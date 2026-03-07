Agenţia de rating Moody’s spune că România trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală, altfel riscă retrogradarea în categoria „junk”. Riscurile politice şi continuarea războiului din Ucraina pun presiune suplimentară pe buget
Ziarul Financiar, 7 martie 2026 09:45
Bistriţenii de la Tomoroga Construct reabilitează trei clădiri componente ale Castelului Karolyi din oraşul Carei pentru 24,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Compania de construcţii Tomoroga Construct din localitatea Tureac, judeţul Bistriţa-Năsăud, cotrolată de antreprenorul Bogdan Tomoroga, a câştigat un contract de 24,5 mil. lei (aproximativ 4,8 mil. euro) cu primăria oraşului Carei, judeţul Satu Mare, ce prevede reabilitarea a două imobile anexă ale castelului Karolyi, cunoscute sub denumirea de „casele slugilor“, respectiv a turnului de apă din parcul dendrologic. „Mă bucură foarte mult faptul că am reuşit să accesăm fonduri pentru reabilitarea acestor clădiri ajunse într-o stare avansată de degradare.
Compania Dumexim, controlată de antreprenorii bihoreni Simona şi Gabriel Dume, a câştigat un contract de 34,3 mil. lei pentru realizarea unor lucrări de infrastructură în judeţul Bihor # Ziarul Financiar
Compania de construcţii Dumexim, deţinută de antreprenorii Simona şi Gabriel Dume, a câştigat un contract de 34,3 mil. lei (aproximativ 6,7 mil. euro), TVA inclus, cu CJ Bihor ce presupune realizarea unor lucrări de lărgire de la două la patru benzi de circulaţie pe DN 79 (E671), între Oradea şi localitatea Nojorid.
Grupul Ferrucio din Prahova face un hotel în podgoria Boldeşti Scăieni, investiţie de 2,5 mil. euro prin Tranziţie Justă. „Dealul Mare este o destinaţie turistică“. Grupul deţine 12,5 hectare de podgorie în Boldeşti Scăieni (Prahova), unde produce vinurile Ferrucio. # Ziarul Financiar
Grupul Ferrucio din Prahova, controlat de omul de afaceri Ninel-Aurelian Alexandru, ce deţine unităţi de producţie (sticlă, polistiren şi finisare fier beton în comuna Brazi) va demara construcţia unui hotel în Boldeşti Scăieni, Prahova, cu 2,5 mil. euro, pe fonduri din Tranziţie Justă.
Investiţiile la rate card în publicitatea din mediul online, OOH, radio şi presă scrisă au ajuns la peste 818 milioane de euro în 2025. Din top 10 companii cu cele mai mari investiţii în publicitatea din online, 5 sunt case de pariuri # Ziarul Financiar
Investiţiile în publicitatea din mediul online, OOH (Out-of-Home), radio şi presă scrisă au atins în 2025 un volum estimat la rate-card de 818,2 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 6,5% faţă de 2024.
Analiză Universitatea Babeş-Bolyai: Plafonarea adaosului comercial poate fi o sabie cu două tăişuri. Retaileri compensează limitarea marjelor de profit impusă pe alimentele de bază prin adaosuri comerciale superioare la produsele nereglementate, transferând presiunea inflaţionistă către restul coşului alimentar # Ziarul Financiar
Analiză RoEM-UBB FSEGA: Plafonarea adaosului comercial poate fi o sabie cu două tăişuri. Retaileri compensează limitarea marjelor de profit impusă pe alimentele de bază prin adaosuri comerciale superioare la produsele nereglementate, transferând presiunea inflaţionistă către restul coşului alimentar # Ziarul Financiar
Vicepremierul Oana Gheorghiu: România „nu este un lider digital" dar guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. „Avem sisteme moştenite. Avem instituţii fragmentate. Decenii de procese construite în jurul comodităţii statului, nu a cetăţenilor” # Ziarul Financiar
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri, la conferinţa AI & Big Data Conference - Regional AI Valley, că România „nu este un lider digital" dar că guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. Discursul a venit la câteva zile după lansarea platformei Fără Hârtie (fara-hartie.gov.ro), unde cetăţenii pot raporta blocajele birocratice pe care le întâmpină în interacţiunea cu statul - iar primele date de pe platformă arată, deloc surprinzător, că decalajul dintre promisiunile oficiale şi experienţa de la ghişeu rămâne substanţial.
Concordia: Aproape 60% dintre angajaţii din România câştigă mai puţin de 4.100 de lei net pe lună. Doar 3% dintre angajaţi au salarii de peste 14.600 de lei net pe lună. # Ziarul Financiar
Aproape 60% dintre angajaţii din România câştigă salarii nete mai mici de 4.100 de lei pe lună, iar o treime dintre salariaţi se află foarte aproape de nivelul salariului minim, arată datele incluse în raportul macroeconomic anual „Radiografia unei economii sub presiunea deficitelor gemene“, realizat de Confederaţia Patronală Concordia.
Statistica publică datele detaliate privind evoluţia creşterii economice din 2025 de numai 0,7%: Comerţul a scăzut cu 0,1%, construcţiile au crescut cu 0,5%, agricultura cu 0,2%, industria nu a crescut deloc. Surpriza vine din serviciile de suport - outsourcing, minus 0,3%. Creşterea impozitelor a adus 0,1% din PIB # Ziarul Financiar
Business Internaţional. Asigurările, în contextul conflictului din Iran. Ce schimbări apar? Asigurătorii cu activitate pe zona maritimă anulează acoperirea de risc de război în Golful Persic, pe fondul perturbării transportului naval din cauza conflictului cu Iranul # Ziarul Financiar
Principalii asigurători maritimi au anulat acoperirea de risc de război pentru navele care operează în Golful Persic, în contextul în care escaladarea conflictului cu Iranul a perturbat transportul maritim şi a dus la creşterea bruscă a unor costuri de transport, potrivit The Guardian.
