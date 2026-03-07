Agenţia de rating Moody’s spune că România trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală, altfel riscă retrogradarea în categoria „junk”. Riscurile politice şi continuarea războiului din Ucraina pun presiune suplimentară pe buget

11:15

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri, la conferinţa AI & Big Data Conference - Regional AI Valley, că România „nu este un lider digital" dar că guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. Discursul a venit la câteva zile după lansarea platformei Fără Hârtie (fara-hartie.gov.ro), unde cetăţenii pot raporta blocajele birocratice pe care le întâmpină în interacţiunea cu statul - iar primele date de pe platformă arată, deloc surprinzător, că decalajul dintre promisiunile oficiale şi experienţa de la ghişeu rămâne substanţial.