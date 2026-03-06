Paula l-a acuzat pe Daniel de la Mireasa că e fals! Ce a făcut-o pe concurentă să ajungă la această părere

10:10

Tiktokerii au făcut front comun! Influencerii de pe rețelele de socializare sunt din ce în ce mai implicați în cazul Alinei Mădălina, tânăra care se află la un spital de psihiatrie din Germania. Diana Păun, o persoană cunoscută în mediul online, a oferit declarații inedite despre toată această poveste. Iată ce a spus!