Iranul anunță că a lansat valuri de drone împotriva Israelului și a bazelor SUA din Emiratele Arabe Unite

Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă recent de ministrul Agriculturii cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile, riscă să devină „o sabie cu două tăișuri”: poate fi utilă pe termen scurt, dar, pe termen mediu și lung, poate provoca creșteri de prețuri la bunurile nealimentare, falimente în sectorul alimentar și chiar deficite temporare la anumite tipuri de alimente, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.