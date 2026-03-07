Premierul Bolojan anunţă noi zboruri pentru românii din Orientul Mijlociu: „Facem tot ce este posibil”
Ziarul Financiar, 7 martie 2026 20:30
Premierul Bolojan anunţă noi zboruri pentru românii din Orientul Mijlociu: „Facem tot ce este posibil”
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
20:45
Acum o oră
20:30
20:30
Acum 4 ore
19:00
18:45
Acum 12 ore
12:45
12:15
11:45
10:45
10:30
10:30
10:30
10:15
Gigantul britanic Dyson intră pe piaţa roboţilor 2-în-1, aspirare şi spălare, atacând o nişă dominată de brandurile asiatice # Ziarul Financiar
Producătorul britanic de electrocasnice Dyson a lansat săptămâna aceasta pe piaţa locală un model de aspirator robot, numit Spot+Scrub Ai, primul din gama sa conceput pentru curăţarea simultană uscată şi umedă a pardoselilor. Echipamentul este comercializat pe site-ul oficial al companiei la preţul de 6.109,99 lei, poziţionându-se pe segmentul ultra-premium. Această lansare marchează intrarea companiei într-o nişă de piaţă competitivă, dominată în ultimii ani de producătorii din Asia.
09:45
Acum 24 ore
00:45
00:15
00:15
Bistriţenii de la Tomoroga Construct reabilitează trei clădiri componente ale Castelului Karolyi din oraşul Carei pentru 24,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Compania de construcţii Tomoroga Construct din localitatea Tureac, judeţul Bistriţa-Năsăud, cotrolată de antreprenorul Bogdan Tomoroga, a câştigat un contract de 24,5 mil. lei (aproximativ 4,8 mil. euro) cu primăria oraşului Carei, judeţul Satu Mare, ce prevede reabilitarea a două imobile anexă ale castelului Karolyi, cunoscute sub denumirea de „casele slugilor“, respectiv a turnului de apă din parcul dendrologic. „Mă bucură foarte mult faptul că am reuşit să accesăm fonduri pentru reabilitarea acestor clădiri ajunse într-o stare avansată de degradare.
00:15
Compania Dumexim, controlată de antreprenorii bihoreni Simona şi Gabriel Dume, a câştigat un contract de 34,3 mil. lei pentru realizarea unor lucrări de infrastructură în judeţul Bihor # Ziarul Financiar
Compania de construcţii Dumexim, deţinută de antreprenorii Simona şi Gabriel Dume, a câştigat un contract de 34,3 mil. lei (aproximativ 6,7 mil. euro), TVA inclus, cu CJ Bihor ce presupune realizarea unor lucrări de lărgire de la două la patru benzi de circulaţie pe DN 79 (E671), între Oradea şi localitatea Nojorid.
00:15
Grupul Ferrucio din Prahova face un hotel în podgoria Boldeşti Scăieni, investiţie de 2,5 mil. euro prin Tranziţie Justă. „Dealul Mare este o destinaţie turistică“. Grupul deţine 12,5 hectare de podgorie în Boldeşti Scăieni (Prahova), unde produce vinurile Ferrucio. # Ziarul Financiar
Grupul Ferrucio din Prahova, controlat de omul de afaceri Ninel-Aurelian Alexandru, ce deţine unităţi de producţie (sticlă, polistiren şi finisare fier beton în comuna Brazi) va demara construcţia unui hotel în Boldeşti Scăieni, Prahova, cu 2,5 mil. euro, pe fonduri din Tranziţie Justă.
6 martie 2026
22:45
22:30
21:30
Ieri
19:15
18:45
18:45
18:00
17:45
17:30
17:15
17:00
17:00
16:30
16:15
16:15
Investiţiile la rate card în publicitatea din mediul online, OOH, radio şi presă scrisă au ajuns la peste 818 milioane de euro în 2025. Din top 10 companii cu cele mai mari investiţii în publicitatea din online, 5 sunt case de pariuri # Ziarul Financiar
Investiţiile în publicitatea din mediul online, OOH (Out-of-Home), radio şi presă scrisă au atins în 2025 un volum estimat la rate-card de 818,2 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 6,5% faţă de 2024.
16:00
Analiză Universitatea Babeş-Bolyai: Plafonarea adaosului comercial poate fi o sabie cu două tăişuri. Retaileri compensează limitarea marjelor de profit impusă pe alimentele de bază prin adaosuri comerciale superioare la produsele nereglementate, transferând presiunea inflaţionistă către restul coşului alimentar # Ziarul Financiar
16:00
15:30
15:30
15:00
14:45
14:45
14:45
14:15
13:45
13:15
12:45
12:30
12:15
12:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.