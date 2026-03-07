Jaqueline Cristian întoarce un meci incredibil la Indian Wells și merge în turul trei. Urmează un duel aprig cu Sabalenka
Adevarul.ro, 7 martie 2026 09:30
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells Open după o revenire spectaculoasă în fața australiencei Maya Joint.
Traficul pe DN1, blocat la Bușteni, după ce un tir care a intrat într-un parapet a blocat ambele sensuri # Adevarul.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
Dragoș Pătraru ar putea reveni cu Starea Nației la TVR1, la 8 ani după ce a fost dat afară de fosta conducere # Adevarul.ro
Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, negociază cu TVR1 revenirea pe micile ecrane. În urmă cu 8 ani el a fost dat afară de conducerea de atunci, în urma unor dezvăluiri.
Loturi întregi de pâine, retrase de pe piață după depistarea unui corp străin. Ce produse nu trebuie consumate # Adevarul.ro
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Dennis Man i-a dat pe spate pe olandezi. Românul, desemnat jucătorul lunii în Eredivisie # Adevarul.ro
Internaționalul tricolor a înscris trei goluri în luna februarie pentru PSV.
SUA vor să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, în contextul creșterii prețurilor la nivel mondial generate de situația din Iran # Adevarul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu.
Războiul cu Iran oferă încă o dovadă că, în conflictele moderne, câștigarea bătăliilor invizibile este esențială pentru succesul pe câmpul de luptă.
Cât costă Paștele la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețuri exorbitante pentru o experiență pe măsură # Adevarul.ro
Românii care vor să petreacă Paștele la munte pot alege și hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brașov.
Răzvan Burleanu, în fața ultimului mandat la șefia FRF. S-a stabilit lista finală pentru alegerile din 18 martie # Adevarul.ro
Scrutin fără emoții pentru actualul șef al fotbalului românesc.
Ce se ascunde în spatele reținerii unor angajați ai băncii de stat urainene la Budapesta # Adevarul.ro
Reținerea unor angajați ai băncii de stat ucrainene care transportau zeci de milioane de dolari și kilograme de aur în centrul Budapestei riscă să declanșeze unul dintre cele mai mari scandaluri diplomatice dintre Ucraina și Ungaria din ultimii ani.
Sorana Cîrstea, magistrală la Indian Wells. A spulberat o favorită și urcă vertiginos în clasamentul mondial # Adevarul.ro
Românca, recompensată cu un cec consistent.
Relația toxică dintre elevi și telefoane în școli, descrisă de profesori: „Am plecat plângând după discuții cu ei” # Adevarul.ro
Adicția pentru telefoane mobile a elevilor și educația precară primită acasă sunt adesea reclamate de profesori. Unii se plâng de haosul din școli, adăugând că le este tot mai dificil să își desfășoare activitatea normal.
Metoda „bulgărele de zăpadă”: strategia care te ajută să scapi de datoriile de pe cardul de cumpărături mai repede # Adevarul.ro
La trei luni de la începutul anului, presiunea datoriilor la cardurile de credit se face încă simțită. Și nu doar în România.
Viitorul banilor. Ce sunt monedele digitale și cum diferă de banii dintr-un cont bancar # Adevarul.ro
Europa a rămas în urmă în adoptarea unor noi metode de plată, dincolo de formele de bani pe care le cunoaștem deja – numerar, plăți cu cardul (bani prin cont bancar) sau criptomonede. Se așteaptă o adoptare la scară largă a monedelor digitale și dezvoltarea propriei infrastructuri financiare.
De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? MAE: „numărul de locuri alocate cetățenilor români, complet ocupat” # Adevarul.ro
Cursa aeriană Oman - București, în care nu prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.
După școală, copiii ajung acasă cu multă energie și cu dorința de a face ceva diferit. În multe familii, telefonul sau tableta rezolvă problema în zece secunde și tocmai de aceea e primul răspuns la îndemână pentru mulți părinți.
Persoane apropiate de fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi achiziționat proprietăți luxoase în Londra, potrivit unor informații apărute recent despre investiții imobiliare de zeci de milioane de lire sterline.
Povestea unuia dintre cei mai controversați lideri ai Rusiei. Se temea de asasinate, era un familist convins și îi plăcea alcoolul # Adevarul.ro
Părintele naționalismului conservator și teocratic rusesc, ale cărui influențe se simt, parțial, și astăzi, a fost țarul Alexandru al III-lea, un inamic al reformelor și al libertăților cetățenești. Politicile sale cu iz dictatorial au sădit germenii Revoluției Ruse din 1917.
Scumpirea motorinei a crescut deja prețurile unor produse și servicii din România. Ce alte majorări ne așteaptă # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la motorină a adus în mai puțin de trei luni scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România, potrivit calculelor unui expert în energie, care confirmă astfel predicțiile transportatorilor din ultima perioadă.
China testează turbine eoliene plutitoare gigantice, după ce a devenit deja o superputere în energia vântului # Adevarul.ro
Energia eoliană capătă din nou avânt — de această dată la propriu. În China, un proiect de cercetare și dezvoltare desfășurat de mai multe instituții a creat o serie de prototipuri de turbine eoliene plutitoare de mari dimensiuni.
Iranul avertizează Europa: Orice țară care se alătură SUA și Israelului în război va deveni „țintă legitimă” pentru represalii # Adevarul.ro
Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat vineri că orice țară care se alătură Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul va deveni o „țintă legitimă” pentru represaliile Teheranului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului francez France24.
7 martie: Ziua când NASA a lansat sonda spațială Kepler, care a revoluționat astronomia prin descoperirea a mii de exoplanete # Adevarul.ro
Nava spațială a fost lansată la 7 martie 2009 pentru o misiune planificată de 3,5 ani. Tot pe 7 martie s-au născut compozitorul Maurice Ravel și celebrul polițist Traian Tandin.
Termocentrala Mintia, noua „Stea de pe Mureș”, așteptată în 2026. Șantierul uriaș de 1,2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Peste 1,2 miliarde de euro au fost investite în noua termocentrală Mintia, așteptată să producă energie din 2026. În urmă cu cinci ani, vechea termocentrală pe cărbune fusese oprită, iar viitorul ei era privit cu incertitudine.
Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României și validează măsurile de echilibru bugetar. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor # Adevarul.ro
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potențialul solid de creștere economică pe termen mediu și capacitatea de reziliență a țării în fața șocurilor externe.
Putin cere armistițiu imediat în Iran, după o discuție telefonică cu președintele Masoud Pezeshkian # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un armistițiu „imediat” în Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, potrivit unui comunicat al Kremlinului.
India modifică regulile de evaluare a aurului. Ce efecte poate avea asupra cererii internaționale și implicit a României # Adevarul.ro
India, una dintre cele mai mari piețe de aur din lume, a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiții din această țară pot calcula valoarea aurului și a argintului.
Decizie fără precedent: instanța suspendă serviciile de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună # Adevarul.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis suspendarea serviciilor de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună, într-un caz fără precedent.
Piața muncii din SUA dă semne de slăbiciune. 92.000 de locuri de muncă pierdute, șomajul a urcat la 4,4% # Adevarul.ro
Numărul locurilor de muncă din economia Statelor Unite a scăzut luna trecută, o contracție neașteptată care a reaprins întrebările privind stabilitatea pieței muncii, potrivit BBC.
Președintele SUA, Donald Trump, pare să reevalueze importanța relațiilor cu aliații europeni, în contextul conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran.
Accident grav în Brăila: o persoană a murit și alta a fost rănită. Traficul pe DN21, blocat # Adevarul.ro
O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit în orașul Însurăței, din județul Brăila. În urma accidentului, traficul pe DN21 a fost oprit.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura până la șase săptămâni # Adevarul.ro
Campania militară a Statelor Unite împotriva Iranului ar putea dura între patru și șase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Scandal şi ameninţări la Muzeul Național „George Enescu”. O jurnalistă a dezvăluit condiţiile improprii de depozitate a obiectelor de tezaur. „M-a întrebat dacă sunt terorist” # Adevarul.ro
Scandal la Muzeul Național „George Enescu” după ce o anchetă jurnalistică a scos la iveală că manuscrisele și bunurile de patrimoniu ale compozitorului au fost depozitate timp de peste patru ani în condiții improprii. Autoarea dezvăluirilor spune că a fost ameninţată.
Campania de iarnă lansată de Russia împotriva infrastructurii energetice din Ukraine ar fi trebuit, potrivit planurilor Moscovei, să paralizeze economia ucraineană, să distrugă rețeaua electrică și să pună presiune pe populație pentru a cere încetarea războiului.
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu pare să aibă hotărârea lui Ilie Bolojan în asumarea funcției. Ca și Bolojan în coaliția de guvernare, Ciucu trebuie să negocieze cu consilierii fiecare proiect.
127 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns pe aeroportul Otopeni. Oana Țoiu: „Numărul celor repatriați a depășit 1.000 de persoane” # Adevarul.ro
Un nou zbor de evacuare cu cetățeni români din Orientul Mijlociu a ajuns pe Aeroportul Otopeni. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că 127 de români au fost repatriați din Muscat, prin primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă.
Accident grav pe A7: coliziune între patru maşini şi o autocisternă cu combustibil. Patru persoane rănite şi trafic blocat # Adevarul.ro
Un accident rutier grav pe Autostrada A7, în județul Buzău, vineri seară, în care au fost implicate o cisternă și patru autoturisme. Patru persoane au fost rănite, iar traficul pe sensul către Adjud a fost blocat.
Horoscop sâmbătă, 7 martie. Ce zodie trebuie să evite să iasă noaptea din casă, pentru a evita pericolele # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 7 martie, Taurii trebuie să evite să meargă pe stradă după căderea întunericului, pentru a preveni unele situații neplăcute.
Donald Trump a anunţat care va fi viitoarea sa „ţintă” după Iran: „Va cădea foarte curând/ Vom vedea ce iese” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat vineri, 6 martie, într-un interviu, care este următoarea ţară unde ar putea interveni SUA, după încheierea campaniei „de succes” împotriva Teheranului.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore doi funcționari vamali din Portul Constanța, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție legate de vămuirea containerelor.
Marile oportunități ale României în Iran, dacă se schimbă regimul. Expert: „Am fost comparați de ei cu Japonia și Coreea de Sud” # Adevarul.ro
Expert în relații internaționale și avocat specializat în drept internațional, Ioana Mateș a reprezentat sute de companii românești în Iran, înaintea sancțiunilor. Într-un interviu pentru „Adevărul”, ea explică ce oportunități de afaceri ar avea România în Iran, după ce sancțiunile vor fi ridicate.
O doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a sesizat poliția, după ce a fost amenințată cu moartea de un bărbat, care pretindea că este fratele unei paciente decedate pe secția de pneumologie, potrivit unor surse Adevărul.
Fabregas dă vina pe Chivu pentru „cel mai prost meci al anului". „Chiar și cea mai slabă echipă dă câteva șuturi pe poartă” # Adevarul.ro
Cei doi au fost antrenorii cu care a negociat Inter la începutul sezonului.
Zelenski, la 20 de kilometri de linia frontului. Vizita președintelui ucrainean în Donbas # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat vineri, 6 martie 2026, o vizită de lucru în regiunea Donbas, în apropierea liniei frontului, unde s-a întâlnit cu militarii ucraineni și a discutat despre apărarea orașelor din estul Ucrainei.
Un blogger rus explică blocarea Telegram: semnalul pentru criză, măsuri nepopulare și riscul unei revolte sociale # Adevarul.ro
Un cunoscut blogger rus avertizează că blocarea Telegram de autoritățile ruse este un semn că se pergătesc măsuri nepopulare, care ar putea genera tensiuni sociale, şi că Rusia se confruntă cu o criză economică profundă.
China își dezvoltă capacitățile militare mai rapid decât sugerează cifrele oficiale. Investiții în tehnologie și inteligență artificială # Adevarul.ro
Cheltuielile oficiale pentru apărare ale Chinei par, la prima vedere, mult mai mici decât cele ale Statelor Unite.
Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia. Motivul pentru care a renunțat la echipă, după 44 de ani # Adevarul.ro
Înainte să antreneze, a jucat la aceeași formație.
Timișoara vrea să facă zone speciale pentru păcănele: „Las Vegas-ul nostru va fi în partea industrială a orașului” # Adevarul.ro
Noile reglementări privind jocurile de noroc dau primăriilor puterea de a decide dacă acestea vor funcționa în orașele lor. În Timișoara, autoritățile propun scoaterea sălilor de jocuri din zonele rezidențiale și din apropierea școlilor.
Creșă închisă după îmbolnăvirea a aproape 20 de copii. Suspiciune de norovirus. Anchetă epidemiologică, în desfășurare # Adevarul.ro
O creșă din Botoșani a fost închisă vineri, după ce aproape 20 de copii au acuzat simptome digestive severe, iar mai mulți au ajuns la spital în cursul nopții. O îngrijitoare a unității a acuzat aceleași probleme.
Europa și implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu. Analist: „Există riscul ca lucrurile să escaladeze” # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu se propagă rapid pe continentul european, unde guvernele sunt tot mai preocupate de implicațiile directe ale conflictului dintre Iran și alianța SUA - Israel.
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear # Adevarul.ro
Pe fondul temerilor tot mai mari privind o posibilă escaladare nucleară globală, planurile de urgență ale guvernului american arată cum ar putea funcționa conducerea Statelor Unite chiar și în scenariul extrem al unui război nuclear.
