După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel – surse CNN

Comisia Europeană a descris vineri drept "inacceptabile" ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează AFP şi EFE.