiuni de escortare a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Oficialii americani au precizat când vor intra în vigoare aceste măsuri.
18:15
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu va exista niciun acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului până când Teheranul nu va accepta o „capitulare necondiționată”.
18:00
"Fitness pentru mintea copiilor": un milion de minute citite și lecția pe care adulții au uitat-o # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul, Andreea Nistor, specialist în educație vorbește despre "Fitness pentru mintea copiilor" campania care reunește organizații, edituri, libării, școli și personalități publice din România pentru a aduce lectura cu voce tare în rutina zilnică a părinților și copiilor.
18:00
Lovitură economică pentru Teheran: Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene # Adevarul.ro
Emiratele Arabe Unite iau în considerare înghețarea activelor iraniene deținute în statul din Golf, în valoare de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, o mișcare care ar putea întrerupe una dintre cele mai importante rampe economice ale Teheranului.
