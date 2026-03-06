EXCLUSIV | Văduva miliardarului Dinu Patriciu reaprinde scandalul penal | DOCUMENT

22:20

Noi informații ies la iveală despre fostul iubit al Cristinei Pucean! Bărbatul, care acum se zbate între viață și moarte pe un pat de spital, după ce a fost bătut crunt cu ciocane, ar fi săvârșit de-a lungul vieții mai multe ilegalități. Și-ar fi bătut soția, a avut ordin de restricție, iar asta nu e tot! Ce alte probleme cu legea a mai avut și de ce a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.