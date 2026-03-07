Au propus în direct două nume pentru FCSB, după demisia lui Charalambous: „Chiar știe fotbal!”
Gazeta Sporturilor, 7 martie 2026 23:20
Ulterior demisiei lui Elias Charalambous de la FCSB, foștii fotbaliști Marius Baciu și Basarab Panduru au venit cu două propuneri pentru campioana ultimelor două sezoane: primul crede că Adrian Ilie ar face treabă bună într-o poziție managerială, al doilea insistă pentru numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor. Învins de U Cluj, 1-3, cu FCSB urmând să joace pentru prima dată în play-out, Elias Charalambous a decis să demisioneze din funcția de antrenor principal. ...
Alexandru Chipciu a intrat în direct după FCSB - U Cluj și a făcut show: „Le-am lipsit mult tare! El e «tanc»” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu, jucătorul lui U Cluj accidentat, a intrat în direct la TV după ce U Cluj a învins cu 3-1 FCSB în ultima etapă a sezonului regular din Superliga. Fundașul „șepcilor roșii” a fost prezent la Arena Națională pentru a urmări meciul.După meci, fundașul celor de la U Cluj a fost pus pe glume și a abordat mai multe subiecte. ...
„Ce să zic?” » Tănase, rece în privința lui Charalambous: „Moment foarte prost” # Gazeta Sporturilor
FCSB - U Cluj 1-3. Florin Tănase (31 de ani) a reacționat după eșecul roș-albaștrilor, ultimul înainte de startul play-out-ului. Acesta a comentat demisia antrenorului Elias Charalambous (45 de ani) și a oferit un răspuns enigmatic în momentul în care a fost întrebat despre prelungirea contractului.Contractul lui cu FCSB expiră în vară: „Din vară, apoi primăvară, mai așteptăm până la vară”, a spus Tănase. ...
Nu i-a venit să creadă, după ce Charalambous a anunțat că pleacă: „Poate n-o fi adevărat și revine” # Gazeta Sporturilor
FCSB - U Cluj 1-3. Valentin Crețu (37 de ani), fundașul dreapta al roș-albaștrilor, a reacționat după ce antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) și-a prezentat demisia la finalul partidei.La aflarea veștii, fotbalistului nu i-a venit să creadă. ...
Déjà vu la FCSB: este a doua oară în ultimii 3 ani și jumătate când antrenorul principal demisionează după ce pierde contra lui U Cluj!Învins de U Cluj, 1-3 după o prestație deplorabilă, Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB. Cipriotul era A1 la FCSB de 3 ani, din martie 2023, și a livrat 4 trofee, două campionate și două supercupe. ...
Fosta antrenoare a lui CSM București a lăudat-o pe Bojana Popovic și a menționat naționala României pe lista echipelor din elita handbalului # Gazeta Sporturilor
Helle Thomsen (55 de ani), fosta antrenoare a lui CSM București și, în prezent, antrenoarea principală a naționalei feminine a Danemarcei, a lăudat naționala României și a vorbit despre colaborarea cu Bojana Popovic, actuala antrenoare a campioanei României.Într-un interviu pentru site-ul oficial al Federației Internaționale de Handbal (IHF), Helle Thomsen, antrenoarea Danemarcei, a vorbit despre cariera ei, dar și despre cum arată handbalul feminin în prezent. ...
Elias Charalambous a demisionat de la FCSB: „E nevoie de un șoc. E ultima mea zi aici!” + Nici Pintilii nu rămâne # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, și-a anunțat decizia de a demisiona după ce echipa sa a pierdut cu 3-1 în fața celor de la U Cluj, în ultima etapă din sezonul regular de Superliga. De asemenea, alături de el va pleca și secundul Mihai Pintilii. După ce FCSB a ratat obiectivul de a se califica în play-off și nici nu a avut un sezon european excelent, Elias Charalambous a decis că este nevoie de un șoc la echipă. ...
Becali a rostit un SINGUR nume de antrenor, după ce Charalambous și-a dat demisia de la FCSB: „O să vorbesc cu el” # Gazeta Sporturilor
FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a oferit prima reacție după ce antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) și-a prezentat demisia. Acesta îl va contacta în perioada următoare pe Mirel Rădoi (44 de ani) pentru acest post.Cipriotul pleacă după aproape trei ani și două campionate câștigate. ...
Elias Charalambous a demisionat de la FCSB: „E nevoie de un șoc. E ultima mea zi aici!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, și-a anunțat decizia de a demisiona după ce echipa sa a pierdut cu 3-1 în fața celor de la U Cluj, în ultima etapă din sezonul regular de Superliga. După ce FCSB a ratat obiectivul de a se califica în play-off și nici nu a avut un sezon european excelent, Elias Charalambous a decis că este nevoie de un șoc la echipă. ...
Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după FCSB - U Cluj » Tănase, chemat de urgență la galerie # Gazeta Sporturilor
FCSB - U Cluj 1-3. Campioana României termină sezonul regulat în genunchi și ia drumul play-out-ului, acolo unde o va întâlni pe Metaloglobus în prima etapă. Reporterii Gazetei Sporturilor au surprins ce s-a întâmplat pe teren, imediat după această partidă.A fost un duel controlat de „studenți”, în care MVP a fost ivorianul Issouf Macalou, cel care a marcat un gol și a oferit două pase decisive.FOTO. ...
Gigi Becali și-a încălcat promisiunea și a făcut iureș: „Salarii la jumătate! Trebuie schimbat TOTUL din temelii!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a reacționat dur după înfrângerea suferită cu U Cluj, 1-3 în ultima etapă din sezonul regular.Becali a promis din nou că este ultima zi în care discută cu presa, așa cum o făcuse și săptămâna trecută, când s-a confirmat că FCSB va juca în play-out. Dar a dorit să intre în direct pentru a-și spune oful, vorbind despre nevoie de a reconstrui echipa „din temelii”. ...
Rusia, primele medalii în 12 ani la Jocurile Paralimpice de iarnă! Ucraina, lideră în clasamentul medaliilor # Gazeta Sporturilor
Rusia a cucerit sâmbătă, 7 martie, primele medalii în 12 ani la Jocurile Paralimpice de iarnă. Varvara Voronchikhina și Aleksei Bugaev au obținut medalii de bronz la schi alpin, în proba de coborâre.Înainte de startul ediției de la Milano-Cortina, Comitetul Internațional Paralimpic (CIP) a anunțat că le va permite sportivilor din Rusia și Belarus să defileze și să concureze cu însemnele naționale, decizie care a inflamat spiritele și a provocat un val de reacție. ...
Ganea 2.0! Scene scandaloase cu internaționalul român » La 18 ani, i-a băgat mâinile în gât arbitrului! Clubul anunță măsuri severe # Gazeta Sporturilor
Imagini scandaloase în campionatul de tineret din Italia! Troy Tomsa (18 ani), internațional de juniori al României și mijlocaș la echipa Primavera a lui Sassuolo, a fost eliminat după un gest violent în meciul pierdut cu 2-5 pe terenul lui Napoli. Incidentul a avut loc în partida din etapa a 29-a a campionatului Campionato Primavera 1, disputată astăzi de la ora 12:00. ...
Pafos, formația mijlocașului român Vlad Dragomir (26 de ani), a dat de pământ cu Krasava (locul 12), scor 7-0, în etapa 25 din Cipru. Românul a fost integralist, însă n-a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.Cu un parcurs remarcabil în Liga Campionilor, la prima participare în grupa principală, Pafos a „scârțâit” în campionat, după ce l-a câștigat fără mari emoții în sezonul trecut. ...
Spectatoare de lux la meciul lui Dennis Man din Eredivisie: atleta a fost invitată în loja legendelor # Gazeta Sporturilor
Femke Bol, celebra atletă olandeză, a venit pe Philips Stadium din Eindhoven pentru a urmări PSV - AZ Alkmaar, meci din etapa #26 din Eredivisie, meci în care Dennis Man a început ca titular la gazde. Multipla campioană mondială a fost invitată în Legends Lounge.În colțul stadionului Philips se află renumitul „Legends Lounge”. Acolo, oaspeții speciali pot urmări meciurile celor de la PSV în cele mai bune condiții. ...
FCSB - U Cluj 1-2. Adrian Mutu (47 de ani) a rămas impresionat de ceea ce a realizat ivorianul Issouf Macalou (27 de ani) în prima repriză. Fotbalistul a dat două pase de gol și a ajuns la 10 astfel de realizări în acest sezon. În repriza secundă a marcat și un gol de toată frumusețea.Campioana României nu se regăsește după ratarea calificării în play-off. ...
Pista de bob pe care au concurat Mihai Tentea și George Iordache are deja pagube în valoare de 1 milion de euro! Primarul e liniștit, ecologiștii protestează # Gazeta Sporturilor
Pista de bob utilizată la Jocurile Olimpice de iarnă, care a costat 118 milioane de euro și a fost construită în 399 de zile, are mari semne de uzură și sunt deja pagube de un milion de euro. Autoritățile promit că vor restaura pista de bob, pentru care au planuri importante, în timp ce ecologiștii protestează. ...
Marko Dugandzic (31 de ani) nu mai semnează cu FK Sarajevo, formație din Bosnia. Jurnaliștii din Bulgaria susțin că fostul golgheter al Rapidului a bătut palma până la urmă cu Levski Sofia, liderul din campionat.Atacantul croat se înțelesese de principiu cu FK Sarajevo, însă mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă. Acum, pe fir a intrat Levski, formație care e aproape să întrerupă hegemonia lui Ludogorets. ...
Au vrut cifre? Iată cifre! Respins de FCSB, Macalou a făcut spectacol contra campioanei # Gazeta Sporturilor
Refuzat de Mihai Stoica la FCSB pentru că nu ar avea „cifre”, Issouf Macalou (27 de ani) a oferit două pase decisive în prima repriză a meciului cu U Cluj (1-2 la pauză). Ivorianul a ajuns astfel la 15 goluri + assisturi în acest sezon!În iarnă, Gigi Becali ar fi vrut să-l transfere pe Issouf Macalou, extrema dreapta a Universității Cluj.Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, s-a opus ideii. ...
Au analizat transferul făcut de Mihai Stoica la FCSB: „Aproape inexistent!” / „Nu e ce spuneau în pregătire” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Marius Baciu (50 de ani) și fostul mijlocaș Basarab Panduru (55), acum analiști, nu sunt dați pe spate de primele jocuri făcute de stoperul Andre Duarte (28) în tricoul FCSB-ului.Duarte este unul dintre cele trei transferuri efectuate de FCSB în această iarnă, doi dintre jucătorii pentru care a insistat Mihai Stoica, alături de Ofri Arad.De la sosirea la București, fundașul portughez a jucat de 8 ori pentru FCSB. ...
Atac devastator la adresa lui Mihăiță Pleșan după conflictul cu MM Stoica: „Impresar de calculator, un no name! Ce bărbat ești tu?” # Gazeta Sporturilor
După o dispută pe rețelele de socializare între Mihăiță Pleșan, impresar, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a intervenit și o a treia persoană în conflict: Zvonko Milojkovic. ...
Revoluție totală în fitness » Primele aparate cu AI au sosit în România. Larisa le-a testat și dă verdictul: „Schimbă tot ce știam!” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 61. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks este Larisa Boțog, antrenoare de fitness cu o experienţă de peste 7 ani, care a testat primele echipamente dotate cu inteligență artificială intrate în țară și dă verdictul: „Poți face un antrenament complet de forță în doar 30 de minute”- Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Health Talks by GSP. Invitata noastră de astăzi este Larisa Boţog. ...
Imagini terifiante în Grecia! După derby-ul Panathinaikos - Olympiacos, autocarul echipei a fost atacat # Gazeta Sporturilor
Autocarul echipei de baschet feminin a lui Olympiacos a fost atacat lângă Sala „Pavlos Giannakopoulos” de un grup de indivizi, după derby-ul cu Panathinaikos din semifinalele Ligii Greciei. Oaspetele au fost învinse cu 90-70 și apoi au avut parte de un drum de coșmar spre Pireu.Olympiacos, campioană a Greciei în 9 din ultimele 10 sezoane, are parte de o stagiune sub așteptări, terminând sezonul regulat pe poziția a 3-a, cu un bilanț de 16 victorii și 4 înfrângeri. ...
Vahid Selimovic (28 de ani) s-a despărțit de Hermannstadt în această iarnă. Fundașul central din Luxemburg a semnat cu Iberia 1999, campioana din Georgia, iar vineri a debutat pentru noua echipă.Echipa lui s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Dila Gori, scor 1-0, în etapa 2 din campionatul Georgiei. ...
La ce spune Eugen Neagoe, înainte de play-out, că Petrolul este „într-o poziție rușinoasă” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenorul Petrolului Ploiești, a analizat victoria obținută la Botoșani, 1-0, și prefațat lupta care urmează pentru menținerea în elită.Un gol venit în secunda 69 a meciului, semnat de Rafinha, a făcut ca „lupii galbeni” să se întoarcă la Ploiești cu 3 puncte. Este o recoltă importantă, care face ca echipa lui Neagoe să intre în play-out de pe locul 6 (12 per total), cu 16 puncte. ...
Felipe Massa, victorie importantă în lupta pentru titlul de Formula 1 din 2008! Acesta va primi 250.000 de lire sterline # Gazeta Sporturilor
Felipe Massa (44 de ani), vicecampionul mondial la Formula 1 din 2008, a făcut progrese semnificative în procesul pe care l-a deschis împotriva FIA, Formula One Management (FOM) și împotriva lui Bernie Ecclestone, fostul director executiv al Grupului Formula 1. Acuzații sunt obligați să îi plătească fostului pilot brazilian 250.000 de lire sterline pentru cheltuielile de judecată într-un proces legat de Marele Premiu din Singapore din 2008. ...
Adrian Mutu susține că FCSB ar trebui să se teamă de lupta de la retrogradare: „Dacă mai prinde o perioadă ca acum câteva luni...” # Gazeta Sporturilor
Înainte de startul meciului FCSB - U Cluj, ultimul pentru cele două echipe din sezonul regular, Adrian Mutu a vorbit despre ceea ce o așteaptă pe FCSB în play-out. Campioana României din sezonul trecut este sigură de play-out și va intra cu un minim de 23 de puncte. Adrian Mutu a avertizat că play-out-ul poate fi complicat pentru FCSB deoarece nu sunt obișnuiți cu acea zonă a clasamentului. ...
Panduru i-a văzut la joc și s-a convins: „Această echipă nu are cum să retrogradeze!” # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru (55 de ani) susține că Petrolul Ploiești nu va lua drumul Ligii 2 la finalul acestui sezon. Mențiunile făcute de fostul internațional au venit la finalul partidei câștigate de ploieșteni pe terenul Botoșaniului, scor 1-0, în ultima etapă din sezonul regular.Rafael Hermann a marcat unicul gol al partidei, în minutul 2. ...
În plină criză, fostul președinte din Liga 1 explică cum a revenit din Dubai: „Pur și simplu ceva incredibil!” # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, 77 de ani, fost președinte la Rapid și ex-antrenor la numeroase cluburi din zona Golfului, a aterizat noaptea trecută la București, după o săptămână de vacanță la Dubai. A ținut să mulțumească companiilor implicate în organizarea zborului, având în vedere anulările și a restricțiile aeriene în contextul războiului din Orientul Mijlociu.Pe 27 februarie, Grigore Sichitiu a plecat într-un sejur în Dubai, oraș pe care-l cunoaște bine. ...
Ce mesaj i-a trimis Troy Tomșa selecționerului de la România U19 după ce a bruscat un arbitru: „Gestul lui e inacceptabil!” » Ce urmează pentru bătăuș # Gazeta Sporturilor
Troy Tomșa (18 ani), de la Sassuolo Primavera, l-a luat de guler azi pe arbitrul care tocmai îl eliminase în meciul cu Napoli. Adrian Dulcea, selecționerul de la echipa U19 a României, a comentat gestul incredibil al fotbalistului.În primă fază, tehnicianul a observat pe internet că jucătorul său a fost eliminat și i-a trimis un mesaj, ca să-l întrebe ce s-a întâmplat. Puștiul i-a răspuns că „domn profesor, am făcut o prostie. Ne auzim mai târziu”. ...
Fostul campion din NBA, prestație ștearsă la debutul în România! Bryn Forbes a avut 0 la eficiență # Gazeta Sporturilor
Bryn Forbes (32 de ani), campion NBA în 2021, a avut o prestație ștearsă la primul meci în Liga Națională de Baschet Masculin. CS Vâlcea 1924 s-a impus cu 94-85 în fața lui CSM Corona Brașov, însă fostul jucător al lui San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets și Minnesota Timberwolves n-a avut o contribuție semnificativă la succesul „lupilor negri”. ...
Jurnalistul Matteo Moretto (447.000 de urmăritori pe X) susține că mijlocașul portughez Bernardo Silva (31 de ani) nu negociază în acest moment prelungirea contractului cu Manchester City.Bernardo Silva, una dintre piesele esențiale din angrenajul lui Manchester City, formația antrenată de Pep Guardiola, nu este aproape de o nouă înțelegere cu clubul. ...
Dezastrul de la Arena Națională s-a accentuat după ninsorile recente: tavanul „a înflorit” # Gazeta Sporturilor
Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, este într-o continuă stare de degradare. Înainte de FCSB - U Cluj, ultimul meci al celor două echipe din sezonul regular, reporterii GSP au surprins cadre șocante cu urmele infiltrațiilor.În urma ninsorilor din ultima lună din capitala României, tavanul prin care s-a infiltrat apa a început să se crape serios. ...
Mihalcea, după ce codașa Metaloglobus i-a pus piedică: „La asta suntem cei mai slabi!” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - UTA Arad 2-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după egalul smuls pe terenul nou-promovatei. Condusă încă din startul partidei, UTA a întors rezultatul, însă reușita lui Daniel Popa (30 de ani) i-a adus un punct antrenorului Florin Bratu la debut.Mihalcea a explicat că echipa lui stă cel mai slab la capitolul faze fixe, fiind pe primul loc la numărul de goluri încasate din aceste momente ale jocului. ...
Ce a spus Florin Bratu după ce a oprit seria de înfrângeri a lui Metaloglobus la debut: „Mă bucur că am reușit să rezistăm” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, antrenorul celor de la Metaloglobus, a reacționat după ce a debutat pe banca bucureștenilor în remiza împotriva celor de la UTA Arad, scor 2-2, în meciul din ultima etapă a sezonului regular.La chiar primul meci pe banca celor de la Metaloglobus, Florin Bratu a reușit să oprească o serie de 10 înfrângeri consecutive în campionat. ...
6 jucători din Top 50 vor fi prezenți la Țiriac Open! Ultimii doi campioni se întorc la București # Gazeta Sporturilor
6 jucători din Top 50 și 17 tenismeni din Top 100 vor fi prezenți la ediția din acest an a Țiriac Open, un turneu ATP 250 organizat în București, la Centrul Național de Tenis „Simona Halep”. Competiția se va desfășura în perioada 30 martie – 5 aprilie.A treia ediție a Țiriac Open după revenirea în România a turneului ATP 250 va avea la start o listă impresionantă de jucători. ...
Fostul căpitan de legendă din Ligue 1, amintiri cu Victor Pițurcă și Tudorel Stoica: „Poate aveam așteptări mari de la cei doi campioni români” # Gazeta Sporturilor
Jean-Guy Wallemme, căpitanul legendar al celor de la Lens, a oferit un interviu în care a povestit despre momentul în care au fost aduși la echipă Tudorel Stoica și Victor Pițurcă, foștii jucători de la Steaua.Este vorba de sezonul 1989-1990, atunci când cei doi fotbaliști români se aflau la prima experiență la nivel de club în afara granițelor țării. ...
„Să plătiți telefoanele!” » I-au făcut antrenorului „baie de bere” după calificarea în play-off! # Gazeta Sporturilor
După ce au obținut calificarea în play-off-ul ligii secunde, jucătorii lui FC Bihor au dat startul sărbătorii. Antrenorului Erik Lincar (47 de ani) i-au întrerupt conferința de presă, intrând în sală în momentul în care acesta dialoga cu jurnaliștii.FC Bihor Oradea avea nevoie de cel puțin un punct astăzi, cu Sepsi OSK, pentru a fi sigură de participarea în play-off. ...
Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat sâmbătă pentru Dalian Yingbo, formația din China care l-a legitimat în această iarnă. După experiența eșuată de la Genoa, fotbalistul a ajuns din nou în China și a avut parte de un prim meci nefericit.Echipa lui a pierdut pe terenul celor de la Shanghai Shenhua, scor 3-5, în prima etapă din noul sezon al campionatului chinez. Stanciu a fost integralist, însă n-a avut nicio contribuție ofensivă. ...
Constantin Din, întrebat despre decizia PRO TV de a transmite turneele finale de handbal doar pe Voyo: „Noi, ca federații naționale, nu putem să intervenim” # Gazeta Sporturilor
Prezent la Bistrița, acolo unde naționala feminină de handbal a României joacă duminică, 8 martie, returul cu Slovacia din EHF Euro Cup, Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a vorbit despre posibilitatea ca meciurile naționalelor de handbal să fie transmise la televizor, nu doar pe Voyo, și a abordat și subiectul petiției făcute de urmăritorii acestui sport din România, care cer ca partidele să fie transmise pe posturile TV. ...
Chivu anunță o posibilă pierdere grea pentru derby-ul cu Milan! Cum l-a numit pe Allegri: „Sunt ultimul!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu rivala AC Milan. Partida a fost programată duminică, 8 martie, începând cu ora 21:45. Înaintea partidei, Inter e lider detașat în Serie A, cu 67 de puncte după 27 de partide, 10 în plus față de marea rivală. ...
