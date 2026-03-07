Jucătoare de tenis amenințată cu moartea, dacă nu pierde meciul. „Mi-au trimis poze cu familia mea și o armă. Foarte înfricoșător!”

22:15

Un nou zbor de evacuare cu cetățeni români din Orientul Mijlociu a ajuns pe Aeroportul Otopeni. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că 127 de români au fost repatriați din Muscat, prin primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă.