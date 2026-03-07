Cum afectează noile reguli introduse prin OUG nr. 193/2002 privind mijloacele moderne de plată procesul de înființare de firme și companiile existente. Ce amenzi sunt prevăzute
Economica.net, 7 martie 2026 13:50
Noile obligații privind acceptarea plăților prin mijloace moderne, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, generează un impact juridic semnificativ asupra mediului de afaceri, atât pentru companiile deja active, cât și pentru proiectele aflate în proces de înființare, arată Dr. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Amenzile merg până la 50.000 de lei pentru neconformarea firmelor existente și nou înființate.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
14:20
După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel – surse CNN # Economica.net
SUA dețin informații care indică faptul că China s-ar putea pregăti să ofere ajutor financiar Iranului, precum și piese de schimb și componente pentru rachete.
Acum 30 minute
14:00
Tramvaiul 5 din București revine pe șine pe un traseu nou. Linia va fi din nou operațională începând de duminică # Economica.net
Linia de tramvai 5 revine de duminică, 8 martie 2026, pe traseu, asigurând legătura între nordul Capitalei (Aeroportul Băneasa) și estul Capitalei (terminalul „Pantelimon”), anunță Asociația de Dezvoltare Itercomunitară TPBI.
Acum o oră
13:50
Cum afectează noile reguli introduse prin OUG nr. 193/2002 privind mijloacele moderne de plată procesul de înființare de firme și companiile existente. Ce amenzi sunt prevăzute # Economica.net
Noile obligații privind acceptarea plăților prin mijloace moderne, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, generează un impact juridic semnificativ asupra mediului de afaceri, atât pentru companiile deja active, cât și pentru proiectele aflate în proces de înființare, arată Dr. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Amenzile merg până la 50.000 de lei pentru neconformarea firmelor existente și nou înființate.
Acum 2 ore
13:20
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP, transmite Agerpres.
13:00
Iranul respinge cererea de capitalare formulată de SUA. „Este un vis pe care îl vor duce cu ei în mormânt” # Economica.net
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice "este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt", într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a preşedintelui iranian de la începutul războiului pe 28 februarie, relatează EFE, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
12:20
ONRC: 2.046 de firme și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026, un număr în creștere cu aproape 20% # Economica.net
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), relatează Agerpes.
12:10
Teheranul cere scuze țărilor vecine pe care le-a atacat. Președintele Pezeshkian promite că nu vor mai lovite, dacă nu vor lansate atacuri asupra Iranului de pe teritoriul lor # Economica.net
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, transmite AFP, relatează Agerpres.
12:00
ANPC a dat 1.167 de amenzi în urma controalelor realizate la nivel național în perioada 2-6 martie. Peste 1.700 de operatori economici au fost verificați # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 1.167 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 5,81 de milioane de lei, în urma unor controale desfăşurate la peste 1.700 de operatori economici din ţară, în perioada 2-6 martie 2026, relatează Agerpres.
11:50
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lucrările la tronsonul DN2 - A2 din Centura București, printre ultimele secțiuni nelărgite la patru benzi din ocolitoarea Capitalei.
11:40
Aeroportul din Dubai s-a închis temporar. Emirates anunță suspendarea tuturor curselor sale dinspre și spre oraș # Economica.net
Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunţat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operaţiunilor sale după o interceptare deasupra sa, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, transmite AFP, relatează Agerpres.
11:10
Guvernul stabilește instituțiile responsabile de gestionarea și controlul fondurilor din programul de înarmare SAFE – proiect # Economica.net
Guvernul României a pus vineri în dezbatere publică proiectul de ordonanță nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.
10:50
Dumitru Chisăliță (AEI): Carburanții devin tot mai puţin un produs de piaţă şi tot mai mult un mecanism fiscal şi administrativ. Preţul la pompă nu mai este doar piaţă, este şi politică fiscală # Economica.net
Preţul carburanţilor din România nu mai este determinat doar de evoluţia petrolului, ci şi de taxe şi accize, care au crescut constant între 2020 şi 2026, perioadă în care preţul la pompă a urcat cu peste 80%, se arată într-o analiză publicată sâmbătă de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
Acum 6 ore
10:20
Secretarul general al ONU Antonio Guterres cere oprirea imediată a atacurilor ilegale din Orientul Mijlociu # Economica.net
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a făcut apel vineri la încetarea imediată a războiului din Iran, au consemnat AFP şi DPA, transmite Agerpres.
10:00
Polonezii de la Enterprise Investors preiau un pachet minoritar din lanțul românesc de săli de fitness 18GYM # Economica.net
Enterprise Investors Fund IX anunță că va investi până la 20,4 milioane de euro în 18GYM, unul din cele mai importante lanţuri de săli de fitness din România, prin achiziţia unui pachet minoritar semnificativ. Tranzacţia este supusă avizului Consiliului Concurenței.
09:50
Războiul din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: Peste 1.000 de cetățeni aflați în regiune s-au întors în România # Economica.net
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat vineri că numărul de cetăţeni români care s-au întors în țară cu diverse alternative din Orientul Mijlociu a depăşit borna de 1.000 de persoane.
09:40
Criza din Orientul Mijlociu lovește Wizz Air: 50 de milioane de euro pierdere din profitul net # Economica.net
Compania aeriană Wizz Air estimează că suspendarea zborurilor spre destinațiile din țările din Orientul Mijlociu va avea un impact negativ de 50 de milioane de euro asupra profitului net în anul fiscal 2026, care se încheie la 31 martie.
09:10
Banca britanică Barclays a avertizat vineri că preţul petrolului Brent ar putea testa nivelul de 120 de dolari pe baril ,dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua încă câteva săptămâni, transmite Reuters, citată de News.ro.
09:00
Vel Pitar retrage loturi de pâine după depistarea unui corp străin într-un caz izolat # Economica.net
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Acum 8 ore
06:50
O veste bună: Am scăpat de „junk”. Moody’s păstrează România în categoria investment grade – Ce trebuie să facem pentru a reveni la ratingul Baa3 cu perspectivă pozitivă # Economica.net
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potențialul solid de creștere economică pe termen mediu și capacitatea de reziliență a țării în fața șocurilor externe, anunțăă un comunicat al Ministerului Finanțelor.
Acum 24 ore
22:10
România a înregistrat la miezul zilei de vineri cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie și a exportat masiv energie electrică, potrivit datelor Transelectrica.
22:00
Elveția ar putea cumpăra mai puține avioane de luptă F-35, după ce SUA a invocat costuri suplimentare pentru livrarea acestora # Economica.net
Elveţia a estimat vineri că ar putea achiziţiona doar 30 de avioane de luptă americane F-35 în loc de 36 din cauza creşterii costurilor, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:40
Hackerii au furat datele a 10 milioane de pasageri ai rețelei de transport din Londra în timpul unui atac realizat în 2024 # Economica.net
Un atac informatic care a vizat în 2024 Transport for London (TfL), operatorul reţelelor de transport din Londra, a dus la furtul datelor a zece milioane de pasageri, a dezvăluit vineri radioteleviziunea britanică BBC, preluată de AFP.
21:30
Bogdan Chirițoiu: Stocarea energiei electrice contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare și reduce dependența de importurile mai scumpe # Economica.net
România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul dintre primele state membre care utilizează CISAF (Pactul pentru o industrie curată), adoptat de CE în iunie 2025, finanţarea fiind asigurată din Fondul UE pentru modernizare, a afirmat, vineri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
21:10
Trump confirmă că după ce-și va atinge obiectivele în Iran următoare țintă va fi Cuba # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că Guvernul cubanez "va cădea foarte curând" şi a susţinut din nou că Havana este "foarte dornică" să negocieze cu Washingtonul, consemnează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:00
Rusia va redirecționa o parte din gazele naturale lichefiate destinate Europei către alte piețe, cu care are relații „constructive și pragmatice” # Economica.net
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre alte pieţe alternative, a anunţat, vineri, vicepremierul rus Alexandr Novak, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
20:40
După premiera globală a cardurilor digitale, Banca Transilvania și Mastercard lansează cardul fizic McLaren Gold # Economica.net
Banca Transilvania și Mastercard lansează cardul fizic ”Mastercard McLaren Gold”, realizat în parteneriat cu McLaren Mastercard Formula 1 Team. Cardul, disponibil în euro, are un design inspirat din universul performanței și al vitezei, caracteristic echipei din Formula 1. Timp de o lună, din ziua lansării, se derulează și o campanie specială cu premii constând în experiențe unice în universul F1.
20:30
Bogdan Ivan anunță că România va primi de la Comisia Europeană un sprijin de până la 69.000 de euro pentru fiecare MWh de stocare instalat # Economica.net
Schema de investiţii în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, iar apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul II 2026, implementarea investiţiilor fiind prevăzută până în 31 decembrie 2030, a anunţat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
20:00
Criză pe piața globală a îngrășămintelor după atacul asupra Iranului. Producătorii ruși nu vor putea să facă față unui posibil deficit mondial – surse Reuters # Economica.net
Producătorii de îngrăşăminte din Rusia, cel mai mare exportator mondial, nu vor putea să facă faţă unui potenţial deficit global legat de conflictul SUA - Iran, deoarece capacitatea lor de a majora aprovizionarea este limitată, au declarat vineri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, relatează Agerpres.
19:30
Rusia furnizează Iranului informații pentru a ținti forțele americane din Orientul Mijlociu – Washington Post # Economica.net
Rusia furnizează Iranului informaţii despre amplasarea forţelor şi echipamentelor militare americane, inclusiv nave şi avioane de luptă, în războiul în desfăşurare din Orientul Mijlociu, susţine vineri ziarul american Washington Post, citat de agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
19:20
Guvernul islandez va propune ca 29 august să fie data pentru referendumul privind reloarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană # Economica.net
Guvernul Islandei a anunţat vineri că va propune organizarea pe 29 august a unui referendum cu privire la reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, informează Reuters, AFP şi DPA, transmite Agerpres.
19:00
Bursa de la București a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a depășit 96 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis şedinţa de vineri în scădere pe majoritatea indicilor, cu un rulaj total de 96,25 de milioane de lei (18,89 de milioane de euro), transmite Agerpres.
18:50
Scope Ratings: Grecia este în mod special vulnerabilă la efectele conflictului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Grecia este în mod special vulnerabilă la efectele conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul dependenţei sale de combustibili fosili în mixul energetic, în timp ce băncile elene se confruntă cu noi dificultăţi, din cauza evoluţiilor geopolitice, se arată într-un raport al agenţiei de evaluare financiară Scope Ratings, informează publicaţia Kathimerini, transmite Agerpres.
18:30
Ciprian Ciucu: Consilierii AUR au cereri de bun simț. O să încercăm expropierea etapizată a Parcului IOR, pe parcele # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.
18:30
Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat în această iarnă, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, operatorul centralei.
18:10
Compania aeriană Wizz Air a anunțat că are autorizațiile necesare pentru a opera zboruri între Regatul Unit și Statele Unite.
18:10
Petrolul a sărit de pragul de 90 de dolari barilul. Estimările noi ajung la 150 de dolari barilul în câteva săptămâni # Economica.net
Prețul petrolului Brent a spart pragul de 90 de dolari pe baril în contextul blocării de facto a strâmtorii Ormuz. Tot mai multe state își reduc producția, pentru că nu mai au unde depozita, iar ultimele estimări din zonă indică un posibil preț de 150 de dolari în câteva săptămâni, dacă nu se reia traficul.
18:10
Uber anunță că își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în Piatra Neamț și Vaslui. Odată cu această lansare, compania operează acum în 38 de orașe din România.
17:50
Ciprian Ciucu: Planul de redresare asumat de STB este bunicel, ca început, dar trebuie îmbunătățit # Economica.net
Planul de redresare asumat de Societatea de Transport Bucureşti (STB) mai trebuie îmbunătăţit, a atras atenţia primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
17:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că nu se va încheia niciun acord cu Iranul în afară de "predarea necondiţionată", transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Companiile americane au redus în mod surprinzător numărul locurilor de muncă în februarie. Șomajul a ajuns la 4,4% # Economica.net
Economia americană a redus neaşteptat numărul locurilor de muncă în februarie, în timp ce rata şomajului a urcat la 4,4%, pe fondul grevei angajaţilor din sistemul de sănătate şi al iernii dificile, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:20
O nouă ediție de titluri de stat Fidelis a fost scoasă la vânzare începând de vineri. Dobânzile ajung până la 7,10% # Economica.net
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, începând de vineri, 6 martie, până vineri, 13 martie, iar dobânzile ajung până la 7,10%, conform unui comunicat al Ministerului de Finanţe, transmite Agerpres.
17:20
ANRE crește de 4 ori garanția financiară pentru investitorii din energie care solicită racordarea la rețea. Proiect de ordin # Economica.net
ANRE crește de la 5 la 20% din valoarea tarifului de racordare garanția solicitată investorilor în capacități noi de producție de energie electrică pe care vor să le racordeze, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică.
17:00
Plafonarea adaosului comercial, protecție pentru consumatori sau sabie cu două tăișuri? # Economica.net
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă recent de ministrul Agriculturii cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile, riscă să devină „o sabie cu două tăișuri”: poate fi utilă pe termen scurt, dar, pe termen mediu și lung, poate provoca creșteri de prețuri la bunurile nealimentare, falimente în sectorul alimentar și chiar deficite temporare la anumite tipuri de alimente, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
16:50
Mihaela Neagu, proprietarul Fabricii de Zahăr Luduș: Interesul pentru sfecla de zahăr scade de la an la an chiar dacă sprijinul cuplat este atractiv # Economica.net
Interesul fermierilor din România pentru cultivarea sfeclei de zahăr este în scădere, iar suprafețele cultivate continuă să scadă de la o campanie la alta. În 2016, fermierii cultivau aproximativ 31.000 hectare, însă în 2025 suprafața a scăzut la doar 16.000 hectare, evidențiind o reducere semnificativă a interesului pentru această cultură strategică.
16:40
Electrica va împrumuta încă un miliard de euro. Viitoare emisiune de obligațiuni verzi # Economica.net
Grupul Electrica a anunțat astăzi că va solicita aprobarea acționarilor pentru o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de un miliard de euro.
15:50
Comisia Europeană: Ameninţările lui Zelenski împotriva lui Viktor Orban sunt inacceptabile – Ce a declarat preşedintele Ucrainei # Economica.net
Comisia Europeană a descris vineri drept "inacceptabile" ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează AFP şi EFE.
15:50
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care vizează reforma administraţiei publice centrale şi locale.
15:40
O nouă eră pentru Bucureşti. Toate gratuitățile pentru parcările administrate de Primăria Capitalei eliminate – proiectul lui Ciucu # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate, motivând că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile.
15:10
Armata israeliană a confirmat vineri că forţele sale aeriene au bombardat sâmbăta trecută buncărul militar subteran al fostului lider spiritual iranian Ali Khamenei "în inima Teheranului", operaţiune la care au participat circa 50 de avioane de luptă, relatează agenţiile EFE şi DPA.
14:50
Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian # Economica.net
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund îndemnului preşedintelui american Donald Trump de a lansa o ofensivă terestră în Iran, după ce atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel asupra Iranului nu şi-au atins scopul de a înlătura regimul de la Teheran, transmit agenţiile AFP şi Xinhua.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.