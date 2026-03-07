Stână cuprinsă de flăcări: Pompierii au cărat apă din fântână

08:00

Un fermier s-a ales cu o surpriză din partea animalelor după ce și-a tehnologizat ferma. Vacile nu au vrut să fie mulse de roboți și s-au luat la „bătaie” cu acestea. Un fermier din Australia deține peste 400 de vaci într-un grajd deschis de 1,2 hectare. Pentru a ușura munca în fermă, acesta a decis […]