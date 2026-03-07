Înainte de play-off, Dan Nistor a numit „cea mai puternică” echipă din campionat

22:50

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, și-a anunțat decizia de a demisiona după ce echipa sa a pierdut cu 3-1 în fața celor de la U Cluj, în ultima etapă din sezonul regular de Superliga. De asemenea, alături de el va pleca și secundul Mihai Pintilii. După ce FCSB a ratat obiectivul de a se califica în play-off și nici nu a avut un sezon european excelent, Elias Charalambous a decis că este nevoie de un șoc la echipă. ...