Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța Guvernului privind concedierile din administrația publică

20:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit cercetărilor făcute de polițiștii rutieri, vinovat de producerea accidentului este un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Cotești, la volanul autoturismului Duster. În timp ce conducea pe direcția Buzău-Focșani, acesta a virat la stânga spre DJ 205B, fără să acorde prioritate autoturismui care venea din sens opus, condus de un tânăr de […] Articolul Accidentul de la Urechești: vinovat – un șofer de 65 de ani care nu a dat prioritate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.