Tensiuni între Marian Godină și Patricia Vizitiu la Survivor! Concurenții au lansat acuzații grave: ”Îi lipsește alcoolul”
SpyNews, 7 martie 2026 23:20
Scandal uriaș între Marian Godină și Patricia Vizitiu la Survivor! Cei doi concurenți s-au certat după proba de imunitate din această seară, câștigată de Faimoși, și au lansat acuzații grave unul despre celălalt.
• • •
Acum 30 minute
23:20
Scandal uriaș între Marian Godină și Patricia Vizitiu la Survivor! Cei doi concurenți s-au certat după proba de imunitate din această seară, câștigată de Faimoși, și au lansat acuzații grave unul despre celălalt.
Acum 2 ore
22:30
Alertă maximă în Emiratele Arabe Unite! 23 Marina Tower din Dubai a fost lovit de resturile din interceptarea unor drone. Turnul a fost avariat, iar alte clădiri din apropiere au fost evacuate de urgență.
22:10
Carmen Grebenișan, confesiuni emoționante despre gândurile care o copleșesc! Cât de greu îi este # SpyNews
Carmen Grebenișan a făcut confesiuni despre gândurile care o macină în perioada după naștere. Influencerița a vorbit în premieră despre lucruri pe care puține proaspete mămici ar avea curaj să le abordeze pe rețelele de socializare.
22:10
O nouă accidentare gravă la Survivor! Cristian Boureanu s-a confruntat cu dureri mari după ce s-a lovit cu toporul peste mână. Faimosul a făcut declarații despre cum s-a întâmplat totul și a mărturisit că și-a învinețit toată unghia.
22:10
Ce fac copiii și soțul Laurei Cosoi cât vedeta este în vizită la rude! Imagini înduioșătoare # SpyNews
Laura Cosoi este o femeie norocoasă din toate punctele de vedere! Prezentatoarea TV are alături de ea un bărbat așa cum multe doamne și-ar dori. În timp ce vedeta este la rude, Cosmin Curticăpean știe exact activități trebuie să facă alături de copiii lor.
22:10
Zi importantă pentru Ileana Lazariuc. Vedeta își sărbătorește fiul cel mare. Alexandru a împlinit astăzi 18 ani. Urarea emoționantă pe care i-a transmis-o mama lui.
22:10
Maria Dinulescu, declarații direct din Dubai! Cum se protejează locuitorii în momentul atacurilor: „Coborâm la subsol, unde așteptăm mesajul” # SpyNews
Maria Dinulescu a oferit declarații exclusive pentru Spynews.ro, direct din Dubai. Actrița a vorbit despre situația din Emiratele Arabe Unite, despre cum privesc localnicii evenimentele recente, dar și despre măsurile de protecție pe care aceștia le iau în această perioadă.
22:10
Informații exclusive! Ce are de gând să facă tatăl lui Mario Berinde, copilul ucis de prieteni, după ce va ieși din închisoare # SpyNews
Spynews.ro are informații exclusive direct din spatele gratiilor! Ce are de gând să facă tatăl lui Mario Berinde, copilul ucis de prieteni, după ce va ieși din închisoare, dar și care este relația dintre acesta și mama băiatului.
22:10
EXCLUSIV | „Regele asfaltului” Nelu Iordache o ia de la capăt | Libertatea lui depinde de 28 de martori # SpyNews
Nici n-a ieșit bine din spatele gratiilor, grație prescripției, că milionarul Nelu Iordache, supranumit „Regele asfaltului” are din nou probleme cu legea: el a fost citat, ieri, în fața judecătorilor, alături de primarul orașului Otopeni, într-un dosar care vizează fapte de corupție.
Acum 4 ore
20:20
Informații de ultimă oră! Albert NBN a fost operat de urgență din cauza unei probleme de sănătate destul de gravă. Rapperul a ajuns pe patul de spital și are nevoie de o lungă perioadă de recuperare.
20:10
Salata de vinete de post este un preparat ideal în această perioadă a anului. Rețeta este simplă, se pregătește repede, iar rezultatul este gustos. Ai nevoie de ingrediente puține și un mic truc pentru a o face cremoasă.
Acum 6 ore
19:30
Veste bombă! O prezentatoare TV este însărcinată pentru prima dată. După o relație de 20 de ani cu soțul ei, aceasta urmează să devină mamă și este în culmea fericirii. Anunțul i-a copleșit de emoție pe fanii ei.
18:30
Elena Udrea și fiica ei au plecat într-o vacanță superbă! Fosta politiciană profită din plin de timpul petrecut cu fetița ei și a ales o destinație uimitoare din Italia pentru această vacanță. Elena Udrea și-a înduioșat fanii cu o imagine emoționantă.
18:20
17:50
Este stare de alertă maximă în Europa! Europol a transmis un comunicat de ultim moment, după ce Iranul ar fi amenințat guvernele europene. Războiul din Orientul Mijlociu ar putea să escaladeze și să aibă repercursiuni în mai multe regiuni din lume.
Acum 8 ore
17:10
Diana are 25 de ani și se iubește cu un bărbat de 76 de ani. Ce a atras-o la el: ”Mi-am întâlnit sufletul pereche” # SpyNews
O relație de iubire controversată a devenit din ce în ce mai mediatizată. Diana Montano are 25 de ani și are un iubit în vârstă de 76 de ani. Deși îi despart cinci decenii, cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca în filme.
16:40
Fostul soț al Alinei Mădălina pregătește o bombă! Ce acuzații grave face: ”S-a distrus singură” # SpyNews
Fostul soț al Alinei Mădălina a făcut noi acuzații grave despre problemele acesteia. Bărbatul susține că lumea va afla în curând adevărul, în urma scandalului care a izbucnit pe TikTok și în care a fost acuzat că i-a furat banii româncei stabilite în Germania.
16:10
Cele 6 suplimente pe care oricine trebuie să le ia zilnic, potrivit științei. Cantitatea necesară pentru fiecare # SpyNews
Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru funcționarea normală a organismului. Și un singur deficit poate duce, în timp, la probleme. Specialiștii susțin că există șase suplimente care sunt cu adevărat importante, printre ele numărându-se și Vitamina D.
Acum 12 ore
15:40
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, imagini rare de la mormântul lui. Melek îi simte prezența lui Dani Vicol # SpyNews
Au trecut aproape șapte ani de la accidentul provocat de Mario Iorgulescu, în urma căruia a murit Dani Vicol. Soția lui a mers la mormântul lui. Melek crede că a primit semne divine să vină la mormântul lui într-o zi în care nu plănuia asta.
15:00
Pietrele norocoase ale fiecărui semn din zodiacul chinezesc. Unde să le pui pentru protecție sau succes la bani # SpyNews
2026 este anul Calului de Foc. Cristalele pot amplifica energia, mai ales atunci când sunt purtate aproape de corp. Iată care este piatra norocoasă pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc.
14:20
Andreea Anița a fost înmormântată. Imaginile durerii din ziua în care a fost condusă pe ultimul drum # SpyNews
Andreea Anița a fost înmormântată astăzi în localitatea natală. Tânăra a murit la 27 de ani, după ce a luptat mulți ani cu o formă agresivă de cancer. S-a stins de ziua de naștere a mamei sale.
13:40
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier, în Capitală. Alexandru Nazare se afla la volan # SpyNews
Ministrul Finanțelor a fost implicat astăzi într-un accident rutier, în București. Alexandru Nazare s-ar fi aflat la volan și nu ar fi acordat prioritate. Doi oameni au ajuns la spital.
13:10
Actriță cunoscută, decizie controversată, după moartea fiului. I-a folosit materialul genetic pentru a aduce pe lume o fetiță # SpyNews
O actriță a devenit atât mamă, cât și bunică, după ce a adus-o pe lume pe fetița fiului ei mort. I-a folosit materialul genetic al tânărului mort la 27 de ani, răpus de cancer. Ultima dorință a tânărului ar fi fost să devină tată.
12:40
O influenceriță a ales să meargă în Iran, în plin război cu SUA și Israel. Motivul incredibil pentru care a fugit acolo # SpyNews
O influenceriță din Dubai și-a surprins comunitatea, după ce a spus că se află în Iran, în plin război. Bruneta le-a dezvăluit urmăritorilor ei și de ce se află acolo, lucru care i-a surprins și mai tare.
12:10
Ce efecte apar după eclipsa de Lună din 3 martie. De ce următoarele două săptămâni sunt considerate intense # SpyNews
Chiar dacă eclipsa de Lună a trecut, căci a avut loc pe 3 martie, efectele se resimt în continuare. Următoarele două săptămâni se anunță intense, mai ales la capitolul emoții. Unele relații se vor termina inevitabil.
11:50
O adolescentă a murit în timpul unui bungee jumping. Confuzia care a dus la sfârșitul tragic al Verei # SpyNews
O adolescentă de 17 ani a murit în timpul unei sesiuni de bungee jumping, în Spania. Fata se afla cu alți adolescenți, atunci când a sărit. Vera ar fi sfârșit în urma unei neînțelegeri, după ce ea ar fi înțeles că trebuie să sară, deși instructorul i-ar fi spus să nu o facă.
11:20
Faimoșii continuă seria victoriilor la Survivor, iar diseară o caută și pe cea mai importantă, în lupta pentru Imunitate! De la ora 20:00, competiția se aprinde, la Antena 1 și pe AntenaPLAY # SpyNews
Orice șansă de a ieși din insula care le-a devenit casă și de a lua parte la activități de relaxare reprezintă un moment de îndârjire și de motivație suplimentară. Miza de ieri a făcut cele două triburi să dea totul pe traseu și să arate că încă au resursele necesare pentru a fi cei mai buni. Survivor. Faimoși vs Războinici continuă astăzi și mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu noi ediții care vor răsturna orice așteptare.
11:10
Buncărul lui Ali Khamenei era una dintre cele mai fortificate locuri și se afla în apropiere de Teheran. Israelul a confirmat că locul a fost distrus cu 50 de avioane și aproximativ 100 de bombe.
Acum 24 ore
10:40
Un nou semnal de alarmă. Ce se întâmplă cu cei care folosesc injecții de slăbit, la un an de la întreruperea tratamentului # SpyNews
Specialiștii trag un nou semnal de alarmă cu privire la injecțiile de slăbit, după ce un studiu a arătat că pacienții ajung să acumuleze și mai multe kilograme în plus, în decurs de un an de la încheierea tratamentului. Rata celor care ajung să se îngrașe din nou este alarmantă.
10:40
De 8 martie, cel mai bun cadou pentru o femeie poate fi sănătatea pe termen lung. Conferința online care aduce medici de top și răspunsuri utile # SpyNews
În preajma zilei de 8 martie, atenția merge firesc spre florile, parfumurile și gesturile care aduc zâmbete pe fețele femeilor dragi.. În toată această perioadă se fac daruri care aduc bucurii mici sau mari, reale, dar trecătoare, care vizează în general aspectul fizic. Dar poate că un cadou mult mai important ar fi sănătatea interioară. Doar aceasta, dacă este îngrijită, aduce beneficii pe termen lung și se reflectă și în aspectul exterior.
10:10
Iustina și Cornel de la Insula iubirii au ajuns în România, după ce au fost blocați în Dubai. Ce mesaj au transmis cei doi # SpyNews
Iustina și Cornel de la Insula iubirii au ajuns în România, după ce au fost blocați mai multe zile în Dubai. Cei doi se aflau în vacanță, alături de fiica lor, Ivana, prima lor vacanță cu fetița, după ce au aflat că vor deveni părinți din nou.
09:40
Iubita fostului soț al Alinei Mădălina explică de ce Ionuț a mințit că fiica lor este la el. Fetița a fost, de fapt, în grija statului # SpyNews
Alina Mădălina a fost externată ieri din spitalul de Psihiatrie, în Germania, unde era internată de câteva zile. Fiica ei a ajuns atunci în grija statului, lucru pe care fostul ei soț l-a contrazis. Ionuț a putut să își vadă copilul la două zile, după ce mama fetiței a fost internată în spital.
00:00
Larisa Udilă a mărturisit că trece prin momente grele, la o lună de când a născut. Fiica influenceriței a avut niște probleme care i-au dat mari bătăi de cap mamei sale. Bruneta s-a pus serios pe gânduri!
00:00
Relax total pentru faimoșii de la Survivor! Au avut parte de răsfățul la care nici nu visau # SpyNews
Faimoșii au câștigat proba de recompensă la Survivor, iar Adi Vasile le-a pregătit o surpriză pe măsură. Concurenții au plecat pentru câteva momente din camp și s-au bucurat din plin de beneficiile de care au avut parte.
Ieri
23:30
Fiica lui Anghel Iordănescu, emoționată profund! Surpriza care a făcut-o pe Maria Iordănescu să lăcrimeze # SpyNews
Maria Iordănescu a avut parte de o surpriză care a emoționat-o profund. Ba chiar, fiica lui Anghel Iordănescu a mărturisit că nu știe dacă să râdă sau să plângă. Imaginile vorbesc de la sine!
23:20
Un actor cunoscut a murit la vârsta de 27 de ani! Modul teribil în care s-a stins din viață # SpyNews
Un actor cunoscut în serialele turcești a murit la vârsta de 27 de ani. Tânărul a încetat din viață după șapte luni de stat în spital în urma unui accident teribil, care i-a șocat pe fanii acestuia.
23:00
Ozana Barabancea își dorește să devină bunică! Artista așteaptă ca fiul ei, Andrew, să-i facă un nepot # SpyNews
Ozana Barabancea a fost prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show, acolo unde a făcut o mărturisire pe care, probabil, multă lume o aștepta. Artista a dezvăluit că-și dorește că fiul ei Andrew, să-i aducă pe lume un nepot!
22:50
Bianca Drăgușanu a organizat o petrecere superbă de ziua ei de naștere. Vedeta a ales un decor fabulos, la un restaurant elegant. Gabi Bădălău și alte persoane apropiate sunt alături de ea în această seară.
22:20
Nicu Grigore trece printr-o perioadă dificilă, după o accidentare gravă la Survivor 2026. Problemele concurentului a tulburat tribul Războinicilor. Adrian Kaan a făcut declarații în lacrimi.
22:20
Dezvăluiri incredibile despre fostul iubit al Cristinei Pucean! Şi-a bătut soția şi nu e tot! Ce alte ilegalități mai are la activ # SpyNews
Noi informații ies la iveală despre fostul iubit al Cristinei Pucean! Bărbatul, care acum se zbate între viață și moarte pe un pat de spital, după ce a fost bătut crunt cu ciocane, ar fi săvârșit de-a lungul vieții mai multe ilegalități. Și-ar fi bătut soția, a avut ordin de restricție, iar asta nu e tot! Ce alte probleme cu legea a mai avut și de ce a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.
22:20
Topul celor mai bogați tineri de pe Instagram. Cine este pe primul loc și ce avere fabuloasă are # SpyNews
Activitatea constantă din mediul online, colaborările cu branduri celebre și satira asupra milionarilor par să fie ingredientele de succes ale celor mai bogați tineri de pe Instagram. Unii dintre ei s-au lansat acum 13 ani, alții au lucrat în bucătăriile restaurantelor până au ajuns să aibă propria afacere. Topul celor mai bogați tineri de pe această platformă.
22:20
În timp ce la Curtea Supremă se judecă dosarul în care a fost obligată, alături de celelalte moștenitoare, să achite peste 16 milioane de dolari, Dana Patriciu a deschis, recent, un proces în care solicită urgentarea unei anchete penale.
22:20
Replici usturătoare în tribul Războinicilor! Adrian Kaan și Andrei Beleuț s-au amenințat: ”Te bat” # SpyNews
S-a inflamat atmosfera în tribul Războinicilor! Adrian Kaan și Andrei Beleuț s-au certat în fața concurneților, la careul ediției din această seară, la Survivor! Andrei Beleuț a dezvăluit ce îl deranjează, iar afirmațiile sale l-au scos din minți pe Adrian Kaan.
22:20
Tzancă Uraganu, certat de fani, în timp ce se afla la volan! Gestul manelistului care nu a putut trece neobservat # SpyNews
Cei care îl urmăresc pe Tzancă Uraganu au observat imediat un detaliu într-o fotografie postată de acesta. Iată care a fost motivul pentru care fanii l-au certat pe manelist!
21:40
O femeie din Neamț a fost arsă de vie, în urma unui incendiu puternic! Zeci de persoane au fost evacuate # SpyNews
Tragedie fără margini în Neamț, din cauza unui incendiu de proporții! O femeie a fost găsită fără suflare, fiind arsă de vie de flăcările care s-au extins în locuința victimei. Mai multe persoane au avut nevoie de asistență medicală.
21:40
Nicu Grigore nu renunță. Războinicul vrea să se întoarcă în competiția Survivor: ”Sper să nu fie un rezultat complicat” # SpyNews
Nicu Grigore a fost transportat la un spital din Republica Dominicană și primește îngrijiri medicale. Războinicul își dorește să se recupereze cât mai repede și a declarat că vrea să se întoarcă în competiție.
21:10
Ramona Gabor, vacanță exclusivistă într-o destinație de vis! Unde se află sora Monicăi Gabor # SpyNews
Ramona Gabor s-a postat dintr-o destinație în care multe persoane doar visează să ajungă! Vedeta petrece momente de neuitat într-un loc parcă desprins din paradis. Haideți să aflăm unde a plecat sora Monicăi Gabor!
20:50
Paula l-a acuzat pe Daniel de la Mireasa că e fals! Ce a făcut-o pe concurentă să ajungă la această părere # SpyNews
Paula a vorbit fără perdea despre părerea pe care o are despre Daniel, partenerul Claudiei. Concurenta l-a acuzat pe acesta de falsitate, spunând că își menține opinia. Iată ce a făcut-o pe Paula să creadă una ca asta!
20:40
MAE contrazice acuzațiile în cazul fiicei Dacianei Sârbu: ”Nu apare în evidențele consulare” # SpyNews
Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat cu privire la acuzațiile conform cărora fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care trebuia o ducă din Dubai spre Oman. Irina nu s-ar fi aflat pe liste, conform declarațiilor.
20:20
Primele imagini de la priveghiul Andreei Anița. Familia ei se pregătește să se despartă de ea # SpyNews
Andreea Anița urmează să fie condusă pe ultimul drum, mâine, când familia ei își va lua rămas bun de la ea. Vineri seară, apropiații tinerei s-au adunat la priveghiul acesteia și au trecut prin clipe foarte grele.
